Mở hướng phát triển y tế thông minh

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã và đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và hiệu quả quản lý, từng bước phát triển y tế thông minh.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đưa robot dẫn đường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phục vụ người dân đến khám chữa bệnh.

Bình quân mỗi ngày, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thực hiện hàng trăm ca chụp cắt lớp vi tính (CT) và 300-400 ca chụp X-quang. Với khối lượng công việc lớn, yêu cầu xử lý kết quả nhanh, chính xác ngày càng cao. Đầu tháng 10/2026, bệnh viện đưa vào ứng dụng 2 phần mềm AI CT AVIEW và AI X-quang VUNO, hỗ trợ bác sĩ phân tích hình ảnh, phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh lý.

Đặc biệt, AI CT AVIEW hỗ trợ sàng lọc sớm ung thư phổi thông qua khả năng tự động phát hiện, đo kích thước, thể tích và phân loại các nốt phổi theo mức độ nghi ngờ dựa trên hệ thống Lung-RADS. Phần mềm còn có thể đối chiếu hình ảnh qua nhiều lần chụp, xác định sự thay đổi và tính toán thời gian nhân đôi thể tích nốt phổi. Qua đó, giúp bác sĩ đánh giá tốc độ phát triển của tổn thương, nhận diện những trường hợp nghi ngờ ung thư phổi cần theo dõi hoặc kiểm tra chuyên sâu.

Ngoài ra, AI CT AVIEW còn hỗ trợ phân tích cấu trúc nhu mô phổi, mức độ khí phế thũng, độ dày thành phế quản để đánh giá bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Đồng thời đo lường mức độ vôi hóa động mạch vành, cung cấp thêm thông tin đánh giá nguy cơ tim mạch.

Đối với chụp X-quang ngực, phần mềm AI VUNO có khả năng tự động phân tích hình ảnh, phát hiện các dấu hiệu bất thường chỉ trong khoảng 3-10 giây. Những vị trí nghi ngờ tổn thương được đánh dấu trực quan bằng bản đồ nhiệt màu sắc và đường viền, giúp bác sĩ nhanh chóng nhận diện. Phần mềm hỗ trợ phát hiện nốt, khối bất thường ở phổi, tổn thương mô kẽ, tràn dịch, tràn khí màng phổi; đồng thời sàng lọc lao phổi, viêm phổi và đánh giá dấu hiệu tim to.

Theo bác sĩ CKI Mai Vũ Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, khi ứng dụng AI, hệ thống cung cấp thêm hình ảnh được đánh dấu các vùng nghi ngờ tổn thương cùng những thông số phân tích, giúp bác sĩ tập trung kiểm tra các bất thường cần lưu ý. Kết quả AI được đối chiếu với hình ảnh gốc và tình trạng lâm sàng trước khi bác sĩ đưa ra kết luận chẩn đoán. Qua đó, góp phần hạn chế nguy cơ bỏ sót tổn thương, giảm thời gian đọc phim và nâng cao hiệu quả xử lý kết quả trong những khung giờ cao điểm.

Chụp cắt lớp vi tính (CT) cho người bệnh tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Bệnh viện đang thử nghiệm hệ thống AI hỗ trợ rà soát hồ sơ bệnh án, nhằm giảm khối lượng công việc kiểm tra thủ công của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng. Giải pháp sử dụng mô hình ngôn ngữ Gemma trên phần mềm LM Studio, vận hành bằng máy chủ riêng trong mạng nội bộ bệnh viện. Hệ thống tự động trích xuất dữ liệu chuyên môn trong bệnh án điện tử, loại bỏ thông tin định danh người bệnh trước khi phân tích, đối chiếu với các tiêu chí chuyên môn để phát hiện những nội dung chưa thống nhất giữa chẩn đoán và kết quả cận lâm sàng, sai sót trong kê đơn hoặc việc bỏ sót xét nghiệm cần thiết.

Hệ thống còn được phát triển để hỗ trợ tóm tắt diễn biến điều trị, cảnh báo tương tác thuốc, gợi ý chẩn đoán phân biệt và đánh giá nguy cơ biến chứng. Toàn bộ dữ liệu được xử lý trong mạng nội bộ, không truyền qua internet công cộng, góp phần bảo đảm an toàn thông tin người bệnh. Các kết quả phân tích của AI đều được nhân viên y tế kiểm tra, xác nhận trước khi đưa ra quyết định chuyên môn.

Việc ứng dụng AI được triển khai trên nền tảng chuyển đổi số mà Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã từng bước xây dựng trong những năm qua. Bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, cùng với đó là đơn thuốc điện tử, hệ thống kiosk đăng ký khám, tra cứu thông tin, thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR và robot dẫn đường ứng dụng AI tại khu vực tiếp đón…

Các tiện ích này giúp đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian chờ đợi và tạo thuận lợi cho người dân khi đến khám, chữa bệnh. Gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với yêu cầu thực tiễn, bệnh viện tiếp tục khuyến khích đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế nghiên cứu, cải tiến quy trình, chủ động ứng dụng công nghệ vào công việc hằng ngày, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh.