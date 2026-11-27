Thời tiết cực đoan ảnh hưởng nhiều khu vực ở Mỹ trong ngày Lễ Tạ ơn

Các cơn bão gây ngập lụt tại nhiều khu vực ven biển phía Đông nước Mỹ trong dịp Lễ Tạ ơn, khiến gần 1 triệu khách hàng mất điện và buộc cuộc diễu hành thường niên của Macy’s tại New York lần đầu tiên phải hoãn lại.

Theo trang web theo dõi tình trạng mất điện PowerOutage.us, tối 26/11, hơn 900.000 hộ gia đình và doanh nghiệp bị mất điện, phần lớn ở các bang ven bờ Đông. Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightAware, hơn 2.200 chuyến bay đi hoặc đến Mỹ bị chậm, trong khi hơn 400 chuyến bị hủy.

Cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn của Macy’s cũng phải hoãn đến ngày 28/11 do lo ngại những quả bóng bay khổng lồ của đoàn diễu hành có thể bị ảnh hưởng bởi gió mạnh trong các khu vực giữa những tòa nhà chọc trời ở Manhattan.

Hai người đàn ông chèo thuyền kayak trên đại lộ Hampton khi mưa tiếp tục trút xuống, gây ngập đường và khiến nhiều tài xế mắc kẹt, vào sáng Lễ Tạ ơn, tại Norfolk, bang Virginia, Mỹ, ngày 26/11/2026. Ảnh: AP

Mưa gió và ngập lụt quét qua bờ Đông

Mưa lớn và gió mạnh khiến New Jersey cùng một số khu vực của New York ban bố tình trạng khẩn cấp. Cơ quan khí tượng phát cảnh báo gió mạnh từ phía Bắc bang Georgia đến phần lớn khu vực Trung Đại Tây Dương và miền Nam New England.

Tại New York, lực lượng cứu hộ giải cứu nhiều người mắc kẹt trong ô tô do ngập lụt. Gió mạnh cũng quật đổ cây cối, làm gián đoạn các tuyến đường sắt và khiến một số giàn giáo bị sập, nhưng không ghi nhận người bị thương.

Ngập lụt xảy ra từ Bắc Carolina đến New Jersey khi thủy triều dâng cao, khiến nhiều tuyến đường bị đóng và lực lượng cứu hộ phải giải cứu người mắc kẹt trong ô tô. Thị trấn Avalon, bang New Jersey, ghi nhận một trong những đợt ngập lụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Nước tràn lên đường, một số tài xế được giải cứu sau khi vượt qua rào chắn và lái xe vào khu vực ngập.

Gió mạnh cũng khiến cầu-hầm Chesapeake Bay ở phía Nam bang Virginia đóng cửa trong vài giờ sáng 26/11. Tuyến đường NC 12, con đường duy nhất nối đảo Hatteras thuộc Outer Banks của bang Bắc Carolina với đất liền, cũng bị đóng sau khi nước biển tràn qua các cồn cát và phủ kín mặt đường.

Tại Maryland, gần 2 triệu khách hàng sử dụng nước ở các quận Montgomery và Prince George được yêu cầu tiết kiệm nước do tình trạng mất điện gián đoạn liên quan đến bão. Cảnh sát Baltimore đóng cửa một số tuyến phố tối 26/11 do ngập lụt tại các khu dân cư ven biển.

Các cơn bão cũng khiến cơ quan chức năng phát một số cảnh báo lốc xoáy trong ngày 26/11, trong đó có một trận lốc xoáy hiếm gặp ở phía Đông Nam thành phố Seattle, bang Washington.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump ngày 26/11 ký tuyên bố thảm họa đối với bang Florida, nhằm ứng phó với đợt ngập lụt trước đó gây hư hại hàng trăm ngôi nhà và khiến lực lượng cứu hộ phải giải cứu nhiều người. Khi được hỏi về hỗ trợ cho các cơn bão xảy ra cùng ngày ở bờ Đông, ông Trump nói chính quyền sẽ xem xét các đề nghị hỗ trợ.

Các bang miền Trung hứng tuyết dày, California đối mặt với ngập lụt

Tuyết rơi dày tại một số khu vực của bang Illinois và Missouri. Thành phố St. Louis ghi nhận lượng tuyết dày 7,3 inch (18,5 cm), trong khi thị trấn Ste. Genevieve, bang Missouri, ghi nhận 14 inch tuyết. Tại Wentzville, bang Missouri, mái sân băng – nơi tổ chức các hoạt động khúc côn cầu và trượt băng – bị sập vào khoảng 3 giờ sáng khi không có người bên trong, theo chính quyền thành phố.

Dọc bờ biển Thái Bình Dương, sóng lớn do thủy triều dâng cao kết hợp với gió mạnh gây ngập lụt trong ngày 26/11. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ dự báo tình trạng này tiếp diễn đến ngày 27/11. Thủy triều kỷ lục dọc bờ biển California buộc người dân phải sơ tán tại nhiều khu vực, từ hạt Humboldt ở cực Bắc đến hạt Ventura gần Los Angeles.

Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một con sóng lớn đánh sập một phần cầu tàu Pacifica ở California hôm 25/11, cuốn phần công trình này xuống biển. Cầu tàu hình chữ L đã bị đóng cửa từ mùa hè sau khi các cơ quan chức năng phát hiện những vết nứt.

Thời tiết cũng gây gián đoạn hoạt động đường sắt. Tuyến Pacific Surfliner của Amtrak đăng tải hơn một chục thông báo thay đổi lịch trình trên mạng xã hội sáng 26/11. Các đoàn tàu không thể chạy qua San Clemente do đường ray bị hư hại. Tuyến giữa Irvine và Oceanside cũng phải tạm ngừng hoạt động do đường ray bị cuốn trôi trong điều kiện thủy triều dâng cao. Dịch vụ đường sắt tiếp tục bị đình chỉ từ San Diego về phía Bắc đến Oceanside và lên đến sân bay quốc tế Los Angeles.