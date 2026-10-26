Lan tỏa nghĩa cử hiến máu cứu người

Với 36 lần tham gia hiến máu tình nguyện, anh Nguyễn Trọng Nhân (32 tuổi), Phó Chủ nhiệm CLB Giọt hồng đặc khu Vân Đồn, đã bền bỉ lan tỏa nghĩa cử nhân ái, góp phần kết nối những tấm lòng thiện nguyện, mang đến cơ hội sống cho người bệnh.

Năm 2012, khi còn là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Phương Đông, Nguyễn Trọng Nhân lần đầu tham gia hiến máu tình nguyện trong chương trình do Đoàn trường tổ chức. Khi ấy, hiến máu vẫn là hoạt động khá mới mẻ với anh, bởi vậy không tránh khỏi tâm lý lo lắng. Tuy nhiên, nhờ sự động viên, giải thích của các anh chị sinh viên khóa trên, anh hiểu hơn về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người và quyết định tham gia.

Anh Nguyễn Trọng Nhân là một trong 19 cá nhân tiêu biểu được UBND TP Quảng Ninh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026.

Anh Nhân chia sẻ: Sau lần hiến máu đầu tiên, tôi thấy sức khỏe vẫn bình thường, trong khi bản thân cảm nhận được niềm vui khi có thể làm một việc ý nghĩa cho cộng đồng. Tôi còn được gặp gỡ, giao lưu với nhiều người đã có hàng chục lần hiến máu. Điều đó càng thôi thúc tôi tiếp tục tham gia mỗi khi nhà trường tổ chức.

Từ trải nghiệm ban đầu ấy, hiến máu tình nguyện dần trở thành việc làm thường xuyên của chàng sinh viên. Năm 2019, sau khi trở về quê hương Vân Đồn công tác, anh tiếp tục tích cực hưởng ứng các chương trình hiến máu do Hội Chữ thập đỏ tổ chức. Đặc biệt, hình ảnh những bệnh nhi mắc bệnh về máu phải chờ đợi nguồn máu để điều trị luôn khiến anh trăn trở. Anh Nhân mong muốn có thêm nhiều người tham gia hiến máu để các em được truyền máu kịp thời, có cơ hội vượt qua bệnh tật, trở lại cuộc sống bình thường. Chính suy nghĩ ấy đã trở thành động lực để anh duy trì việc làm thiện nguyện suốt nhiều năm qua.

Dù công việc có bận rộn, mỗi khi biết tin tổ chức hiến máu tại Vân Đồn hoặc các địa phương lân cận như: Hạ Long, Cẩm Phả, anh Nhân đều chủ động sắp xếp thời gian tham gia. Không dừng lại ở việc trực tiếp hiến máu, anh còn tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè và người dân cùng hưởng ứng phong trào. Khi có trường hợp cần máu cấp cứu, anh sẵn sàng kết nối, vận động những người có đủ điều kiện tham gia hiến máu, góp phần hỗ trợ người bệnh trong thời điểm cấp thiết.

Sau hơn 10 năm bền bỉ, đến nay anh Nguyễn Trọng Nhân đã có 36 lần hiến máu tình nguyện. Với anh, mỗi lần trao đi những giọt máu là cách thiết thực nhất để thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Anh Nguyễn Trọng Nhân (đeo kính) Phó Chủ nhiệm CLB Giọt hồng đặc khu Vân Đồn, tham gia hỗ trợ hoạt động hiến máu trên địa bàn đặc khu Vân Đồn năm 2026.



Mong muốn lan tỏa nghĩa cử nhân ái sâu rộng hơn, năm 2026, anh Nguyễn Trọng Nhân cùng Hội Chữ thập đỏ đặc khu Vân Đồn và những tình nguyện viên giàu nhiệt huyết đã tham gia thành lập CLB Giọt hồng đặc khu Vân Đồn. Trên cương vị Phó Chủ nhiệm CLB, anh cùng các thành viên tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu, hỗ trợ công tác tổ chức các chương trình và tư vấn, hướng dẫn người hiến máu. CLB hiện có 50 tình nguyện viên, góp phần tập hợp những người cùng chung tinh thần nhân ái, từng bước xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương.

Bên cạnh việc tham gia các đợt hiến máu theo kế hoạch, các thành viên CLB còn tích cực hưởng ứng hiến máu đột xuất, hỗ trợ cấp cứu người bệnh tại các cơ sở y tế khi có nhu cầu. Qua đó, hoạt động của CLB không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ điều trị mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khuyến khích ngày càng nhiều người tham gia những việc làm có ích cho xã hội.

Ghi nhận những đóng góp tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện, năm 2026, anh Nguyễn Trọng Nhân là một trong 19 cá nhân tiêu biểu được UBND thành phố Quảng Ninh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực bền bỉ của anh, đồng thời góp phần cổ vũ tinh thần thiện nguyện trong cộng đồng. Chia sẻ về hành trình của mình, anh Nhân cho biết sẽ tiếp tục hiến máu khi sức khỏe còn cho phép, đồng thời mong muốn ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên và người dân đủ điều kiện sức khỏe tích cực tham gia. Bởi theo anh, mỗi người chỉ cần góp một phần nhỏ bé của mình cũng có thể mang lại hy vọng sống cho người khác.