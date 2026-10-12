Khi hiệu quả công việc là thước đo năng lực cán bộ

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Cẩm Phả từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, trong đó chú trọng ứng dụng Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức. Từng nhiệm vụ được cụ thể hóa bằng yêu cầu về tiến độ, thời gian, chất lượng và sản phẩm hoàn thành, giúp mỗi cán bộ chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tạo cơ sở để lãnh đạo theo dõi, đánh giá sát thực chất lượng, hiệu quả công việc.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Phả Hoàng Việt Dũng chủ trì họp triển khai bộ chỉ số đánh giá hiệu suất công tác (KPI) trên địa bàn phường.

Một tuần với khoảng 34 nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực cải cách hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng chính quyền…, khối lượng công việc của anh Bùi Công Linh, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, phường Cẩm Phả, không nhỏ. Tuy nhiên, khi từng nhiệm vụ được xác định rõ về nội dung, thời hạn và yêu cầu hoàn thành trên phần mềm bộ chỉ số KPI, anh có thể chủ động sắp xếp công việc, kiểm soát tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện. Sau một tuần theo dõi trên hệ thống, toàn bộ nhiệm vụ của anh đều được hoàn thành đúng hoặc vượt thời hạn, không có nhiệm vụ quá hạn.

Anh Bùi Công Linh chia sẻ: “Trong quá trình phường triển khai bộ chỉ số KPI, tôi chủ động xây dựng kế hoạch công việc cụ thể theo ngày, tháng, quý. Qua đó, bản thân có thể đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ, xác định lộ trình phù hợp để hoàn thành tốt công việc được giao”.

Từ quý II/2026, phường Cẩm Phả triển khai phần mềm bộ chỉ số đánh giá hiệu suất công tác KPI đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; đến quý III, tiếp tục mở rộng áp dụng đối với 100% cán bộ, công chức phường. Các tiêu chí đánh giá được xây dựng gắn với vị trí việc làm, bao gồm khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, nhiệm vụ phát sinh và các công việc được giao.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Cẩm Phả Nguyễn Thị Thủy theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ công việc của cán bộ, công chức trong phòng.

Điểm đáng chú ý là việc đánh giá không dừng ở thống kê số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành mà được gắn với sản phẩm, thời hạn và minh chứng cụ thể. Phường đã số hóa 100% danh mục công việc theo vị trí việc làm, chuẩn hóa khung KPI cho từng cán bộ, công chức. Tiến độ thực hiện được theo dõi trên hệ thống, có cảnh báo khi nhiệm vụ đến hạn, giúp lãnh đạo kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Cẩm Phả Nguyễn Thị Thủy cho biết: Mỗi cán bộ, công chức đều có khung KPI riêng, lượng hóa bằng thời gian, chất lượng và sản phẩm công việc cụ thể. Hệ thống cho phép lãnh đạo theo dõi tiến độ theo thời gian thực, kiểm tra kết quả thực hiện bất cứ lúc nào. Việc chấm điểm hằng tuần, hằng tháng được căn cứ vào minh chứng trên phần mềm, góp phần bảo đảm công khai, minh bạch trong đánh giá cán bộ.

Anh Bùi Công Linh, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, phường Cẩm Phả (bên phải) trao đổi công việc với đồng nghiệp.

Việc lượng hóa nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm giúp mỗi cán bộ xác định rõ trách nhiệm, chủ động tổ chức công việc; đồng thời hỗ trợ lãnh đạo phát hiện sớm những nhiệm vụ chậm tiến độ, những khâu còn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Qua bước đầu triển khai, các nhiệm vụ được kiểm soát thường xuyên, chưa có nhiệm vụ quá hạn. Đây là cơ sở để phường tiếp tục nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ theo hướng dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ thay vì nhận xét chung chung.

Theo ông Hoàng Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Phả, kết quả đánh giá KPI sẽ là một trong những căn cứ quan trọng phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; đồng thời thúc đẩy văn hóa làm việc hiệu suất cao, khắc phục tình trạng làm việc chung chung, đùn đẩy hoặc né tránh nhiệm vụ.

“Phường kiên quyết thực hiện nguyên tắc: Làm tốt, có sản phẩm rõ ràng thì biểu dương, khen thưởng xứng đáng; cá nhân chậm trễ, nhũng nhiễu, né tránh nhiệm vụ thì xem xét trách nhiệm, điều chuyển vị trí công tác. Đây cũng là động lực đột phá để Cẩm Phả siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, tăng tốc về đích thắng lợi toàn diện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026” - Chủ tịch UBND phường Cẩm Phả nhấn mạnh.

Khi hiệu quả công việc là thước đo năng lực cán bộ ở phường Cẩm Phả.

Từ việc ứng dụng KPI, phường Cẩm Phả đang từng bước chuyển từ giao việc và đánh giá theo quy trình sang quản lý dựa trên kết quả cụ thể. Khi nhiệm vụ được lượng hóa, tiến độ được giám sát và sản phẩm được kiểm chứng, mỗi cán bộ phải chủ động chịu trách nhiệm về phần việc của mình. Qua đó, hiệu quả công việc từng bước trở thành căn cứ quan trọng để đánh giá năng lực, tinh thần trách nhiệm và chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.