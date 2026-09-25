Khai hội đền Trần Hưng Đạo năm 2026

Ngày 25/9, tại khu phố Phú Hải, xã Quảng Hà long trọng tổ chức khai hội đền Trần Hưng Đạo năm 2026.

Đền Trần Hưng Đạo có tên chữ là Trần Linh điện được khởi dựng vào năm 1952, được công nhận là Di tích văn hóa cấp tỉnh vào năm 2002. Lễ hội Đền Trần Hưng Đạo gồm phần lễ và phần hội, tổ chức theo đúng phong tục truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc Việt, đã được bảo tồn và giữ gìn từ nhiều năm nay.

Rước thần trong lễ hội.

Phần lễ có các nội dung như: Lễ rước nước, lễ khai hội, lễ thỉnh thánh, lễ rước thần đón Thành hoàng làng từ Đình My Sơn về Đền Trần Hưng Đạo, lễ tôn nhang, lễ rước tiễn thánh. Trong phần hội, bà con nhân dân và khách thập phương được tham gia nhiều trò chơi dân gian và thể thao dân tộc như: Kéo co, buộc lưới, đẩy gậy, đấu vật, bắt vịt, thi đấu bóng chuyền hơi, thi bổ hà và thi sẹp ngao.

Lễ hội Đền Trần Hưng Đạo là nét đẹp văn hoá của người dân miền biển Quảng Hà tổ chức vào dịp ngày giỗ của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn vào ngày 20/8 âm lịch hàng năm, thu hút hàng nghìn du khách thập phương cùng về dâng hương cầu cho thiên địa ôn hòa, mùa màng bội thu, cầu phúc, cầu tài.

Hát đối đáp trong chương trình khai hội.

Đền Trần Hưng Đạo cũng là chốn tâm linh để người dân bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị Anh hùng dân tộc trong thời kỳ dựng nước và giữ nước. Theo kế hoạch, lễ hội Đền Trần Hưng Đạo năm 2026 sẽ diễn ra đến hết ngày 30/9.