Quảng Ninh tham dự hội nghị bàn tròn xúc tiến đầu tư và thương mại với các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc)

Chiều 6/11, tại thành phố Busan (Hàn Quốc), đoàn công tác thành phố Quảng Ninh do đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, làm Trưởng đoàn, đã tham dự hội nghị bàn tròn xúc tiến đầu tư và thương mại với các doanh nghiệp Busan, do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan tổ chức, nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, đồng thời thúc đẩy kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, đã giới thiệu những lợi thế nổi bật về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay quốc tế, cửa khẩu quốc tế cùng tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, kinh tế biển và du lịch.

Đặc biệt, Quảng Ninh đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, hiện đại, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư và ứng dụng khoa học, công nghệ. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, năng lực cạnh tranh và chất lượng điều hành của địa phương duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, thông tin tới các doanh nghiệp tại Busan về tiềm năng, lợi thế phát triển của Quảng Ninh tại hội nghị.

Các doanh nghiệp Busan đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Quảng Ninh, đồng thời giới thiệu thế mạnh, cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như xuất khẩu, chế biến thủy sản, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường và đóng tàu.

Các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn sớm có dịp đến Quảng Ninh khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư, qua đó thúc đẩy các cơ hội hợp tác, đầu tư trong thời gian tới.

Đại diện doanh nghiệp Busan phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng đoàn công tác, bày tỏ mong muốn sẽ được đón tiếp các doanh nghiệp Busan tới tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Quảng Ninh. Trên cơ sở thế mạnh của Busan và định hướng phát triển của Quảng Ninh, thành phố mong muốn hai bên sẽ tăng cường trong các lĩnh vực: Xuất khẩu, chế biến thủy sản; cảng biển, logistics; thương mại, phát triển thị trường và công nghệ môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng toàn diện.

Các đại biểu Việt Nam và doanh nghiệp Busan chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Thành phố Quảng Ninh khẳng định sẽ chủ động cung cấp thông tin về quy hoạch, quỹ đất, khu công nghiệp, khu kinh tế, hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực và chính sách ưu đãi theo quy định; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình khảo sát, nghiên cứu và triển khai dự án.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng thành phố Busan, do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan kết nối.

Trước đó, đoàn công tác thành phố Quảng Ninh đã tham gia buổi làm việc với Hội đồng thành phố Busan, do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan kết nối, nhằm tìm hiểu kinh nghiệm phát triển và cơ hội kết nối hợp tác giữa các địa phương.