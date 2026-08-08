Ngọt thơm mùa na chín

Quảng Ninh có khoảng 900ha trồng na, phân bố tập trung ở các vùng An Sinh, Bình Khê và phân bố nhỏ lẻ ở Quảng Yên, Thống Nhất, cùng một số xã khu vực miền Đông. Đến thời điểm này, trong khi vụ na bở vừa kết thúc sớm, thì vụ na dai đang bắt đầu vào mùa thu hoạch.

Nét phấn khởi của người trồng na khu phố Tiền An 2, phường Quảng Yên vẫn còn hiển hiện, họ vừa trải qua một vụ na được mùa, được giá. Vụ na Tiền An năm nay, phần lớn thương lái đến tận vườn thu mua, giá bán là 120.000-150.000 đồng/kg đối với loại 2-3 quả/kg, khoảng 100.000 đồng/kg đối với loại 4-5 quả/kg. Na loại nhỏ hơn giá bán cũng từ 50.000 đồng/kg trở lên.

Thương lái khảo sát một vườn na ở khu Tiền An 2, phường Quảng Yên.

Cuối tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên phường Quảng Yên tổ chức livestream giới thiệu na bở Quảng Yên. Phiên livestream trên nền tảng cổng thông tin điện tử của phường và một số trang thông tin cá nhân uy tín đã nhận được sự quan tâm, truy cập, theo dõi, chia sẻ của nhiều lượt người xem. Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Yên Đoàn Phúc Trường, cho biết: Mục đích chính của phiên livestream na bở lần nay không hẳn là bán hàng, bởi thực tế bà con đang cung không đủ cầu, mà là giới thiệu về một loại sản phẩm na phù hợp với vùng đất chân núi, rất thơm ngon, bổ dưỡng, an toàn, cũng là sự chuẩn bị của phường để đưa vùng na Tiền An vào vùng sản xuất tập trung của tỉnh, tiến tới nhân rộng diện tích, sản lượng na trong thời gian tới.

Hiện nay, Quảng Yên đang có gần 30ha trồng na, trong đó khoảng 20ha cây na trưởng thành, chủ yếu là loại na bở, sản lượng đạt trên 1 tấn quả/ha/vụ. Với quỹ đất rộng và trình độ canh tác tốt, cây na bở ở đây có nhiều dư địa để mở rộng diện tích, đảm bảo mở rộng thêm 5-10ha trong năm 2026 và đạt 50ha đến năm 2030, theo đúng kế hoạch sản xuất na giai đoạn 2026-2030 mà địa phương đề ra.

Cây na bở ở khu Đồng Đò, phường Bình Khê được cho là đang để sai quả, có thể tạo sức tải không tốt cho cây.

Vùng na bở Đồng Đò của phường Bình Khê cũng đang vào những ngày dưỡng cây sau thu hoạch. Là vùng na bở mới trồng, đa số cây khoảng 5-9 tuổi, những cây na bở Đồng Đò ước tính cho sản lượng khoảng 90 quả/cây, tuy nhiên theo những người trồng na kinh nghiệm, số lượng quả trên cây như vậy là hơi nhiều, sẽ tạo ra sức tải không tốt cho cây nếu như muốn phát triển lâu dài.

So với vụ năm 2025, năm nay na Đồng Đò đạt sản lượng và giá bán thấp hơn, nguyên nhân là do giai đoạn quả phát triển thời tiết nắng nhiều, cộng với việc người dân để cho cây sai quả, dẫn tới quả bé. Na có size 2-3 quả/kg không nhiều, trong khi đây là loại na rất được giá, được lòng khách hàng.

Giống như nhiều vùng na khác, hiện người dân Đồng Đò không phải bán lẻ sản phẩm na, mà gần như đều bán cất tại vườn. Giá trung bình đổ xô khoảng 60.000 đồng/kg, cá biệt có một số vườn mới bói thì phân loại na để bán, những vườn này được cho là tỷ lệ na quả to đạt cao. Chị Lê Thị Hương, Trưởng khu Đồng Đò cho biết: Na bở có nhược điểm khó bảo quản và vận chuyển do na chín theo giờ, đôi khi chín hàng loạt, tuy nhiên thương lái lại rất có kinh nghiệm và vật dụng chuyên dụng để đóng hàng, đảm bảo được mẫu mã, chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Hiện nay na bở Đồng Đò đã có ở thị trường Hải Phòng, Hà Nội, giá bán khá cao, được người tiêu dùng biết đến thương hiệu và rất ưa dùng.

Sau khi kết thúc vụ na bở cũng là lúc các vườn na dai vào chính vụ thu hoạch. Phường An Sinh với nền tảng là vùng na Việt Dân trước đây đang là địa phương có diện tích trồng na lớn nhất, khoảng 630ha, chủ yếu là giống na dai. Năm 2026, theo khảo sát của phường An Sinh, na dai được mùa, sản lượng đạt khá cao, quan trọng là mẫu mã sản phẩm đẹp, loại quả size to có thể tăng hơn so với vụ mùa trước.

Mùa na năm nay được giá bán cao.

Do đã có nền tảng bán hàng, na An Sinh hiện được bán cho các đầu mối thương lái quen thuộc, bạn hàng lâu năm và bán hàng trên mạng. Nhiều gia đình trồng na ở An Sinh đã tạo cho mình những trang web bán hàng hiệu quả, góp phần đẩy nhanh mức tiêu thụ vào vụ thu hoạch na. Cùng với đó, phường cũng khuyến khích hình thành những địa điểm tập kết, phân loại, cân na để thuận tiện trong công tác xuất bán.

Với những giá trị đang có, cây na hiện nay đang nằm trong danh mục cây trồng chủ lực của Quảng Ninh và là một trong những sản phẩm sản xuất tập trung còn dư địa để phát triển. Theo kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung của tỉnh, từ nay đến năm 2030, cây na sẽ được khuyến khích cải tạo giống, nâng cao trình độ kỹ thuật canh tác, mở rộng thêm những vùng trồng cây na bở, đồng thời xúc tiến thương mại, chế biến sản phẩm na, nhằm nâng cao giá trị cây na.