Liên hợp quốc cảnh báo tình trạng đói sẽ trầm trọng hơn tại nhiều khu vực

Tình trạng mất an ninh lương thực dự kiến sẽ trầm trọng hơn tại 16 điểm nóng trên thế giới trong 6 tháng tới, trong đó Sudan và Yemen nằm trong số 5 điểm nóng đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng nhất. Các cơ quan lương thực của Liên hợp quốc cảnh báo tình trạng này do xung đột, chi phí nhiên liệu tăng cao liên quan đến chiến tranh ở Trung Đông và việc cắt giảm mạnh viện trợ.

Báo cáo “Điểm nóng nạn đói” của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) bao quát giai đoạn từ tháng 12/2026 đến tháng 5/2027. Báo cáo xếp Sudan, Yemen, Nam Sudan, Somalia và miền Bắc Nigeria vào nhóm có mức độ quan ngại cao nhất. Cả 5 quốc gia này đều liên tục nằm trong danh sách kể từ năm 2022. Các vùng lãnh thổ Palestine được hạ một mức cảnh báo sau lệnh ngừng bắn tại Gaza vào tháng 10/2025, dù 67% dân số Gaza vẫn phải đối mặt với tình trạng đói ở mức khủng hoảng hoặc nghiêm trọng hơn. Báo cáo cảnh báo những cải thiện đạt được vẫn rất mong manh.

Nguy cơ nạn đói vẫn hiện hữu tại Sudan

Theo báo cáo, tại Sudan, nguy cơ xảy ra nạn đói dự kiến tiếp tục kéo dài đến tháng 1 tại 13 khu vực thuộc Bắc Darfur và Nam Kordofan. Trong phân tích trên phạm vi toàn quốc mới nhất, gần 19,5 triệu người, tương đương 41% dân số, phải đối mặt với tình trạng đói ở mức khủng hoảng hoặc nghiêm trọng hơn. Tại 2 trại sơ tán ở khu vực Jebel Marra phía Đông, bang Nam Darfur, tỷ lệ suy dinh dưỡng cấp tính đã vượt ngưỡng nạn đói.

Giá cao lương tại Sudan tăng hơn gấp đôi trong vòng một năm, do giao tranh và chi phí nhiên liệu tăng cao liên quan đến xung đột ở Trung Đông. Theo báo cáo, giá dầu diesel cũng tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái do cuộc xung đột này.

Hạn hán liên quan đến hiện tượng El Niño – hiện tượng nước biển ở Thái Bình Dương ấm lên tự nhiên, gây ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn thế giới càng làm gia tăng áp lực, tác động đến 55% diện tích đất canh tác tại bang Sennar và 70% tại bang Gedaref, hai khu vực nông nghiệp chủ lực của Sudan.

Phó Tổng Giám đốc FAO Beth Bechdol cho biết hạn hán liên quan đến El Niño đang là mối đe dọa lớn đối với Sudan bên cạnh chiến tranh, khiến tác động của xung đột đối với sản xuất lương thực càng nghiêm trọng hơn.

Một gia đình Yemen phải rời bỏ nhà cửa ngồi bên nơi trú ẩn tạm bợ ven đường tại thành phố Aden, Yemen, ngày 11/10/2026. Ảnh: AP

Giao tranh và gián đoạn vận tải biển khiến khủng hoảng Yemen trầm trọng hơn

Tại Yemen, báo cáo dự báo tình trạng đói sẽ gia tăng khi giao tranh tái diễn từ tháng 7 lan rộng trên nhiều mặt trận.

Yemen chìm trong chiến tranh từ năm 2014, khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn chiếm thủ đô Sanaa, khiến liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu can thiệp vào năm sau đó. Việc bao vây thành phố Taiz ở phía Tây Nam đã khiến khu vực này rơi vào tình trạng gần như bị phong tỏa. Hơn 300.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi xung đột leo thang, chủ yếu tại các tỉnh Taiz, Lahj và Aden. Tại những khu vực do chính phủ kiểm soát, 1,8 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng đói ở mức khẩn cấp, tăng so với 1,6 triệu người trong báo cáo đánh giá trước đó.

Hiện chưa có đánh giá mới về tình hình tại những khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát, nơi các tổ chức cứu trợ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận khi xung đột leo thang. Dự báo gần nhất được đưa ra cho giai đoạn đến tháng 2 cho thấy 18,3 triệu người, hơn một nửa dân số, phải đối mặt với tình trạng đói ở mức khủng hoảng hoặc nghiêm trọng hơn.

Yemen phụ thuộc rất lớn vào lương thực và nhiên liệu nhập khẩu. Báo cáo cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào tàu vận tải trên Biển Đỏ đe dọa nguồn cung thiết yếu này. Hoạt động vận tải biển hiện bị gián đoạn tại eo biển Hormuz, Biển Đỏ và Biển Đen. Các chuyến hàng phân bón từ vùng Vịnh phần lớn cũng bị đình trệ.

Cắt giảm viện trợ khiến các tổ chức cứu trợ gặp khó khăn

Viện trợ đã giảm mạnh khi các nhà tài trợ lớn rút lại nguồn tài chính. Hỗ trợ lương thực và dinh dưỡng dành cho 5 quốc gia thuộc nhóm có mức độ quan ngại cao nhất giảm khoảng 62% trong giai đoạn 2022-2025, riêng tại Yemen giảm 79%. Những thay đổi trong chính sách của các chính phủ tài trợ những năm gần đây đã khiến hàng tỷ USD bị cắt khỏi các nguồn tài trợ nhân đạo và phát triển, khiến các cơ quan cứu trợ không thể tiếp cận và hỗ trợ nhiều người như trước, bà Bechdol cho biết.

Theo bà Bechdol, tính ổn định và khả năng dự đoán của nguồn tài trợ cũng quan trọng không kém quy mô, bởi viện trợ dành cho nông dân cần được cung cấp đúng thời điểm gieo trồng và thu hoạch. Với các dự báo về El Niño, bà cho rằng các cơ quan cứu trợ cần chủ động dự trữ hạt giống và bảo vệ vật nuôi trước khi thảm họa xảy ra, thay vì liên tục ứng phó với từng cuộc khủng hoảng.