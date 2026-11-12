Khánh thành Nhà tình nghĩa tặng thương binh

Chiều 12/11, tại khu phố Yên Giang, phường Quảng Yên, thành phố Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức khánh thành Nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Nguyễn Đình Kiên, thương binh hạng 4/4. Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu đến dự, trao quà. Cùng dự có Đại tá Hồ Sỹ Quyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Phạm Văn Tôn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh và đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3 và các đại biểu trao quà tặng gia đình ông Nguyễn Đình Kiên.

Ông Nguyễn Đình Kiên,m sinh năm 1952, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông mang trên mình thương tật và hưởng chế độ thương binh 4/4. Vợ chồng ông Kiên có 02 người con gái đã lập gia đình và ở riêng. Hiện nay ông Kiên và vợ tuổi cao, sức khỏe yếu, mất khả năng lao động, thu nhập chủ yếu dựa vào nguồn trợ cấp xã hội hằng tháng, phải thuê nhà để ở.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình ông Kiên, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 quyết định hỗ trợ 80 triệu đồng để ông Kiên xây nhà mới. Ngôi nhà khởi công ngày 30/4/2026. Sau hơn 6 tháng thi công tích cực, ngôi nhà 02 tầng, tổng diện tích sử dụng 60m2 đã hoàn thành đúng tiến độ với kết cấu tường gạch, cột bê tông cốt thép, mái bằng kiên cố. Trong quá trình thi công, Ban CHQS phường Quảng Yên phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh khu phố và nhân dân tích cực đóng góp ngày công giúp gia đình.

Đại tá Phạm Văn Tôn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh trao quà tặng gia đình ông Nguyễn Đình Kiên.

Phát biểu tại buổi bàn giao Nhà tình nghĩa, Thiếu tướng Lê Văn Long khẳng định, những năm qua Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo chế độ chính sách cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Từ năm 2021 đến nay, LLVT Quân khu quyên góp hỗ trợ xây 349 Nhà tình nghĩa, trị giá trên 27 tỷ đồng, cùng nhiều phần việc thiết thực. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu chúc mừng gia đình ông Nguyễn Đình Kiên có được căn nhà mới để an hưởng tuổi già; mong muốn ông Kiên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo.