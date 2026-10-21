Những giọt máu nghĩa tình

Thời gian qua, thành phố Quảng Ninh đã đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) từ cơ sở, đảm bảo nguồn máu phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị cho người bệnh; góp phần lan tỏa tinh thần hiến máu trong cộng đồng.

Giữa tháng 10/2026, Ngày hội HMTN ở Nhà văn hóa khu phố Yết Kiêu 2 (phường Hồng Gai) diễn ra rộn ràng, ấm áp. Có mặt từ sớm để đăng ký hiến máu, chị Nguyễn Thị Ngọc Hà, Bí thư Chi đoàn khu phố Bạch Đằng 6, phường Hồng Gai, chia sẻ: Ngay khi phường có kế hoạch tổ chức Ngày hội hiến máu, Chi đoàn đã nhanh chóng thông báo tới toàn thể đoàn viên. Đây là lần thứ hai tham gia, tôi thấy việc làm này vô cùng ý nghĩa. Tôi hy vọng những giọt máu của mình sẽ góp phần cứu chữa người bệnh, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái đến các bạn trẻ.

Bí thư Chi đoàn Thanh niên Khu phố Bạch Đằng 6 (phường Hồng Gai) Nguyễn Thị Ngọc Hà tham gia hiến máu tình nguyện, tháng 10/2026.

Cũng giữa tháng 10/2026, tại phường Vàng Danh, Ban Chỉ đạo vận động HMTN phường tổ chức Ngày hội hiến máu với chủ đề: “Giọt máu tình người - Hiến máu đào, trao sự sống”. Ngày hội thu hút hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên ở các tổ, nhóm, câu lạc bộ. Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giọt hồng Đất Phật, cho biết: Chúng tôi huy động khoảng 30 tình nguyện viên trong câu lạc bộ. Các bạn vừa trực tiếp hiến máu, vừa hỗ trợ tư vấn để người dân đăng ký tham gia được yên tâm.

Phường Hồng Gai và phường Vàng Danh chỉ là hai trong nhiều địa phương của thành phố tổ chức HMTN. Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” hướng tới ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11 (1946-2026), Hội Chữ thập đỏ thành phố đăng ký chỉ tiêu tiếp nhận 6.000 đơn vị máu. Để đạt mục tiêu này, Hội Chữ thập đỏ thành phố chỉ đạo các Hội Chữ thập đỏ địa phương tham mưu, tổ chức ra quân HMTN; trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo đó, Ban Chỉ đạo vận động HMTN các địa phương có trách nhiệm triển khai, Hội Chữ thập đỏ giữ vai trò nòng cốt, cùng sự phối hợp của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công đoàn, lực lượng vũ trang, cơ quan, trường học và doanh nghiệp trong vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động. Những câu chuyện về người hiến máu nhiều lần, những tấm gương sẵn sàng sẻ chia vì người bệnh cũng cần được lan tỏa để khơi dậy tinh thần tự nguyện.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, Phó Chủ nhiệm CLB Giọt hồng Đất Phật, hỗ trợ người dân tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện phường Vàng Danh, tháng 10/2026.

Theo Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Phạm Ngọc Văn, Hội cũng đã tăng cường đôn đốc, giám sát, nâng chỉ tiêu hoạt động hiến máu; đặc biệt vận động thêm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp đông lao động và các đơn vị ngành Than. Đây là dư địa lớn để tăng nguồn máu tiếp nhận.

Hiện mỗi tuần có 3-4 phường, xã tổ chức HMTN. Tính đến ngày 20/10/2026, toàn thành phố có 25 xã, phường, đặc khu và cơ quan tổ chức chương trình hiến máu, tiếp nhận gần 4.300 đơn vị máu, đạt 72% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Từ đầu năm đến nay, thành phố tổ chức 114 cuộc vận động ra quân HMTN, tiếp nhận tổng số 23.806 đơn vị máu, đạt 95% chỉ tiêu giao năm 2026.

Việc phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình cần gắn với đặc điểm của từng địa phương, từ đô thị, nông thôn đến miền núi, biên giới, hải đảo. Sự chủ động của cơ sở, cách làm phù hợp thực tiễn và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng sẽ giúp khắc phục khó khăn, mở rộng đối tượng tham gia và nâng cao tính bền vững của phong trào hiến máu. Mỗi người hiến máu là một tấm lòng nhân ái; mỗi cơ quan, đơn vị tích cực vận động là một điểm sáng của phong trào. Khi tinh thần sẻ chia được nuôi dưỡng thường xuyên, HMTN sẽ không chỉ dừng ở những đợt phát động mà trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội.