Tiếp nhận trên 350 đơn vị máu trong ngày ra quân hiến máu tình nguyện

Ngày 1/11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các xã, phường Cao Xanh, Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô đồng loạt tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026.

Ngày hội diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, người lao động và tình nguyện viên Chữ thập đỏ tham gia. Trong đó, hai xã Bình Liêu và Lục Hồn phối hợp tổ chức hiến máu tập trung tại xã Bình Liêu.

Đông đảo người dân tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện phường Cao Xanh.

Kết quả, các điểm hiến máu tiếp nhận tổng cộng 353 đơn vị máu; trong đó, phường Cao Xanh tiếp nhận 103 đơn vị; điểm hiến máu tại xã Bình Liêu tiếp nhận 169 đơn vị và xã Hoành Mô tiếp nhận 81 đơn vị.

Dịp này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện hai xã Bình Liêu và Lục Hồn đã tuyên dương một tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026.

Lãnh đạo xã Hoành Mô tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026). Trong đợt thi đua cao điểm, từ ngày 5/9 đến 1/11/2026, toàn thành phố tổ chức 32 đợt ra quân hiến máu tình nguyện, đã tiếp nhận tổng số 5.558 đơn vị máu, đạt 92,6% chỉ tiêu đề ra.

UBND xã Bình Liêu tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026.

Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của phong trào hiến máu tình nguyện, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sự sẻ chia vì cộng đồng; đồng thời góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố.