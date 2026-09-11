Đảo Ông Cụ: Từ nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ đến vùng nuôi tập trung

Với hệ thống vùng biển, đảo và mặt nước ven bờ thuận lợi, phường Cẩm Phả sở hữu tiềm năng lớn trong phát triển NTTS. Những năm qua, hoạt động nuôi biển tại đây từng bước hình thành các vùng nuôi tập trung, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, khu vực đảo Ông Cụ trở thành điểm sáng với cộng đồng hộ nuôi lồng bè gắn bó lâu năm, duy trì hoạt động sản xuất ổn định và bền vững.

Gắn bó hơn 10 năm với nghề nuôi biển tại khu vực đảo Ông Cụ, gia đình ông Nguyễn Hữu Hùng hiện đang quản lý 2.500m2 mặt nước (đã được Nhà nước giao quyền sử dụng từ tháng 12/2024). Tại đây, ông thả nuôi nhiều loài cá biển có giá trị kinh tế cao như: Cá song, chim, giò, rìa công. Trong khi cá chim, giò và rìa công thu hoạch bình quân 1 lứa/năm thì cá song lại đòi hỏi chu kỳ chăm sóc kéo dài tới 4 năm. Để nâng cao hiệu quả kinh tế, ông Hùng áp dụng phương pháp nuôi gối vụ linh hoạt, vừa có sản phẩm xuất bán rải rác quanh năm, vừa chủ động nguồn cung lớn phục vụ thị trường dịp lễ, Tết.

Cán bộ phường Cẩm Phả kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật nuôi biển cho gia đình ông Nguyễn Hữu Hùng (đảo Ông Cụ).

Đặc biệt, sau khi được giao khu vực biển, ông đã mạnh dạn đầu tư 50 triệu đồng để bổ sung con giống, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang bị công nghệ hiện đại. Đến nay, quy mô sản xuất của gia đình đã mở rộng lên hơn 100 ô lồng. Mô hình cũng tiên phong ứng dụng camera giám sát an ninh và điều khiển hệ thống máy sục khí từ xa qua kết nối internet không dây, giúp tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả nuôi trồng. Nhờ đó, bình quân mỗi năm, cơ sở xuất bán 5 tấn cá các loại. Sau khi trừ chi phí, mô hình cho thu nhập ổn định từ 300-400 triệu đồng.

Được thành lập vào năm 2023, HTX Trường Đạt hiện có 16 thành viên, đều là những người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi biển. Hiện nay, HTX đã hoàn tất việc bốc thăm vị trí ô nuôi và đang hoàn thiện hồ sơ giao biển cho diện tích 5.000m2 mặt nước được cấp.

Ông Bùi Huy Chu, Giám đốc HTX Trường Đạt cho biết, quy mô sản xuất của HTX hiện đã đạt 300 ô lồng nuôi cá. Trung bình mỗi năm, cơ sở cung ứng ra thị trường từ 40-50 tấn thủy sản các loại, mang lại doanh thu khoảng 7 tỷ đồng, tạo nguồn thu nhập vững chắc cho các thành viên.

Cũng theo ông Chu, sự ra đời của HTX đã tạo bước ngoặt, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho hộ nuôi. Thủy sản khi được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm và mã số vùng nuôi sẽ tiêu thụ thuận lợi hơn, giá bán cao hơn. Các thành viên được trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh, đồng thời dễ dàng tiếp cận các chính sách ưu đãi từ Nhà nước. Về phía cơ quan chức năng, HTX đóng vai trò là đầu mối tập trung, giúp việc chỉ đạo, triển khai các chính sách phát triển kinh tế biển diễn ra nhanh chóng và đồng bộ.

Mô hình nuôi ốc hương bằng lồng treo của HTX Trường Đạt mở ra hướng đi mới nhiều triển vọng cho các hộ nuôi biển tại khu vực đảo Ông Cụ.

Từ tháng 3/2026, HTX Trường Đạt còn triển khai nuôi thử nghiệm 3.000 lồng treo ốc hương dưới sự hướng dẫn của chính quyền địa phương. Kết quả bước đầu cho thấy, ốc hương sinh trưởng nhanh, tỷ lệ sống cao, hiện đạt kích cỡ 60-70 con/kg. Mô hình chuẩn bị cho thu hoạch với sản lượng ước đạt hàng chục tấn, giá bán dao động từ 250.000-400.000 đồng/kg tùy kích cỡ. Thành công này là cơ sở quan trọng để HTX nhân rộng đến các hộ thành viên, giúp đa dạng hóa đối tượng nuôi và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Trong quy hoạch phát triển kinh tế biển của Quảng Ninh, phường Cẩm Phả được xác định là địa bàn trọng điểm phát triển nuôi biển theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao. Riêng khu vực đảo Ông Cụ có khoảng 154,5ha mặt nước, hiện có 76 hộ dân đang nuôi cá lồng bè và 44 hộ dân nuôi hàu. Trong đó, 24 hộ nuôi cá và 2 hộ nuôi hàu đã được giao biển với tổng diện tích 8,5ha. Số còn lại đều đã được tổ chức bốc thăm hoặc sắp xếp vị trí ô nuôi. Hiện nay, các hộ đang tập trung hoàn thiện hồ sơ giao biển cho diện tích mặt nước được cấp.

Bình quân mỗi năm, vùng nuôi biển đảo Ông Cụ cho sản lượng trên 400 tấn thủy sản, doanh thu khoảng 50 tỷ đồng. Các hộ dân tại đây đang tích cực đổi mới công nghệ: Ứng dụng hệ thống sục khí quản lý qua app được kết nối Internet trong nuôi cá chim vây vàng, chuyển sang lồng HDPE công nghệ Na Uy và thay thế việc sử dụng cá tạp bằng thức ăn công nghiệp.

Thời gian tới, phường Cẩm Phả tập trung sắp xếp lại vùng nuôi theo hướng tập trung, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và an toàn không gian biển. Địa phương đặt mục tiêu có tối thiểu 70% cơ sở ứng dụng IoT và 50% ứng dụng AI trong quản lý sản xuất; 30% sản lượng được chế biến sâu và gắn thương hiệu địa phương.