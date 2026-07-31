Mở không gian phát triển mới cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định định hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, coi khu vực FDI là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Bám sát tinh thần Nghị quyết, Quảng Ninh đang phát huy lợi thế về môi trường đầu tư, hạ tầng và cải cách hành chính để thu hút các dự án có công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, hướng tới phát triển nhanh và bền vững. Dòng vốn FDI không chỉ tăng về quy mô mà còn chuyển dịch theo hướng chất lượng; góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển đổi mô hình phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Khẳng định sức hấp dẫn

Nhờ kiên trì cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và triển khai nhiều chính sách đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Khu vực FDI đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế địa phương với 237 dự án còn hiệu lực của các nhà đầu tư đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo việc làm cho hơn 50.000 lao động. Không chỉ đóng góp tích cực vào tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu, các doanh nghiệp FDI còn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, hình thành các chuỗi cung ứng mới và nâng cao năng lực sản xuất trên địa bàn.

Khởi công dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vật tư y tế Winner Medical Việt Nam tại KCN Texhong - Hải Hà (xã Quảng Hà). Ảnh: Cao Quỳnh

Những tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tăng cường tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp để rà soát, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Từ đầu năm đến nay, các khu công nghiệp đã thu hút 12 dự án FDI thứ cấp, hiện đang hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn khoảng 73,79 triệu USD. Tính đến hết tháng 6/2026, các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh thu hút trên 42.082 tỷ đồng, trong đó tổng vốn FDI đạt 1,042 tỷ USD, tương đương 27.047,28 tỷ đồng, bằng 145,86% kế hoạch thu hút FDI 6 tháng đầu năm và đạt 61,35% kế hoạch thu hút vốn FDI cả năm 2026. Dòng vốn này chủ yếu tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên của tỉnh, nổi bật là công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao - lĩnh vực giữ vai trò hạt nhân trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.

Một trong những dự án tiêu biểu là Dự án Nhà máy sản xuất vật tư y tế Winner Medical Việt Nam của Công ty TNHH Winner Medical (Việt Nam) vừa được khởi công tại KCN Texhong - Hải Hà. Dự án có diện tích hơn 9,2ha, tổng vốn đầu tư 1.583 tỷ đồng (tương đương hơn 60,5 triệu USD), gồm các hạng mục nghiên cứu, triển lãm và sản xuất vật tư y tế chuyên biệt. Dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2027, nhà máy sẽ cung ứng hàng triệu sản phẩm y tế chất lượng cao cho thị trường trong nước và quốc tế.

Theo ông Trương Mạnh Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, mục tiêu thu hút FDI trong giai đoạn tới không chỉ dừng ở việc gia tăng quy mô vốn đầu tư mà hướng đến thu hút công nghệ, năng lực quản trị và giá trị gia tăng cao. Năm 2026 và những năm tiếp theo, Quảng Ninh sẽ tiếp tục rà soát, đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối, hạ tầng điện, nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, tạo nền tảng thuận lợi để đón các dòng vốn FDI chất lượng cao.

Đồng bộ các giải pháp

Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn và đồng hành cùng doanh nghiệp. Với phương châm "Hiệu quả của doanh nghiệp là thành công của tỉnh", tỉnh tập trung rút ngắn từ 30% đến 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng; đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đặc biệt nhằm hỗ trợ nhà đầu tư xuyên suốt từ giai đoạn nghiên cứu quy hoạch đến khi dự án đi vào hoạt động.

Sản xuất tại Công ty TNHH Kỹ thuật Điện tử Tonly Việt Nam (KCN Đông Mai).

Việc nhiều năm liên tiếp duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tiếp tục là minh chứng cho chất lượng điều hành, tạo dựng niềm tin đối với các tập đoàn và nhà đầu tư trong, ngoài nước. Đánh giá cao môi trường đầu tư của Quảng Ninh, ông Vikrom Kromadit, Chủ tịch Tập đoàn Amata, cho biết tập đoàn mong muốn tiếp tục hợp tác phát triển các KCN theo định hướng công nghệ cao, hiện đại, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành một trong những trung tâm công nghiệp công nghệ cao hàng đầu Việt Nam. Đồng thời, Amata cũng đề xuất tỉnh tiếp tục hỗ trợ công tác GPMB và bảo đảm nguồn vật liệu san lấp để đẩy nhanh tiến độ mở rộng các dự án hiện có.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, Quảng Ninh tập trung đẩy nhanh công tác GPMB tại các KCN trọng điểm như: Sông Khoai, Bắc Tiền Phong và Đông Triều, hoàn thành giải phóng hơn 100ha đất trong thời gian ngắn, đồng thời tiếp tục chuẩn bị hàng trăm ha đất công nghiệp sẵn sàng cho thuê. Việc chủ động tạo lập quỹ đất sạch giúp rút ngắn đáng kể thời gian triển khai dự án, nhất là đối với các doanh nghiệp sản xuất cần nhanh chóng đưa nhà máy vào vận hành để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Song song với đó, công tác đối thoại doanh nghiệp được duy trì thường xuyên. Lãnh đạo tỉnh trực tiếp gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp FDI cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản, du lịch, dịch vụ, xuất nhập khẩu để lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn; đồng thời định hướng chuyển trọng tâm thu hút FDI từ số lượng sang chất lượng, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Mới đây, lãnh đạo tỉnh đã làm việc với Tập đoàn Amata và Tập đoàn Marubeni về kế hoạch mở rộng đầu tư tại Quảng Ninh. Hiện KCN Sông Khoai do hai tập đoàn tham gia phát triển, đã thu hút 25 dự án thứ cấp, 100% là dự án FDI, với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD. Tỉnh đề nghị các nhà đầu tư tiếp tục phối hợp đẩy nhanh GPMB, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tăng cường xúc tiến, thu hút thêm các dự án FDI chất lượng cao vào KCN này.

Với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững làm trọng tâm, Quảng Ninh đang từng bước hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW. Những kết quả đạt được không chỉ mở rộng không gian phát triển cho khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà còn tạo thêm động lực để tỉnh bứt phá, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại của khu vực phía Bắc.