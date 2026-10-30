btv ĐIỆN TỬ -Huong - nh-Nx- Tr4N30/10 (Báo in) - Duy trì đà tăng trưởng ngành chăn nuôi

Hết quý III, cả 5/5 chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu 9 tháng năm 2026 của ngành nông nghiệp và môi trường đều hoàn thành. Trong đó, lĩnh vực chăn nuôi duy trì tốt đà tăng trưởng và tiếp tục được ngành quan tâm xúc tiến, sớm đưa những dự án lớn đi vào vận hành.

Dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco được đầu tư tại phường Bình Khê với quy mô 2.400 lợn nái bố mẹ và 20.000 lợn thương phẩm/lứa.

Dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco được đầu tư tại khu Tràng Lương, phường Bình Khê, có diện tích 30,21ha với quy mô 2.400 lợn nái bố mẹ và 20.000 lợn thương phẩm/lứa. Đây là một trong những dự án chăn nuôi công nghệ cao được thành phố thu hút đầu tư vào địa bàn và có tính chất động lực đối với ngành chăn nuôi của Quảng Ninh. Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong quý II/2027; tuy nhiên nhờ đẩy nhanh tiến độ, đến nay, dự án đã lắp đặt thiết bị tại 9/15 chuồng lợn nái và 26/32 chuồng lợn thịt.

Anh Nguyễn Văn Lệ, cán bộ Ban Quản lý Dự án Tập đoàn Dabaco, cho biết: Trong quá trình triển khai dự án đầu tư tại Quảng Ninh, chúng tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của thành phố, các sở, ban, ngành liên quan, UBND phường Bình Khê và sự đồng hành của các đối tác, bạn hàng. Đến nay, dự án đạt được 90% tiến độ. Tập đoàn phấn đấu đưa dự án vào hoạt động trong quý I/2027 thay vì quý II theo kế hoạch.

Dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco đến nay đã lắp thiết bị được 9/15 chuồng lợn nái và 26/32 chuồng lợn thịt.

Chăn nuôi là một trong 5 chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu có đóng góp quan trọng vào giá trị tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp của thành phố Quảng Ninh. Từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu nhiều tác động bởi giá nguyên liệu thức ăn, chi phí đầu vào tăng, song quy mô đàn lợn tại một số doanh nghiệp chăn nuôi tập trung của thành phố tăng khá rõ. Tiêu biểu, đàn lợn của Công ty CP Thiên Thuận Tường (phường Cộng Hòa) tăng 20.350 con, Công ty TNHH Greentech (xã Đường Hoa) tăng 31.175 con.

Chăn nuôi lợn tại Công ty CP Thiên Thuận Tường (phường Cộng Hòa).

Ông Trần Hòa, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Thiên Thuận Tường, chia sẻ: Năm nay, dự kiến sản lượng Công ty đưa ra thị trường đối với gia cầm vịt biển và gà Tiên Yên khoảng hơn 1 triệu con, còn lợn hơi sẽ là vài trăm nghìn tấn trong dịp cuối năm để đảm bảo tăng trưởng năm 2026 của doanh nghiệp.

Việc mở rộng đàn tại các doanh nghiệp chăn nuôi tập trung, cùng với nguồn đàn đang nuôi đến kỳ xuất bán trong những tháng cuối năm và một số dự án chăn nuôi lớn chuẩn bị đi vào hoạt động là cơ sở quan trọng để duy trì nguồn cung, bảo đảm hoàn thành kế hoạch sản lượng thịt lợn năm 2026 mà thành phố đề ra.

Những dự án chăn nuôi mới đi vào hoạt động là động lực thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp và môi trường.

Ông Phạm Văn Kiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Quảng Ninh, cho biết: Đến nay, Quảng Ninh đã thu hút được 5 dự án lớn vào phát triển chăn nuôi. Trong quá trình triển khai, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng luôn đồng hành trong tháo gỡ khó khăn, tìm ra những điểm nghẽn để góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp triển khai, sớm đưa các dự án đi vào hoạt động vừa đảm bảo hiệu quả đầu tư, đồng thời đảm bảo đạt kịch bản tăng trưởng cả năm của toàn ngành. Đến hiện tại, tổng đàn gia súc, gia cầm toàn thành phố khoảng 6 triệu con, đàn lợn là 355.000 con.

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của chăn nuôi, công tác phòng, chống dịch bệnh được các địa phương đặc biệt quan tâm.

Trong 9 tháng năm 2026, các sản phẩm chủ yếu của ngành nông nghiệp và môi trường cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Để duy trì tăng trưởng GRDP đạt 3,21% trong quý IV này, ngành xác định động lực tăng trưởng đến từ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Trong đó, với chăn nuôi tập trung sớm đưa các dự án công nghệ cao vào hoạt động, đồng thời tiếp tục mở rộng quy mô đàn gắn với nâng cao chất lượng con giống, kiểm soát an toàn dịch bệnh; phấn đấu tiêu thụ trên 28.000 tấn thực phẩm.