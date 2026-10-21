Sửa đổi 6 luật về y tế: Cải cách thủ tục hành chính, tăng cường bảo vệ sức khỏe nhân dân

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 21/10, Quốc hội làm việc ở hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Sáng 21/10, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Giảm chi phí tuân thủ pháp luật, giải phóng nguồn lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: Việc sửa luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế, tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đơn giản hóa, bãi bỏ các điều kiện đầu tư, kinh doanh đồng thời bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, dự thảo Luật đã xử lý các nội dung đã thực hiện việc phân định thẩm quyền khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; xử lý các nội dung sửa đổi để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, bãi bỏ các quy định liên quan ngành nghề kinh doanh dịch vụ chăm sóc trẻ em để phù hợp với Luật Đầu tư 2025 đã được Quốc hội thông qua.

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược: Dự thảo Luật sửa đổi để đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, bao gồm: thực hiện việc đơn giản hóa các điều kiện để thuốc được cấp phép lưu hành tại Việt Nam; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với các giấy tờ có thể khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia và đơn giản hóa thủ tục hành chính công khai hồ sơ công bố, công bố lại giá bán buôn thuốc dự kiến.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường phân cấp, phân quyền xác nhận nội dung quảng cáo thuốc; sửa đổi để bảo đảm tính thống nhất với Luật Giao dịch điện tử, Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã được Quốc hội ban hành.

Đồng thời, sửa đổi để tăng cường quản lý giá thuốc, bổ sung quy định về công bố giá bán buôn dự kiến, phương pháp xác định giá bán buôn thuốc dự kiến và quy định về vấn đề liên thông, chia sẻ dữ liệu.

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người cao tuổi, dự thảo Luật xử lý các nội dung để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, thay Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội bằng Bộ Y tế là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nhà nước về người cao tuổi.

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người khuyết tật: Dự thảo Luật xử lý các nội dung sửa đổi để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để bảo đảm tính thống nhất với Luật Việc làm, Luật Dạy nghề, Luật Chuyển đổi số.

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế: Dự thảo Luật sửa đổi để đồng bộ với Luật Tổ chức chính quyền địa phương và theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất với việc sửa đổi hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Điều 48 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Dự thảo Luật sửa đổi Điều 28 về thẩm quyền cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề, đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề.

Đồng thời sửa đổi các quy định về hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhằm: Cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh chồng chéo; tạo sự linh hoạt trong quá trình cấp giấy phép hoạt động theo hướng chỉ quy định các hình thức tổ chức chính và cơ sở nếu đủ điều kiện đến đâu sẽ cho phép làm đến đó, không bị trói buộc vào các hình thức tổ chức một cách máy móc. Bãi bỏ các thành phần hồ sơ “giấy phép hoạt động” và “Tài liệu chứng minh đối với trường hợp cấp lại do Giấy phép hoạt động có sai sót thông tin” vì giấy phép đã do cơ quan quản lý cấp nên không cần thiết phải nộp lại và do chỉ sai sót thông tin về hành chính nên không cần tài liệu chứng minh. Sửa đổi khoản 5 Điều 110 để cắt giảm thủ tục “mỗi cơ sở phải lập một hồ sơ phương án giá” để gửi Bộ Y tế phê duyệt và thay thế bằng quy định giao Bộ Y tế quy định “định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh để áp dụng chung theo cấp chuyên môn”.

Theo cơ quan soạn thảo, lợi ích quan trọng hơn của phương án sửa đổi không chỉ là tiết kiệm chi phí vật chất mà là giảm đáng kể chi phí tuân thủ pháp luật, giải phóng nguồn lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan quản lý để tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn.

Nâng cao hiệu quả quản lý giá thuốc, phân cấp xác nhận nội dung quảng cáo thuốc

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung và tên gọi của dự án.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra. (Ảnh: DUY LINH)

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em (Điều 1), Luật Người khuyết tật (Điều 2), Luật Người cao tuổi (Điều 5), Ủy ban đề nghị rà soát kỹ việc bãi bỏ Điều 56 và Điều 57, sửa đổi Điều 58 và Điều 59 Luật Trẻ em, quy định chặt chẽ tại văn bản quy định chi tiết; tiếp tục rà soát nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Người khuyết tật, Luật Người cao tuổi bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Đề nghị Chính phủ quan tâm các giải pháp để không làm suy giảm hiệu quả quản lý nhà nước đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi khi bãi bỏ biện pháp tiền kiểm.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Điều 3), Ủy ban Văn hóa và Xã hội cơ bản tán thành việc sửa đổi điểm b khoản 5 Điều 110 về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nhằm áp dụng thống nhất giá đối với các cấp chuyên môn kỹ thuật, đồng thời sửa đổi khoản 7 Điều 110 để đồng bộ với việc sửa đổi điểm b khoản 5 Điều 110. Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quy định rõ người có thẻ bảo hiểm y tế khi lựa chọn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thì vẫn được thanh toán phần chi phí theo phạm vi được hưởng và mức hưởng theo pháp luật về bảo hiểm y tế.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược (Điều 4), Ủy ban Văn hóa và Xã hội cơ bản tán thành với nội dung sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giá thuốc, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp xác nhận nội dung quảng cáo thuốc.

Ủy ban đề nghị nghiên cứu giải pháp để kiểm soát tình trạng hồ sơ xác nhận quảng cáo thuốc không được chấp thuận tại địa phương này nhưng tiếp tục đề nghị xác nhận tại địa phương khác; làm rõ mục tiêu sớm hoàn thành việc xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về dược bảo đảm kết nối, chia sẻ và liên thông đồng bộ dữ liệu, trong đó có dữ liệu về giá...