Mở thêm hướng kết nối chiến lược với Vùng Thủ đô

Quảng Ninh đề xuất bổ sung tuyến cao tốc khoảng 55km kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nếu được bổ sung quy hoạch và triển khai, tuyến đường sẽ mở thêm một hướng kết nối trực tiếp giữa Quảng Ninh với mạng lưới giao thông chiến lược của Vùng Thủ đô, tạo thêm dư địa liên kết, lưu thông hàng hóa và phát triển không gian kinh tế vùng.

Đề xuất này được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh nêu tại Văn bản số 86/ĐĐBQH gửi Chủ tịch Quốc hội, trong thời điểm Chính phủ đang trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Việc bổ sung tuyến kết nối được Quảng Ninh xác định nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, tăng cường liên kết vùng và phát huy hiệu quả các cực tăng trưởng.

Tuyến cao tốc được đề xuất dài khoảng 55km, điểm đầu tại nút giao Hạ Long Xanh, Km6+700 trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, thuộc phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh; điểm cuối kết nối với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn TP Hải Phòng, thuộc phường Trần Nhân Tông. Tuyến được đề xuất đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100-120km/giờ. Tại điểm cuối dự kiến xây dựng nút giao kết nối trực tiếp với đường Vành đai 5 (CT.39).

Theo phương án phát triển hệ thống giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh định hướng xây dựng một mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, đa phương thức, kết nối liên vùng và quốc tế. Trong đó, đường bộ, đường sắt, cảng biển, hàng không và logistics không phát triển tách rời, mà được tổ chức thành một mạng lưới liên hoàn, lấy các hành lang kinh tế và hệ thống cảng biển làm động lực phát triển.

Trong cấu trúc ấy, tuyến cao tốc kết nối với Vành đai 5 sẽ bổ sung một hướng kết nối trực tiếp về phía Tây, giúp mạng lưới cao tốc của Quảng Ninh không chỉ hoàn thiện các trục dọc, mà còn kết nối sâu hơn với hệ thống giao thông của Vùng Thủ đô và các cực tăng trưởng phía Tây. Đây là một mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện bản đồ giao thông của Quảng Ninh, nhất là trong yêu cầu mở rộng không gian phát triển theo hướng liên kết vùng. Bởi Quảng Ninh đang chuyển mạnh từ tư duy phát triển trong phạm vi địa giới sang khai thác các hành lang kinh tế, không gian kinh tế liên vùng.

Hiệu quả trước mắt của tuyến cao tốc kết nối mới là rút ngắn thời gian, giảm chi phí vận tải, logistics, tăng năng lực lưu thông hàng hóa và khả năng tiếp cận các thị trường lớn. Xa hơn, đó là mở rộng không gian cho doanh nghiệp, tăng sức hấp dẫn đối với các dòng vốn đầu tư, tạo điều kiện hình thành các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ mới dọc các hành lang giao thông. Với du lịch, kết nối thuận lợi hơn cũng mở rộng bán kính thị trường khách, tăng khả năng liên kết các điểm đến của Quảng Ninh với Hải Phòng, Vùng Thủ đô và các địa phương phía Bắc. Nếu được bổ sung quy hoạch và triển khai, tuyến đường sẽ thêm năng lực giao thông cho Quảng Ninh, đồng thời mở thêm không gian tăng trưởng.

Ý nghĩa này càng rõ khi Quảng Ninh đang đứng trước bước chuyển lớn về mô hình phát triển. Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương đã thống nhất chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Ngày 27/7/2026, Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án để hoàn thiện Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội. Mới đây, ngày 4/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội xem xét, thông qua các nghị quyết về thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh ngay tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Theo dự kiến, Nghị quyết về thành lập thành phố Quảng Ninh sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Một mô hình phát triển mới, tuyến cao tốc kết nối với Vành đai 5 sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, chuẩn bị thêm một hướng kết nối cho thành phố, tạo thêm dư địa để Quảng Ninh khai thác hiệu quả các lợi thế, liên kết sâu hơn với vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong không gian phát triển mới.