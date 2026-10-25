Rực rỡ sắc màu đêm khai mạc Hội Mùa vàng Lục Hồn năm 2026

Tối 24/10, tại sân khấu Đình Lục Nà (xã Lục Hồn, TP Quảng Ninh), UBND xã Lục Hồn tổ chức khai mạc Hội Mùa vàng năm 2026 với chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Lục Hồn - Bức tranh thêu”. Sự kiện có đại diện các sở, ban, ngành của thành phố, lãnh đạo các địa phương lân cận về tham dự và thu hút đông đảo người dân các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ... cùng du khách thập phương.

Đông đảo đại biểu và nhân dân các dân tộc xã Lục Hồn tham dự khai mạc Hội mùa vàng 2026.

Hội Mùa vàng xã Lục Hồn năm 2026 mở đầu cho chuỗi hoạt động du lịch mùa Thu – Đông của địa phương, nhằm khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên ruộng bậc thang, núi Cao Xiêm gắn với tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc. Hội Mùa vàng năm nay diễn ra xuyên suốt từ ngày 17/10/2026 đến ngày 22/11/2026, trong đó cao điểm là chuỗi sự kiện diễn ra trong các ngày 24 và 25/10.

Ngày hội mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao phong phú như: Giải thể thao trekking “Chinh phục đỉnh Cao Xiêm - Camping đón Mùa vàng”; Giải giao hữu bóng đá nữ giữa ba xã Lục Hồn, Bình Liêu, Hoành Mô; Không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản và ẩm thực địa phương; Cuộc thi thiết kế, trình diễn thời trang “Sắc màu Mùa vàng”; Chương trình trải nghiệm “Lễ mừng cơm mới” của người Tày và cuộc thi sáng tác video “Lục Hồn - Vẻ đẹp trong từng khoảnh khắc”.

Vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, địa phương tổ chức cho du khách trực tiếp tham gia giã bánh dày của người Sán Chỉ, thêu trang phục người Dao Thanh Phán, Dao Thanh Y, giao lưu thể thao dân tộc và trải nghiệm ngắm cảnh, gặt lúa trên các thửa ruộng bậc thang tại thôn Cao Thắng, Ngàn Vàng, Ngàn Mèo.

Phát biểu khai mạc ngày hội, Chủ tịch UBND xã Lục Hồn Vi Tiến Vượng khẳng định: Mùa vàng no ấm hôm nay là kết tinh từ đất trời cùng mồ hôi, công sức bền bỉ qua nhiều thế hệ của người dân địa phương. Xã kiên trì phát triển mô hình du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm với phương châm “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch”, lấy người dân làm chủ thể để vừa bảo tồn phong tục tập quán, vừa tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho bà con.

Đồng chí Vi Tiến Vượng, Chủ tịch UBND xã Lục Hồn, phát biểu khai mạc, phát động chuỗi hoạt động du lịch mùa Thu – Đông năm 2026.

Chương trình nghệ thuật “Lục Hồn - Bức tranh thêu” diễn ra trong thời lượng 70 phút, do nhạc sĩ Đoàn Đăng Đức làm Tổng đạo diễn, NSND Minh Thông làm Tổng biên đạo. Chương trình gồm màn Khai từ và 13 tiết mục nghệ thuật dàn dựng công phu, có sự tham gia của các nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng hàng trăm nghệ nhân, diễn viên quần chúng tại các thôn, bản trên địa bàn xã Lục Hồn.

Dưới đây là hình ảnh một số tiết mục đặc sắc trong đêm khai mạc:

Màn khai từ "Khí phách non ngàn" tái hiện hào khí đánh giặc giữ bản của Thành hoàng Hoàng Cần cùng khí thế quật cường của nhân dân Lục Hồn nơi biên cương.

Tiếng đàn tính, lời Then mộc mạc cất lên giữa không gian mái đình cổ kính qua phần thể hiện của các nghệ nhân đồng bào Tày trong tiết mục Hợp xướng Then.

Ca sĩ Quang Ước biểu diễn ca khúc "Lục Hồn bản hòa ca", ngợi ca vẻ đẹp thiên nhiên và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc.

Sắc chàm và hoa văn thổ cẩm tung bay uyển chuyển trong tiết mục múa "Vương vấn sắc chàm" do các diễn viên quần chúng xã Lục Hồn thể hiện.

Ca sĩ Hồng Nhung thể hiện ca khúc "Bình Liêu rạng rỡ gấm hoa" (sáng tác: Quản Minh Cường).

Tiết mục "Sán Chỉ giao duyên" tái hiện phong tục hát Soóng Cọ ngọt ngào bên vành ô đen và dải lụa đỏ hẹn ước của lứa đôi.

Nghi thức dâng mâm cúng tạ ơn đất trời, tổ tiên và tôn vinh di tích, danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Lục Hồn trong hoạt cảnh "Lễ mừng cơm mới – Bay trên mùa vàng".

Ca khúc "Bình Liêu lời hẹn mùa thu" gửi gắm tình cảm nồng hậu đón chào du khách bốn phương.

Quang Ước và Mai Trang sâu lắng trong ca khúc "Lục Hồn - Bức tranh giữa non ngàn".

Ca sĩ Quang Duy mang đến không khí trẻ trung, hào hứng qua tiết mục rap "À lôi".

Giai điệu rộn ràng của ca khúc "Về Lục Hồn" đưa người xem đến với những nếp nhà sàn thanh bình và đỉnh Cao Xiêm kỳ vĩ.

Những bước nhảy hiện đại, khỏe khoắn của vũ đoàn trong tiết mục múa "Vũ điệu mùa vàng", biểu trưng cho nhịp sống đổi mới và khát vọng vươn lên của quê hương Lục Hồn.

Ca sĩ Mai Trang lan tỏa khát vọng cống hiến qua ca khúc "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai".

Toàn thể nghệ sĩ, nghệ nhân và diễn viên hòa giọng trong ca khúc chủ đề "Lục Hồn - Bức tranh thêu", khép lại đêm khai mạc trọn vẹn và giàu cảm xúc.

Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ cùng đông đảo du khách thập phương về tham dự.