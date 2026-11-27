EU bất đồng về ngân sách, khoản vay cho Ukraine vẫn bế tắc

Sau hơn 12 giờ đàm phán căng thẳng về ngân sách, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa đạt được thỏa thuận, khiến khoản vay quan trọng dành cho Ukraine tiếp tục bị đình trệ. Các bên dự kiến nối lại đàm phán sau 3 tuần.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa (giữa) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại cuộc họp báo trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ, ngày 27/11/2026. Ảnh: AP

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa sáng sớm ngày 27/11 đã đưa ra đánh giá thẳng thắn với báo giới sau khi nỗ lực điều phối các nhà lãnh đạo châu Âu trong hơn 12 giờ đàm phán về ngân sách: “Chúng tôi đã không đạt được thỏa thuận”.

Lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU không thể thu hẹp bất đồng về quy mô ngân sách giai đoạn 2028-2034, chưa nói đến việc ngân sách sẽ được sử dụng như thế nào. Khoản vay quan trọng dành cho Ukraine cũng bị cuốn vào những tranh cãi này.

Gói ngân sách trên tương đối nhỏ so với ngân sách quốc gia, chỉ chiếm khoảng 1-1,2% tổng thu nhập quốc dân, nhưng phản ánh tham vọng của khối thương mại lớn nhất thế giới cũng như cách EU nhìn nhận vị thế của mình trên trường quốc tế.

Ông Costa cho biết, theo đề xuất mới nhất của ông, “một số quốc gia thành viên yêu cầu tiếp tục giảm mức đóng góp”, trong khi phần lớn các nước phản đối việc cắt giảm thêm, thậm chí một số đề xuất đảo ngược những khoản cắt giảm trước đó.

Đây là một ngày đàm phán căng thẳng, khi các nhà lãnh đạo đều thể hiện lập trường cứng rắn nhằm đáp ứng yêu cầu của cử tri trong nước.

Các bên sẽ thử đàm phán lại sau 3 tuần. Những vấn đề đặt ra rất lớn, trong bối cảnh các cuộc bầu cử tại một số quốc gia quan trọng đang đến gần. Những chính phủ theo đường lối cứng rắn mới hoặc các liên minh thiếu ổn định có thể khiến việc đạt thỏa thuận trở nên khó khăn hơn.

Bầu cử tại Pháp và các nước khác khiến đàm phán thêm phức tạp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết cuộc bầu cử tại nước này vào tháng 4 tới, trong đó lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen được đánh giá có nhiều khả năng giành chiến thắng, khiến ông không sẵn sàng tiếp tục đàm phán trong năm 2027.

“Tôi sẽ không còn ở vị thế chính trị và dân chủ để có thể khởi động lại cuộc thảo luận về ngân sách và hoàn tất thỏa thuận sau ngày 31/12”, ông Macron nói, đồng thời cho rằng thời điểm đó sẽ “quá gần với cuộc bầu cử tổng thống”.

Ông Macron cho biết sẵn sàng ký một “thỏa thuận tốt” tại hội nghị thượng đỉnh tiếp theo, dự kiến diễn ra ngày 17-18/12. Tuy nhiên, ông cảnh báo châu Âu sẽ mắc “sai lầm chiến lược” nếu thu hẹp tham vọng và nhấn mạnh “Pháp sẽ không chấp nhận cắt giảm thêm”.

Tây Ban Nha sẽ tổ chức bầu cử vào cuối tuần này. Cử tri Italy và Ba Lan dự kiến đi bỏ phiếu vào năm tới.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết 2 ngày đã được dành cho các cuộc đàm phán ngân sách tiếp theo, nhưng thời gian có thể kéo dài hơn. “Tôi muốn về nhà trước Giáng sinh”, ông nói.

Thủ tướng Hungary Péter Magyar, người mới tham gia các cuộc đàm phán ngân sách của EU, cho biết ông chưa thấy “bất kỳ kết quả nào” và nhận định thỏa thuận trước Giáng sinh “có vẻ khó đạt được”.

Tìm nguồn tiền bổ sung cho ngân sách

Nếu các nhà lãnh đạo tiếp tục giữ chặt ngân sách, nguồn tiền sẽ phải được tìm từ những nơi khác, không chỉ để duy trì các chính sách truyền thống và thực hiện những tham vọng trong tương lai của khối.

Nguồn tài chính cũng cần thiết để trả khoản nợ từ gói vay 850 tỷ euro (932 tỷ USD) được thống nhất sau các cuộc đàm phán ngân sách dài hạn trước đó, nhằm giúp châu Âu thoát khỏi cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, do đại dịch COVID-19 gây ra.

Ông Costa đề xuất áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số trên toàn EU. Khoản thuế này sẽ được tính từ quảng cáo trực tuyến và khoản tiền các công ty thu từ dữ liệu người dùng, có thể mang lại khoảng 5 tỷ euro (5,5 tỷ USD) mỗi năm.

Thủ tướng Ireland Micheál Martin bày tỏ “sự phản đối mạnh mẽ” đối với khoản thuế này. “Châu Âu đang làm giảm khả năng cạnh tranh và về nguyên tắc, chúng tôi cho rằng thuế kỹ thuật số đang gửi đi những thông điệp hoàn toàn sai lệch”, ông nói.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết đề xuất thuế này đã nhận được “sự ủng hộ rộng rãi” trong cuộc họp và bà nhìn thấy triển vọng đạt được một gói nguồn thu mới vững chắc.

EU hiện đã có các nguồn thu riêng từ thuế hải quan và thuế giá trị gia tăng. Ủy ban châu Âu cũng đang tìm cách tăng nguồn thu từ hệ thống giao dịch khí thải carbon và thuế thuốc lá.

Giải quyết bài toán ngân sách có thể mở đường cho khoản vay Ukraine

Các đề xuất ngân sách gần đây dự kiến dành khoản 100 tỷ euro (110 tỷ USD) cho Ukraine trong 7 năm. Các nhà lãnh đạo EU cũng phải quyết định về khoản vay mới trị giá 45 tỷ euro (49,4 tỷ USD), nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế và quân sự của Kiev trong năm tới.

Một vấn đề lớn là liệu khoản lãi mà các nước châu Âu phải trả cho khoản vay này có được tính vào ngân sách dành cho Ukraine hay các nước phải bổ sung nguồn tiền để chi trả. Một năm trước, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí khoản vay 90 tỷ euro (99 tỷ USD) để đáp ứng phần lớn nhu cầu của Ukraine trong 2 năm. Tuy nhiên, giao tranh gia tăng cùng với sự gián đoạn hoạt động thương mại trên Biển Đen, đang khiến nguồn lực của Ukraine cạn kiệt.

Ông Costa cho biết 24 trong số 27 quốc gia thành viên ủng hộ kế hoạch cho vay. Bulgaria yêu cầu phần đóng góp của nước này chỉ được sử dụng cho các nhu cầu kinh tế. Ông Costa sẽ tiếp tục tham vấn lãnh đạo các nước và tìm cách thuyết phục Cộng hòa Séc, Hungary, Slovakia ủng hộ kế hoạch trong tháng tới. Ông nhấn mạnh EU cần đạt thỏa thuận ngân sách mới trước cuối năm nay để kịp triển khai từ ngày 1/1/2028.