Chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế

Cùng với triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, Quảng Ninh đang đẩy mạnh cập nhật, làm sạch và liên thông dữ liệu chuyên ngành y tế. Từ những thông tin được ghi nhận ngay tại bàn khám, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID từng bước được hoàn thiện, tạo nền tảng quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và nâng cao chất lượng chăm sóc y tế.

Ở tuổi 75, ông Cao Xuân Đài (khu phố Yết Kiêu 5, phường Hồng Gai) vẫn sinh hoạt bình thường và chưa nhận thấy những dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Qua đợt khám sức khỏe định kỳ tại địa phương, ông được phát hiện huyết áp ở mức 170mmHg. Kết quả siêu âm cũng cho thấy ông có sỏi thận và vấn đề về tuyến tiền liệt cần tiếp tục theo dõi. Sau khi khám, ông Đài được bác sĩ tư vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt và hướng dẫn khám chuyên khoa. Toàn bộ kết quả được cập nhật lên hệ thống, tích hợp vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Ông Đài chia sẻ: “Trước đây, tôi vẫn thấy sức khỏe bình thường nên không biết mình có những bệnh này. Qua đợt khám, tôi được phát hiện các chỉ số bất thường để chủ động theo dõi, điều trị. Kết quả được lưu trên Sổ sức khỏe điện tử cũng giúp tôi thuận tiện tra cứu khi đi khám những lần sau”.

Ông Cao Xuân Đài (khu phố Yết Kiêu 5, phường Hồng Gai) được siêu âm trong đợt khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long.

Hồng Gai là một trong những phường đông dân của tỉnh. Trong tháng 6/2026, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Từ tháng 7/2026, phường tiếp tục phối hợp triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân. Hoạt động khám được phân luồng theo từng khu phố, bố trí khung giờ cụ thể; đối với người già yếu, trẻ em, các tổ khám được bố trí lưu động tại nhà, trường học.

Ông Nguyễn Tuấn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Gai, cho biết: “Phường huy động sự tham gia của các cơ sở y tế, lực lượng công an, Đoàn Thanh niên, MTTQ và các khu phố trong rà soát dữ liệu dân cư, tiếp nhận, ghi phiếu, nhập dữ liệu, tuyên truyền, vận động người dân đi khám đúng lịch. Thời gian tới, phường tiếp tục số hóa hồ sơ khám, chữa bệnh, liên thông với Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, từng bước hình thành nền tảng quản lý, theo dõi sức khỏe người dân lâu dài ngay từ cơ sở”.

Hiện 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân nhằm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Kết quả khám của từng người được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử, liên thông với các hệ thống dữ liệu y tế và tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Để nâng cao chất lượng dữ liệu trên phạm vi toàn ngành, Bộ Y tế đang triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, từ tháng 7 đến hết tháng 9/2026. Các nhóm dữ liệu được rà soát liên quan đến khám, chữa bệnh; tiêm chủng; sức khỏe bà mẹ, trẻ em và sức khỏe sinh sản; phòng, chống HIV/AIDS; an toàn thực phẩm; nhân lực y tế; môi trường y tế; trợ giúp xã hội; người khuyết tật; quản lý trẻ em và người làm công tác xã hội…

Dữ liệu sau chuẩn hóa phải đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ, xuyên suốt”. Trong đó, “đúng” là thông tin phản ánh chính xác đối tượng; “đủ” là không thiếu các trường dữ liệu cần thiết; “sạch” là hạn chế sai sót, trùng lặp; còn “sống” đòi hỏi dữ liệu được cập nhật khi có thay đổi.

Nhân viên Trạm Y tế xã Quảng Hà cập nhật dữ liệu của người dân tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ.

Hiện Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID cũng đang được triển khai trên toàn quốc từ ngày 8/7 đến 15/10/2026. Mục tiêu là từng bước tạo lập cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất, để mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử gắn với định danh cá nhân.

Tại Quảng Ninh, Sở Y tế đã tổ chức tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương, đơn vị y tế. Cán bộ phụ trách được hướng dẫn quy trình rà soát, xác minh, xử lý dữ liệu trùng lặp, chuẩn hóa thông tin và thao tác trên các hệ thống phần mềm chuyên ngành. Những khó khăn về hạ tầng công nghệ, đường truyền, chất lượng phần mềm, nhân lực nhập liệu và việc xác minh thông tin tại cơ sở cũng được tổng hợp để kịp thời tháo gỡ.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Trịnh Văn Mạnh, chuẩn hóa dữ liệu là nhiệm vụ cốt lõi trong quá trình chuyển đổi số của ngành. Dữ liệu chính xác không chỉ phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, mà còn tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân trong khám, chữa bệnh, sử dụng dịch vụ công và theo dõi sức khỏe lâu dài. Vì vậy, các đơn vị phải phân công rõ người, rõ việc, chủ động phối hợp giữa ngành Y tế, lực lượng công an, cơ quan bảo hiểm xã hội, ngành giáo dục và chính quyền cơ sở.