Các trường học ở Mỹ chặn AI của Google trên thiết bị học sinh

Các trường học tại Mỹ đang tìm cách hạn chế tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) của Google, thậm chí cân nhắc thay thế các sản phẩm của hãng nếu không thể tắt AI mà vẫn duy trì công cụ tìm kiếm. Những động thái này xuất phát từ lo ngại AI ảnh hưởng đến việc học của học sinh, trong khi Google vẫn tích hợp công nghệ này vào các sản phẩm giáo dục và tìm kiếm.

Biển hiệu Google tại San Francisco, Mỹ. Ảnh: AP

Hệ thống trường học thống nhất Los Angeles (LAUSD), với khoảng nửa triệu học sinh, đã âm thầm vô hiệu hóa tính năng AI Overview trên các thiết bị do nhà trường cấp. Tính năng này cung cấp những câu trả lời tóm tắt do AI tạo ra trong kết quả tìm kiếm Google. Đây là hệ thống trường học lớn nhất tại Mỹ thực hiện động thái này. LAUSD cho biết việc tạm đình chỉ nhằm bảo đảm trải nghiệm sử dụng phù hợp với độ tuổi và an toàn cho học sinh, đồng thời hệ thống thường xuyên đánh giá các biện pháp bảo vệ kỹ thuật số.

Động thái trên diễn ra sau cuộc họp của ủy ban AI thuộc Hội đồng Giáo dục Los Angeles hôm 13/11, trong đó các thành viên tổ chức Schools Beyond Screens LA vận động hạn chế thời gian sử dụng màn hình và tăng cường giám sát công nghệ trong trường học. Sau đó, nhóm này xác nhận AI Overview đã bị vô hiệu hóa trên thiết bị của học sinh. Các nhà hoạt động hoan nghênh quyết định, cho rằng AI đang ảnh hưởng tiêu cực đến việc học và các tập đoàn công nghệ lớn gây sức ép buộc trường học chấp nhận những chính sách công nghệ chưa được đồng thuận.

Trước đó, tháng 9, hai hệ thống trường học lớn nhất nước Mỹ tại New York và Los Angeles đã thông báo tạm ngừng sử dụng AI tạo sinh đối với học sinh trong một năm. Đầu tháng 11, Google cho biết sẽ mặc định tắt Gemini và các công cụ tìm kiếm đối với các trường từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông trong những tháng tới, để các nhà quản lý chủ động lựa chọn bật từng công cụ. Tuy nhiên, hãng vẫn không cung cấp tùy chọn loại bỏ hoàn toàn AI mà giữ nguyên công cụ tìm kiếm.

Google khẳng định AI Overview là một phần không thể tách rời của Google Search. Ông Chris Phillips, Phó Chủ tịch phụ trách giáo dục của hãng, cho biết tìm kiếm và AI được tích hợp sâu với nhau; nếu trường học cấm AI, học sinh sẽ không thể truy cập công cụ tìm kiếm. Điều này khiến các trường phải lựa chọn giữa hạn chế học sinh tiếp cận AI và duy trì công cụ tìm kiếm phổ biến.

Trước những lo ngại này, hàng trăm nhân viên Google đã ký kiến nghị yêu cầu công ty cho phép trường học tắt các tính năng AI mà không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng công cụ tìm kiếm. Google cũng đang thử nghiệm công cụ “học tập có hướng dẫn”, giúp học sinh giải quyết vấn đề từng bước thay vì đưa ra câu trả lời nhanh.

LAUSD cho biết hệ thống đã vô hiệu hóa AI Mode trên thiết bị học sinh từ đầu năm học, trong khi giáo viên và nhân viên vẫn được sử dụng. Giám đốc công nghệ thông tin của hệ thống, ông Jack Kelanic, khẳng định trường học không bị ràng buộc phải tiếp tục sử dụng sản phẩm của Google nếu những thay đổi của hãng không phù hợp với ưu tiên giáo dục. Ông cho biết trường học có thể thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định chỉ trong một đêm.