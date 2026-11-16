Nữ doanh nhân hết lòng vì cộng đồng

Cuối giờ sáng, chiều, ngày cuối tuần, dịp lễ, tết… là những thời điểm sân pickleball Ngọc Huệ (khu phố Quang Trung 1, phường Uông Bí) luôn tấp nập người đến tập luyện, giao hữu, thi đấu thể thao. Đây là công trình thể thao do doanh nhân Nguyễn Thị Huệ (SN 1985) đầu tư hơn 200 triệu đồng từ kinh phí cá nhân để phục vụ miễn phí cho người dân, góp phần đẩy mạnh phong trào thể thao của khu phố.

Khởi đầu từ nhân viên kế toán trong một doanh nghiệp ngoài nhà nước, chị Nguyễn Thị Huệ yêu thích thể thao và lấy thể thao là cách giải tỏa sau những căng thẳng của công việc. Từ khi tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình, trên cương vị Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Huệ, chị Huệ tích cực tham gia các hoạt động đóng góp an sinh xã hội tại khu phố Quang Trung 1 nói riêng, phường Uông Bí và các phường lân cận nói chung.

Người dân khu phố Quang Trung 1, phường Uông Bí tham gia chơi thể thao tại sân pickleball Ngọc Huệ.

Chị Huệ thành lập CLB Pickleball Ngọc Huệ và cùng các bạn hàng, chủ doanh nghiệp trẻ tích cực tham gia những hoạt động xã hội từ thiện, xây dựng các khoản quỹ nhỏ để hỗ trợ những trường hợp khó khăn, hay khuyến khích, khen thưởng những cá nhân có thành tích.

Chị Huệ tâm sự: Trong cuộc sống, mỗi người hay mỗi gia đình đều có những khó khăn nhất định. Và những lúc khó khăn ấy chỉ cần nhận được một lời động viên, một hành động hỗ trợ thiết thực sẽ là động lực rất lớn để vươn lên. Chúng tôi chỉ là may mắn khi mình đang có điều kiện để có thể chung tay đóng góp một chút giúp những hoàn cảnh đang cần sự động viên, hỗ trợ ấy.

Nhiều năm liên tục, chị Huệ phối hợp chăm lo cho phụ nữ, trẻ em, công tác khuyến học, khuyến tài, an sinh xã hội trên địa bàn khu, đồng thời tổ chức nhiều chuyến từ thiện đến những vùng thiên tai trong cả nước. Từ tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình trong công tác xã hội, năm 2025 chị Huệ được phường Uông Bí giao nhiệm vụ tham gia công tác phụ nữ, giữ vị trí Chi hội trưởng Phụ nữ khu phố Quang Trung. Tháng 8/2026, chị Huệ được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng khu phố Quang Trung 1 nhiệm kỳ 2026-2031.

Doanh nhân Nguyễn Thị Huệ (thứ 3, trái sang) cùng các thành viên CLB Khởi nghiệp Uông Bí trong một lần từ thiện.

Trên cương vị mới, Trưởng khu Nguyễn Thị Huệ tăng cường xây dựng mối đại đoàn kết trên toàn khu, với số lượng gần 800 hộ, hơn 2.000 nhân khẩu. Chị đã tổ chức thành công các hoạt động: Gặp mặt nhân dân sau bầu trưởng khu; chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, dân vũ, thể thao toàn khu; chương trình trung thu, tổng kết hè, tuyên dương học sinh giỏi, tặng quà cho học sinh trong khu vào năm học mới; chủ động tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân để giải quyết sự việc…

Hiện nay, trước yêu cầu mới, chị Huệ tự học hỏi và tập trung triển khai công tác chuyển đổi số của khu phố. Chị đã cập nhật dữ liệu dân cư của khu, tạo dữ liệu dùng chung, phổ cập kỹ năng số cho người dân, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tham gia xây dựng mô hình nhà văn hóa số… Mục tiêu là đưa khu phố Quang Trung 1 trở thành khu phố điển hình về số hóa TTHC từ cấp cơ sở.

Có thể thấy dù đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, triển khai nhiều hoạt động từ sản xuất kinh doanh đến các công việc hành chính của khu phố, hay các hoạt động công tác xã hội… song chị Nguyễn Thị Huệ luôn cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao bằng năng lực, sự sáng tạo, chịu học hỏi của bản thân và trên hết là bằng tinh thần trách nhiệm, cùng sự cầu thị.