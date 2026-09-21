Kỹ thuật mới trong chăm sóc sức khỏe tâm thần

Trước yêu cầu chăm sóc, điều trị ngày càng cao, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Quảng Ninh chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật mới, qua đó mở rộng lựa chọn điều trị cho người bệnh.

Từ tháng 7/2026, Bệnh viện đưa kỹ thuật kích thích từ trường xuyên sọ vào điều trị. Đây là phương pháp không xâm lấn, sử dụng các xung từ trường ngắn tác động lên những vùng nhất định của não nhằm điều hòa hoạt động thần kinh. Tùy tình trạng người bệnh và chỉ định chuyên môn, kỹ thuật này được kết hợp với các phương pháp khác trong điều trị một số rối loạn như trầm cảm, lo âu, mất ngủ, tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần liên quan đến sử dụng chất; đồng thời có thể hỗ trợ trong một số trường hợp đau đầu, suy giảm nhận thức…

Chị Đ.M.T (39 tuổi, phường Cẩm Phả) nhập viện trong tình trạng lo âu kéo dài, thường xuyên mất ngủ, khó vào giấc. Bên cạnh các phương pháp điều trị khác, bác sĩ chỉ định kết hợp kích thích từ trường xuyên sọ. Mỗi buổi kéo dài khoảng 20-25 phút, trong quá trình điều trị, người bệnh được theo dõi giấc ngủ, cảm xúc và mức độ đáp ứng để điều chỉnh liệu trình. Sau 3-5 buổi đầu, tình trạng mất ngủ của chị T dần cải thiện. Sau mỗi buổi điều trị, người bệnh có thể tiếp tục sinh hoạt bình thường.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Quảng Ninh thực hiện kỹ thuật kích thích từ trường xuyên sọ điều trị cho người bệnh.

Bác sĩ CKI Đoàn Kiên Cường (Khoa Tâm thần mãn tính - xã hội, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Quảng Ninh) cho biết: Sau thời gian được đào tạo chuyên sâu, chúng tôi đã làm chủ và đưa kỹ thuật kích thích từ trường xuyên sọ vào điều trị tại bệnh viện. Việc bổ sung kỹ thuật này giúp bác sĩ có thêm lựa chọn để xây dựng phương án phù hợp với từng người bệnh, nhất là trong bối cảnh các vấn đề về lo âu, trầm cảm, giấc ngủ và áp lực tâm lý ngày càng được quan tâm. Mỗi trường hợp đều được đánh giá tình trạng bệnh, mức độ đáp ứng và các yếu tố liên quan trước khi xây dựng liệu trình.

Đánh giá và trị liệu tâm lý đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Tại Đơn nguyên Tâm lý lâm sàng (Khoa Phục hồi chức năng - Tâm lý lâm sàng), các chuyên viên tâm lý trực tiếp trao đổi, thực hiện trắc nghiệm và đánh giá tâm lý cho từng người bệnh. Qua đó hỗ trợ bác sĩ nhận diện sớm những biểu hiện trầm cảm, lo âu, rối loạn stress sau sang chấn cũng như các rối loạn phát triển ở trẻ em như tự kỷ, tăng động giảm chú ý, chậm nói.

Đặc biệt từ tháng 6/2026, Phòng trị liệu tâm lý thuộc Đơn nguyên Tâm lý lâm sàng được đưa vào hoạt động, triển khai tham vấn và trị liệu cho trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành. Tùy từng trường hợp, chuyên viên tâm lý lựa chọn các liệu pháp phù hợp như nhận thức hành vi, tâm động học, phỏng vấn tạo động lực; đồng thời hướng dẫn kỹ năng thư giãn, điều chỉnh lịch sinh hoạt, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ và tháo gỡ những khó khăn trong học tập, công việc, các mối quan hệ và đời sống cá nhân. Mỗi người được đánh giá riêng, xây dựng lộ trình trị liệu phù hợp và thực hiện trong không gian riêng tư, bảo đảm nguyên tắc bảo mật thông tin. Đây là mô hình mới được triển khai đầu tiên tại Quảng Ninh.

Can thiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Quảng Ninh.

Theo chuyên viên tâm lý Ngô Thu Cúc (Đơn nguyên Tâm lý lâm sàng, Khoa Phục hồi chức năng - Tâm lý lâm sàng), trị liệu tâm lý không đơn thuần là trò chuyện, mà là quá trình giúp người bệnh từng bước nhận diện những khó khăn về cảm xúc, suy nghĩ, hành vi và các yếu tố đang ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Trong một số trường hợp, trị liệu được thực hiện song song với điều trị bằng thuốc. Mỗi người bệnh là một cá thể riêng nên điều quan trọng là tạo được sự tin tưởng và đồng hành trong suốt quá trình trị liệu. Với trẻ em, sự phối hợp của phụ huynh càng có ý nghĩa bởi gia đình là một phần rất quan trọng trong quá trình can thiệp.

Một trở ngại hiện nay là nhiều người vẫn e ngại khi tìm đến cơ sở chuyên khoa tâm thần hoặc chỉ đi khám khi các biểu hiện đã rõ rệt. Trị liệu tâm lý cũng còn là khái niệm khá mới với không ít người. Vì vậy, phát hiện sớm và chủ động tìm kiếm hỗ trợ khi xuất hiện những bất ổn kéo dài về cảm xúc, hành vi, giấc ngủ có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình can thiệp, điều trị.

Bác sĩ CKII Vũ Minh Hạnh, Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Quảng Ninh, cho biết: Bệnh viện tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ, cập nhật và ứng dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị; đồng thời phát triển sâu hơn các hoạt động tâm lý lâm sàng, phục hồi chức năng và chăm sóc người bệnh tại cộng đồng. Qua đó, từng bước mở rộng khả năng phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và xây dựng phương án điều trị phù hợp với từng người bệnh, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần chuyên sâu ngay tại địa phương.