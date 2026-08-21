Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Băng (Lào) thăm và làm việc tại xã Đầm Hà

Ngày 21/8, trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng, nghiên cứu thực tế tại Quảng Ninh năm 2026, Đoàn đại biểu lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến thăm và làm việc tại xã Đầm Hà.

Tại chương trình thăm và làm việc, lãnh đạo xã Đầm Hà đã thông tin khái quát với Đoàn về quá trình xây dựng, phát triển của địa phương; kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các thành viên Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Băng đã trao đổi, tìm hiểu những nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại ﻿xã ﻿Đầm Hà.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong phát triển kinh tế, Đầm Hà tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Trong 8 tháng năm 2026, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 2.008,9 tỷ đồng; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.171,3 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 519.735 triệu đồng (bằng 150% dự toán tỉnh giao, 148% dự toán xã giao). Chương trình OCOP tiếp tục được duy trì với 10 sản phẩm của 15 cơ sở, trong đó có 2 sản phẩm đạt 4 sao và 8 sản phẩm đạt 3 sao.

Quang cảnh buổi làm việc.

Địa phương cũng chú trọng công tác an sinh xã hội, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, ngày 9/2/2026, xã Đầm Hà được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận đạt tiêu chí đô thị loại III, tạo thêm động lực và mở ra những cơ hội mới để địa phương tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, đồng bộ và bền vững.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Băng (Lào) đã trao đổi, tìm hiểu những nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của các phòng chuyên môn, MTTQ cấp xã, công tác thu ngân sách và kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội của xã Đầm Hà. Lãnh đạo địa phương đã trao đổi, giải đáp các nội dung Đoàn quan tâm. Chương trình làm việc là dịp để hai bên chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và phát triển địa phương.

Đoàn tham quan, tìm hiểu mô hình sản xuất tôm giống tại Công ty TNHH Việt - Úc Quảng Ninh.

Trước khi làm việc với xã Đầm Hà, Đoàn đã tham quan, tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Việt - Úc Quảng Ninh, tìm hiểu mô hình sản xuất tôm giống chất lượng cao cung cấp cho thị trường Quảng Ninh, các tỉnh ven biển phía Bắc và các tỉnh Bắc miền Trung. Đây là một trong những mô hình tiêu biểu trong ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm thủy sản trên địa bàn.