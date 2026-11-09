New Delhi chìm trong khói bụi độc hại sau lễ hội Diwali

Ngày 9/11, thủ đô New Delhi của Ấn Độ chìm trong lớp khói mù dày đặc sau các hoạt động đốt pháo hoa mừng Lễ hội Ánh sáng Diwali, khiến tình trạng ô nhiễm không khí vốn nghiêm trọng vào mùa đông càng trầm trọng hơn.

Pháo hoa rực sáng trong dịp Diwali (Lễ hội Ánh sáng) khiến tình trạng ô nhiễm không khí thêm trầm trọng tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AP

Bất chấp các quy định hạn chế pháo hoa, nhiều người dân vẫn đốt pháo hoa trong tối 8/11, làm khói và bụi mịn bay vào không khí. Sáng 9/11, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại một số khu vực của thủ đô vượt mức 350, thuộc ngưỡng ô nhiễm nghiêm trọng, gây nguy hại cho sức khỏe. Lớp khói mù màu xám bao phủ đường phố và các tòa nhà cao tầng, làm giảm tầm nhìn.

Trước đó, ngày 29/10, Tòa án Tối cao Ấn Độ ra phán quyết cho phép sử dụng pháo hoa thân thiện với môi trường đã được chứng nhận tại khu vực thủ đô Delhi và vùng phụ cận trong những khung giờ hạn chế trong hai ngày 7 và 8/11. Tòa án đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện quy định này. Tuy nhiên, loại pháo hoa này dù có mức phát thải thấp hơn vẫn tạo ra bụi mịn và các chất gây ô nhiễm khác.

New Delhi cùng vùng đô thị lân cận, nơi có hơn 30 triệu dân, thường xuyên nằm trong nhóm khu vực ô nhiễm nhất thế giới vào mùa đông. Tình trạng này nghiêm trọng hơn khi khói pháo hoa trong dịp Diwali hòa lẫn với khói từ hoạt động đốt phụ phẩm nông nghiệp tại hai bang Punjab và Haryana lân cận. Sau mỗi vụ thu hoạch lúa, một bộ phận nông dân đốt rơm rạ trên đồng để chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Khói từ các đám cháy theo gió lan tới New Delhi, làm gia tăng tình trạng ô nhiễm vốn đã chịu tác động từ khí thải phương tiện giao thông, hoạt động công nghiệp và bụi xây dựng.

Ô nhiễm thường trở nên nghiêm trọng vào cuối tháng 10 và tháng 11, khi nhiệt độ giảm, gió yếu và không khí ít lưu thông khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán, tạo thành lớp khói mù dày đặc bao phủ thủ đô trong nhiều ngày.

Chính quyền New Delhi đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm như hạn chế hoạt động xây dựng và sử dụng máy phát điện chạy dầu diesel, đồng thời siết chặt quản lý việc đốt pháo hoa. Tuy nhiên, các biện pháp này vẫn chưa đủ để ngăn tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tái diễn hằng năm. Các chuyên gia môi trường cho rằng cần những giải pháp lâu dài, trong đó có phát triển năng lượng sạch và kiểm soát chặt hơn khí thải từ phương tiện giao thông.