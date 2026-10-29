VIDW 2026: Tăng cường hợp tác, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số

Ngày 29/10, tại thành phố Quảng Ninh, Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 (VIDW 2026) tiếp tục với 5 phiên chuyên đề (1 hội nghị chuyên đề, 1 diễn đàn chuyên đề và 3 hội thảo chuyên đề) tập trung vào phát triển hạ tầng 5G, vật liệu tiên tiến, dịch vụ tin cậy xuyên biên giới và trí tuệ nhân tạo (AI). Các phiên hướng tới kết nối chính sách, nghiên cứu và nhu cầu doanh nghiệp, thúc đẩy những chương trình hợp tác có khả năng triển khai trong thực tiễn.

Đại biểu tham dự Hội nghị ASEAN về 5G.

Các phiên chuyên đề có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong, ngoài nước. Nội dung trao đổi bao quát cả điều kiện phát triển công nghệ, yêu cầu quản trị và khả năng ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, giao dịch trên môi trường số.

Trong đó, Hội nghị ASEAN về 5G tập trung vào chủ đề “Thúc đẩy 5G tại ASEAN: Kết nối bao trùm, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông minh”. Hội nghị trao đổi tình hình triển khai mạng 5G, định hướng chính sách và giải pháp thúc đẩy ứng dụng tại khu vực; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng số, mở rộng khả năng tiếp cận và khai thác hiệu quả công nghệ.

Quang cảnh Diễn đàn Hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - EU.

Bên cạnh việc triển khai 5G, hội nghị đề cập những bước phát triển tiếp theo của công nghệ di động, gồm 5G-Advanced, AI và 6G. Qua đó, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp viễn thông và công nghệ có thêm cơ sở trao đổi về định hướng đầu tư, hợp tác, chuẩn bị hạ tầng phục vụ chuyển đổi số thông minh tại ASEAN.

Tại Diễn đàn Hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - EU, vật liệu tiên tiến được đặt trong mối liên hệ với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp. Diễn đàn hướng tới kết nối thế mạnh nghiên cứu, tiêu chuẩn, công nghệ của EU với năng lực sản xuất, nguồn nguyên liệu và nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Các diễn giả thuyết trình, tham luận tại Hội thảo “Dịch vụ tin cậy xuyên biên giới".

Nội dung trao đổi bao quát chuỗi giá trị từ nguyên liệu thô thiết yếu, chế biến, thiết kế vật liệu đến thử nghiệm, mở rộng quy mô, ứng dụng và tái chế. Những lĩnh vực ưu tiên gồm vật liệu cho pin, lưu trữ năng lượng, bán dẫn, giao thông bền vững, chế tạo tiên tiến và ứng dụng AI trong nghiên cứu vật liệu.

Thông qua tham luận, tọa đàm và kết nối đối tác, diễn đàn hướng tới nhận diện rào cản, xác định chủ đề hợp tác, gắn kết quả nghiên cứu với nhu cầu doanh nghiệp và khả năng thương mại hóa. Một hướng tiếp nối là kết nối các nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp có tiềm năng tham gia Chương trình Horizon Europe năm 2027 và sáng kiến IAM4EU.

Các đại biểu dự Hội thảo về các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Nhóm Bạn bè Tiến trình Hiroshima AI.

Đối với 3 chuyên đề hội thảo, trong đó Hội thảo “Dịch vụ tin cậy xuyên biên giới: Thiết lập hạ tầng tin cậy số trong thời đại AI” tập trung làm rõ vai trò của chữ ký số và dịch vụ tin cậy đối với tính xác thực, an toàn của giao dịch điện tử. Đại diện Hiệp hội PKI châu Á cùng các chuyên gia đến từ Vương quốc Anh, Liên bang Nga và Malaysia chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phát triển hạ tầng tin cậy số.

Trọng tâm của hội thảo là các yêu cầu pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế phối hợp để kết nối, công nhận chữ ký số giữa các quốc gia, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và giao dịch quốc tế. Các giải pháp xác thực nguồn gốc, bảo đảm tính toàn vẹn của hình ảnh, video, nội dung số cũng được giới thiệu, gắn với yêu cầu hạn chế giả mạo thông tin trong thời đại AI. Đây là những kinh nghiệm tham khảo để Việt Nam hoàn thiện chính sách, kết nối các hệ thống chứng thực điện tử, mở rộng giao dịch xuyên biên giới an toàn, tin cậy.

Quang cảnh Hội thảo Việt Nam - Trung Quốc về Nghiên cứu và Ứng dụng AI do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chủ trì.

Đối với Hội thảo về các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Nhóm Bạn bè Tiến trình Hiroshima AI tập trung vào quản trị AI đáng tin cậy và cách chuyển các nguyên tắc thành chính sách, công cụ thực hiện. Nội dung gồm kinh nghiệm của Nhật Bản trong thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng AI; cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và quản trị rủi ro; cơ hội hợp tác với ASEAN về giải pháp, thể chế, nhân lực và nền tảng.

Hội thảo cũng đề cập hỗ trợ phát triển mô hình AI thích ứng với ngôn ngữ, văn hóa địa phương, chia sẻ dữ liệu và hợp tác đánh giá AI. Các hướng trao đổi gắn với Kế hoạch hành động năm 2026 của Nhóm Bạn bè Tiến trình Hiroshima AI, nhằm xác định cơ hội triển khai hoạt động chung và nâng cao năng lực.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh dự Hội thảo Việt Nam - Trung Quốc về Nghiên cứu và Ứng dụng AI.

Đối với Hội thảo Việt Nam - Trung Quốc về Nghiên cứu và Ứng dụng AI do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chủ trì, chú trọng làm chủ công nghệ lõi, mô hình ngôn ngữ lớn, phát triển hạ tầng tính toán hiệu năng cao đi đôi với quản trị AI an toàn, tin cậy. Hội thảo thúc đẩy kết nối giữa cơ quan hoạch định chính sách, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp công nghệ hai nước.

Các nội dung tập trung vào hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực, chuyển giao giải pháp; liên kết hạ tầng tính toán thông minh và kiến trúc điện toán đám mây phục vụ AI. Những hướng ứng dụng cụ thể gồm sản xuất thông minh, điều phối logistics tự động và cửa khẩu thông minh phục vụ thông quan xuyên biên giới.

Các đại biểu tham quan triển lãm công nghệ được tổ chức bên lề VIDW 2026.

Thông qua 5 phiên chuyên đề, VIDW 2026 tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế từ trao đổi chính sách đến kết nối nghiên cứu, công nghệ và thị trường.

Trong khuôn khổ sự kiện có triển lãm công nghệ, góp phần bổ sung không gian giới thiệu giải pháp, giao lưu và tìm kiếm đối tác.