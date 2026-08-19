Nghiên cứu xây dựng Đề án Làng Hợp tác xã nuôi biển hiện đại kiểu mẫu cấp tỉnh tại đảo Ông Cụ

Ngày 19/8, UBND tỉnh có Công văn số 3752/UBND-NLN1 về việc nghiên cứu, xây dựng Đề án Làng Hợp tác xã (HTX) nuôi biển hiện đại kiểu mẫu cấp tỉnh tại đảo Ông Cụ (phường Cẩm Phả).

Căn cứ vào đề xuất của Sở NN&MT, UBND tỉnh thống nhất chủ trương nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển mô hình kinh tế tập thể, thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển và tổ chức không gian sản xuất, liên kết trên cơ sở các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân và cơ sở nuôi trồng thủy sản hiện có tại khu vực đảo Ông Cụ (phường Cẩm Phả).

Đoàn công tác của Liên minh HTX tỉnh trò chuyện, lấy ý kiến của HTX Thương mại và Xuất nhập khẩu Hướng Dương về việc xây dựng một làng HTX nuôi biển hiện đại kiểu mẫu.

UBND tỉnh giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND phường Cẩm Phả và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án theo hướng hình thành mô hình “Làng Hợp tác xã nuôi biển hiện đại kiểu mẫu cấp tỉnh” tại đảo Ông Cụ.

Trong quá trình hoàn thiện, phải phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền với chức năng tổ chức sản xuất, quản trị và kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các chủ thể tham gia; không làm phát sinh cơ chế quản lý, thủ tục hành chính hoặc chính sách hỗ trợ trái quy định hiện hành.

Mô hình được định hướng phát triển trên cơ sở các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân và cơ sở nuôi trồng thủy sản hiện có tại khu vực đảo Ông Cụ. Qua đó, hình thành không gian sản xuất và liên kết trong nuôi biển, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể gắn với phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển.

Sở NN&MT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định dự thảo Đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ và báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Khi được triển khai, Làng HTX nuôi biển hiện đại kiểu mẫu tại đảo Ông Cụ sẽ là mô hình phát triển kinh tế biển xanh, ứng dụng công nghệ hiện đại.

UBND tỉnh lưu ý, Đề án xác lập các nhiệm vụ, giải pháp hình thành mô hình hợp tác “Làng Hợp tác xã nuôi biển hiện đại kiểu mẫu cấp tỉnh”, không đồng nghĩa hoặc thay thế việc thực hiện các thủ tục đầu tư, giao khu vực biển theo quy định pháp luật hoặc cam kết bố trí nguồn lực thực hiện. Các nội dung này chỉ được xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật sau khi Đề án được nghiên cứu, hoàn thiện và cấp có thẩm quyền xem xét.

Việc nghiên cứu mô hình “Làng Hợp tác xã nuôi biển hiện đại kiểu mẫu” tại đảo Ông Cụ được đặt trong định hướng phát triển kinh tế biển, nuôi biển và kinh tế tập thể của tỉnh, hướng tới tổ chức lại không gian sản xuất và tăng cường liên kết giữa các chủ thể đang hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên biển.