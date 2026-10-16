Quản lý chặt chất lượng vật tư nông nghiệp

Trước yêu cầu phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, thành phố Quảng Ninh đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường vật tư nông nghiệp, kịp thời phát hiện, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ người sản xuất và người tiêu dùng.

Hội Nông dân xã Quảng Hà cấp phát phân bón cho người dân trên địa bàn.

Quy mô sản xuất nông nghiệp lớn đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý chất lượng vật tư đầu vào trên địa bàn thành phố Quảng Ninh. Từ thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y đến thuốc bảo vệ thực vật, việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi người sản xuất, mà còn góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

Toàn thành phố hiện có diện tích gieo trồng trên 70.000ha mỗi năm, sản lượng thủy sản gần 180.000 tấn; tổng đàn gia cầm gần 6 triệu con, đàn lợn khoảng 300.000 con và đàn bò khoảng 50.000 con. Với quy mô này, chất lượng vật tư đầu vào có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất, sức khỏe vật nuôi và chất lượng nông sản. Thức ăn chăn nuôi không bảo đảm chất lượng, sai thành phần công bố hoặc chứa chất cấm có thể gây thiệt hại kinh tế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Vì vậy, kiểm soát nguồn gốc, nhãn hàng hóa, điều kiện bảo quản và chất lượng sản phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh là yêu cầu quan trọng.

Ngay từ đầu năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai các giải pháp ngăn chặn, phát hiện và xử lý hành vi vận chuyển, kinh doanh giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi nhập lậu; thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y không rõ nguồn gốc hoặc không thuộc danh mục được phép lưu hành, sử dụng. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh; tập trung vào điều kiện hoạt động, hồ sơ pháp lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo quản, nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công tác lấy mẫu giám sát chất cấm trong chăn nuôi, kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và hoạt động sản xuất giống vật nuôi cũng được chú trọng.

Cùng với kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm, ngành chức năng tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện nguy cơ sử dụng chất cấm, kháng sinh không đúng quy định; đồng thời xử lý vi phạm nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh và người chăn nuôi. Riêng trong tháng 9/2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại 8 địa phương, kiểm tra 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh và phát hiện 2 cơ sở vi phạm. Hồ sơ các trường hợp này được chuyển cho địa phương xử lý theo thẩm quyền, với tổng số tiền xử phạt 16,25 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh. Trong tháng 9, ngành chức năng tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền, tập huấn với 403 lượt người tham gia; triển khai 20 đợt hướng dẫn tại 54 xã, phường, đặc khu về hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn.

Bên cạnh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân lựa chọn vật tư có nguồn gốc rõ ràng, nhãn hàng hóa đầy đủ, sử dụng đúng hướng dẫn và phù hợp với từng đối tượng sản xuất. Đối với thuốc bảo vệ thực vật, cần sử dụng thuốc được phép lưu hành, tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”: Đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc, đúng cách; bảo đảm thời gian cách ly trước thu hoạch và thu gom bao bì sau sử dụng theo quy định. Đây là những giải pháp thiết thực nhằm kiểm soát đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới nền nông nghiệp an toàn, bền vững.