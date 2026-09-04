Khơi thông nguồn lực đất đai

Không ít dự án từng được kỳ vọng tạo động lực phát triển, nhưng vì nhiều nguyên nhân đã kéo dài nhiều năm, làm chậm quá trình khai thác đất đai, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và gây lãng phí nguồn lực xã hội. Xác định xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thành phố Quảng Ninh đã tập trung rà soát, tháo gỡ từng “nút thắt” về pháp lý, quy hoạch, đất đai và GPMB. Đến nay, 47/68 dự án tồn đọng đã được xử lý, mở ra cơ hội đưa nhiều nguồn lực bị “đóng băng” trở lại phục vụ phát triển KT-XH; 21 dự án còn lại đã được rà soát và xây dựng lộ trình xử lý.

Đoàn công tác của Thường trực HĐND thành phố khảo sát, tháo gỡ khó khăn cho dự án có thu hồi đất trên địa bàn xã Tiên Yên.

Trong phát triển kinh tế, một dự án chậm tiến độ không chỉ là câu chuyện của riêng nhà đầu tư. Phía sau mỗi dự án kéo dài là quỹ đất chưa được khai thác, vốn đầu tư không được phát huy, cơ hội việc làm bị bỏ lỡ và nhiều công trình hạ tầng không thể phát huy hiệu quả đồng bộ. Đó cũng là lý do Quảng Ninh thành lập các tổ công tác và xác định xử lý các dự án tồn đọng không đơn thuần là giải quyết những tồn tại của quá khứ, mà là tạo dư địa cho tăng trưởng trong tương lai.

Theo báo cáo, trong số 68 dự án tồn đọng, đến nay Quảng Ninh đã xử lý dứt điểm 47 dự án, 21 dự án còn lại đã hoàn thành rà soát, phân loại và xây dựng lộ trình xử lý theo từng nhóm nguyên nhân.

Con số này phản ánh quyết tâm rất lớn của Quảng Ninh trong hiện thực hóa chủ trương chống lãng phí của Trung ương bằng những hành động cụ thể. Thay vì để các dự án tiếp tục kéo dài, các sở, ngành và địa phương đã tập trung rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý, đánh giá năng lực của nhà đầu tư, xem xét khả năng tiếp tục thực hiện, hoặc thu hồi theo đúng quy định.

Điểm đáng chú ý là quá trình xử lý không được thực hiện theo một khuôn mẫu chung, mà dựa trên nguyên tắc phân loại rõ từng nhóm dự án. Có dự án gặp vướng mắc về quy hoạch; có dự án kéo dài do GPMB; có dự án chậm vì nhà đầu tư thiếu năng lực tài chính; cũng có dự án phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý do sự thay đổi của hệ thống pháp luật qua từng thời kỳ.

Giám đốc Sở Tài chính Phạm Hồng Biên cho biết: Mỗi dự án tồn đọng đều gắn với một nguồn lực phát triển đang bị đình trệ. Quan điểm của thành phố là rà soát kỹ từng trường hợp, xử lý đúng theo quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân; đồng thời kiên quyết thu hồi đối với các dự án không còn khả năng triển khai để dành quỹ đất cho những nhà đầu tư có năng lực hơn.

Lãnh đạo Ban Quản lý KKT thành phố rà soát, tháo gỡ khó khăn tại KCN Sông Khoai.

Thực tế cho thấy, khi một dự án được tháo gỡ, lợi ích mang lại không chỉ nằm ở phạm vi dự án đó. Một khu đất được giải phóng khỏi tình trạng “treo” mở ra cơ hội thu hút nhà đầu tư mới. Một dự án hạ tầng được tiếp tục triển khai sẽ tạo điều kiện kết nối giao thông, phát triển đô thị và dịch vụ. Một dự án công nghiệp được khởi động trở lại sẽ tạo thêm việc làm, tăng giá trị sản xuất, mở rộng nguồn thu ngân sách.

Nói cách khác, xử lý dự án tồn đọng chính là quá trình đánh thức những nguồn lực đã bị “ngủ quên” trong nhiều năm. Đặc biệt, trong bối cảnh Quảng Ninh đang triển khai hàng loạt quy hoạch chiến lược, việc khơi thông các dự án tồn đọng càng có ý nghĩa lớn hơn.

Song song với việc xử lý các dự án kéo dài, Quảng Ninh còn tập trung tháo gỡ nhiều điểm nghẽn khác, như GPMB, xử lý tài sản công dôi dư, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện quy hoạch. Đây đều là những "mắt xích" có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Một dự án muốn triển khai nhanh phải có mặt bằng sạch; muốn có mặt bằng sạch phải xử lý tốt công tác bồi thường, tái định cư; muốn thu hút nhà đầu tư mới phải có quy hoạch rõ ràng, thủ tục minh bạch; dự án đi vào hoạt động hiệu quả phải có hạ tầng giao thông, điện, nước và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu.

Vì vậy, việc xử lý 47 dự án tồn đọng không chỉ là kết quả của riêng một chương trình công tác, mà còn phản ánh hiệu quả của quá trình cải cách tổng thể mà Quảng Ninh đang kiên trì thực hiện. Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và phát triển Sơn Long - chủ đầu tư dự án khách sạn, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy, chia sẻ: Điều cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao là tinh thần đồng hành của thành phố trong tháo gỡ khó khăn. Khi những dự án tồn đọng được xử lý, môi trường đầu tư trở nên minh bạch hơn, niềm tin của nhà đầu tư cũng được củng cố. Đó là yếu tố rất quan trọng để doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng đầu tư trong thời gian tới.

47 dự án đã được xử lý không chỉ là kết quả của quá trình rà soát hành chính, mà còn là minh chứng cho quyết tâm của Quảng Ninh biến những nguồn lực từng bị “đóng băng” thành động lực mới cho phát triển.