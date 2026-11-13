Phường Hiệp Hòa trao 6 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm vì người nghèo 2026, ngày 12/11, Ủy ban MTTQ phường Hiệp Hòa phối hợp với Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 6 căn nhà tình nghĩa cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Đồng chí đại tá Vũ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố trao số tiền 80 triệu đồng của đồng chí Lê Đức Thái, cho gia đình bà Đỗ Thị Thủy.

Dịp này, phường Hiệp Hòa có 6/13 công trình được gắn biển, bàn giao đưa vào sử dụng, đó là gia đình bà Đỗ Thị Thủy ở khu phố Kim Lăng; gia đình ông Vũ Văn Tuệ ở khu Sông Khoai; gia đình ông Trần Đình Của ở khu phố Chợ Đồn; gia đình ông Nguyễn Văn Thành ở khu Cộng Hòa; gia đình bà Nguyễn Thị Nánh ở khu Bến Thóc và gia đình bà Hoàng Thị Cám ở khu phố Sông Khoai.

Nhận thức sâu sắc phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” là một chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường đã dành sự quan tâm đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Mục tiêu cốt lõi là bảo đảm an sinh xã hội, giúp đỡ các đối tượng khuyết tật, yếu thế, hộ gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở có nơi an cư lạc nghiệp, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Từ ý nghĩa nhân văn của phong trào, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường đã tích cực kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ. Năm 2026, toàn phường đã huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà tình nghĩa. Trong đó, có tình cảm, tấm lòng hảo tâm của đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo địa phương, Bộ đội Biên phòng thành phố gắn biển công trình tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Thành.

Đồng chí Lê Đức Thái là người con sinh ra và lớn lên từ quê hương Cộng Hòa cũ (nay là phường Hiệp Hòa), luôn nặng lòng và hướng về quê hương. Đồng chí Lê Đức Thái cùng với cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh, các khu phố và gia đình đã trực tiếp tài trợ kinh phí xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa (mức hỗ trợ 80.000.000 đồng/hộ, tổng trị giá 800.000.000 đồng). Đây là nguồn lực to lớn, mang ý nghĩa động viên tinh thần sâu sắc, giúp các hộ gia đình yếu thế có được ngôi nhà khang trang, vững chãi.