Nâng tầm y tế Quảng Ninh

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành Y tế Quảng Ninh đang có những chuyển biến mạnh mẽ. Từ việc sớm sắp xếp, sáp nhập, tinh gọn bộ máy y tế cơ sở đến xác định các bệnh viện chuyên sâu, làm chủ các kỹ thuật cao, chuyên sâu như ghép thận, ghép giác mạc, tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Một tin vui cho ngành Y tế Quảng Ninh là mới đây Bộ Y tế đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Theo đó, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí sẽ là một trong 17 bệnh viện đa khoa cấp tỉnh đảm nhận chức năng vùng, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu cho người dân tại các vùng; có nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong vùng, đảm nhận vai trò ứng phó cấp vùng khi có dịch bệnh, thảm họa. Hiện Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cũng là một trong 4 bệnh viện được xếp cấp chuyên sâu của Quảng Ninh, với nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, hiện đại được triển khai ngay tại cơ sở. Nổi bật, bệnh viện đã triển khai thành công các kỹ thuật ghép thận và ghép giác mạc.

Quảng Ninh hiện đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, nâng quy mô lên khoảng 1.500 giường bệnh, tăng thêm 680 giường so với hiện nay, tạo điều kiện triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh chuyên ngành nhãn khoa, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí và Bệnh viện Mắt Trung ương cũng vừa ký kết chương trình hợp tác chuyên môn toàn diện trong lĩnh vực nhãn khoa. Hai bên sẽ tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt là trong các lĩnh vực: Ghép giác mạc; điều trị, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình mắt; phẫu thuật thẩm mỹ mắt; chẩn đoán, điều trị các bệnh lý dịch kính – võng mạc. Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ cử các chuyên gia đầu ngành trực tiếp hỗ trợ công tác khám bệnh, tư vấn điều trị, thực hiện phẫu thuật và xử trí các trường hợp bệnh lý phức tạp về mắt tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Một ca ghép thận cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Không chỉ ở Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ cũng được đơn vị tích cực triển khai. Thời gian qua, ngoài triển khai ghép thành công tạng thận, bệnh viện còn hợp tác với các bệnh viện lớn, đầu ngành của Trung ương và đơn vị y tế quốc tế để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tiêu biểu, Bệnh viện vừa ký kết với Hiệp hội Bệnh phổi Pháp - Việt trong đào tạo nhân lực, phát triển kỹ thuật y tế. Theo đó, hiệp hội hỗ trợ bệnh viện trong các chuyên ngành gồm: Phẫu thuật lồng ngực, gây mê hồi sức, viêm phổi, phục hồi chức năng hô hấp, ung thư, bệnh truyền nhiễm, nhi khoa, dinh dưỡng lâm sàng, các bệnh lý hô hấp, y học giấc ngủ, ngưng thở khi ngủ… Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các khóa đào tạo tại các cơ sở y tế ở Pháp, đồng thời đưa các chuyên gia Pháp sang hướng dẫn nghiệp vụ tại Quảng Ninh.

Triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ninh đã bắt tay ngay vào sắp xếp, tinh gọn bộ máy đối với lĩnh vực y tế. Cụ thể hoá Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh đã tiên phong sắp xếp, sáp nhập 13 trung tâm y tế thành 5 bệnh viện đa khoa khu vực; 171 trạm y tế và 2 phân trạm sắp xếp thành 55 trạm y tế và 92 điểm trạm. Cùng với đó là sáp nhập một số bệnh viện, đơn vị y tế, trung tâm, sau sắp xếp, hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh giảm tổng số 128 đầu mối đơn vị; giảm 27 trụ sở trạm y tế…

Hiện ngành Y tế Quảng Ninh có 4 bệnh viện là cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp chuyên sâu; đầu tư phát triển 12 trung tâm chuyên sâu tại các bệnh viện; đẩy mạnh mô hình bệnh viện, trạm y tế thông minh. Nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật khó, kỹ thuật phức tạp đã được đội ngũ y, bác sĩ triển khai thường quy tại các bệnh viện.

Để quản lý, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn, hiện Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai khám sức khoẻ toàn dân cho hơn 1,4 triệu người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đợt I, từ ngày 25/5 tới 30/6, toàn tỉnh đã khám cho hơn 170 nghìn người; trong đợt II bắt đầu triển khai từ ngày 1/7, đã và đang khám cho các đối tượng người dân còn lại. Tỉnh phấn đấu hoàn thành chương trình khám sức khỏe toàn dân trước ngày 30/9.

Với mục tiêu vì hạnh phúc và sức khỏe nhân dân, Quảng Ninh luôn quan tâm chăm lo cho công tác khám chữa bệnh trên địa bàn. Từ sự đầu tư của tỉnh, ngành Y tế đã và đang không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ, triển khai các kỹ thuật khó, kỹ thuật chuyên sâu, qua đó khẳng định năng lực, chất lượng, nâng tầm y tế Quảng Ninh.