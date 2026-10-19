Thành lập Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản và Di truyền, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Nhằm đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khoẻ sinh sản và nâng cao chất lượng dân số, cũng như hiện thực hoá định hướng phát triển các lĩnh vực y tế chuyên sâu mũi nhọn của thành phố, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản và Di truyền. Ngày 19/10, Trung tâm chính thức đi vào hoạt động.

Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản và Di truyền chính thức đi vào hoạt động, trên nền tảng là Khoa Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh hiện là bệnh viện chuyên khoa hạng II trực thuộc Sở Y tế, tuyến chuyên môn cao nhất của thành phố trong lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa với quy mô 400 giường bệnh. Đến nay, sau hơn 10 năm hoạt động, bệnh viện đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật hiện đại trong điều trị vô sinh, như: Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh; IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung); IVF (thụ tinh trong ống nghiệm); xét nghiệm di truyền học để xác định nguyên nhân hiếm muộn và cá thể hóa điều trị trong một số bệnh lý di truyền.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh phát biểu về định hướng hoạt động của Trung tâm, không ngừng phát triển chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân trong và ngoài địa phương.

Để phục vụ người dân một cách toàn diện và hiệu quả hơn, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản và Di truyền ra đời, sẽ tiếp tục được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, trang thiết bị hiện đại và công nghệ tiên tiến, tiến tới triển khai toàn diện các lĩnh vực: hỗ trợ sinh sản nam và nữ, phôi học, di truyền học, kỹ thuật IUI, IVF, ICSI, lưu trữ phôi, noãn, tinh trùng, chẩn đoán di truyền tiền làm tổ (PGT)…

Ước tính sẽ có trên 15.000 lượt bệnh nhân được khám mỗi năm, bao gồm khám vô sinh, hiếm muộn và di truyền; số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm >1000 chu kỳ/năm, số chu kỳ chuyển phôi sẽ tăng 20-30% nhờ phát triển các kỹ thuật di truyền chuyên sâu trong chẩn đoán bệnh về gen….

Nhiều kỹ thuật tiên tiến hiện nay đã và đang được triển khai tại Trung tâm.

Theo thống kê từ Bộ Y tế, hiện nay có khoảng 7,7% dân số trong độ tuổi sinh sản tại Việt Nam - tương đương hơn 1 triệu cặp vợ chồng - đang gặp khó khăn trong việc có con, thuộc diện vô sinh hoặc hiếm muộn. Tỷ lệ vô sinh thứ phát – tình trạng mất khả năng mang thai sau khi đã từng sinh hoặc mang thai trước đó – cũng đang gia tăng nhanh chóng, chiếm trên 50% tổng số ca vô sinh và có xu hướng tăng thêm 15 - 20% mỗi năm.

Trước thực trạng này, sự ra đời của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Di truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đem lại hy vọng cho những gia đình mong muốn có con, mà còn giúp sinh ra những em bé khoẻ mạnh, góp phần trong đảm bảo tỷ lệ sinh và nâng cao chất lượng dân số.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Di truyền tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cũng là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của thành phố, không chỉ nâng cao chất lượng khám và điều trị cho người dân Quảng Ninh mà còn các địa phương lân cận.