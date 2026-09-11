Nguồn lực quan trọng hỗ trợ phát triển kinh tế ở Lục Hồn

Nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ dân ở xã Lục Hồn có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Năm 2024, ông Hoàng Phúc Hiếu (thôn Lục Nà, xã Lục Hồn) được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 100 triệu đồng để đầu tư trồng nho sữa trên diện tích 1.000m². Từ nguồn vốn này, ông Hiếu mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, đồng thời chủ động áp dụng kỹ thuật chăm sóc phù hợp với điều kiện thực tế. Nhờ đó, vườn nho sinh trưởng tốt, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.

Mô hình trồng nho sữa của gia đình ông Hoàng Phúc Hiếu, thôn Lục Nà, xã Lục Hồn.

Mỗi năm vườn nho cho sản lượng khoảng 4-5 tạ quả, với giá bán trung bình 200.000 đồng/kg, gia đình ông Hiếu có được nguồn thu 80-100 triệu đồng. Hiệu quả từ mô hình không chỉ giúp gia đình ông Hiếu cải thiện thu nhập, mà còn cho thấy hướng phát triển cây trồng mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương.

Ông Hoàng Phúc Hiếu cho biết: Nguồn vốn vay chính sách giúp gia đình tôi có thêm điều kiện đầu tư phát triển mô hình mới. Khi sản xuất có hiệu quả, gia đình có thêm thu nhập và yên tâm đầu tư lâu dài. Tôi cũng mong muốn tiếp tục học hỏi, áp dụng kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Nếu như ông Hiếu lựa chọn giống cây trồng mới, thì anh Tằng Dảu Sếnh (thôn Kéo Chản, xã Lục Hồn) lại mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi ong bắp cày lấy nhộng từ nguồn vốn vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội. Năm 2022, sau khi tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình thực tế, anh Sếnh bắt đầu nuôi thử nghiệm với 1 tổ ong.

Đến nay, mô hình đã phát triển lên 3 tổ. Nhờ điều kiện tự nhiên phù hợp và có thị trường tiêu thụ ổn định, mô hình của gia đình anh Sếnh bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế tích cực.

Mô hình nuôi ong bắp cày lấy nhộng của anh Tằng Dảu Sếnh, thôn Kéo Chản, xã Lục Hồn mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần tăng thu nhập cho gia đình.

Theo anh Sếnh, mỗi tổ ong cho thu hoạch khoảng 200kg nhộng, với giá bán khoảng 400.000 đồng/kg, đây là nguồn thu đáng kể cho gia đình. Từ hiệu quả bước đầu, anh Sếnh có thêm động lực duy trì, mở rộng mô hình và tìm hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế.

Anh Tằng Dảu Sếnh cho biết: Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình tôi có điều kiện đầu tư phát triển mô hình. Ban đầu chỉ nuôi thử nghiệm, sau thấy phù hợp và có hiệu quả nên tiếp tục mở rộng. Nguồn vốn chính sách giúp người dân có thêm cơ hội làm kinh tế, chủ động hơn trong phát triển sinh kế.

Thực tế cho thấy, nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng hỗ trợ người dân xã Lục Hồn phát triển sinh kế. Thực hiện Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, xã Lục Hồn đã tập trung đưa các chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, trong đó chú trọng phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách.

Đến nay, tổng dư nợ trên địa bàn đạt hơn 81 tỷ đồng, với hơn 1.200 hộ dân tham gia vay vốn. Nguồn vốn được người dân đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế rừng và các mô hình sản xuất phù hợp.

Bà Hoàng Thị Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Lục Hồn, cho biết: Mặc dù trên địa bàn xã hiện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhưng vẫn còn những hộ khó khăn, có nhu cầu về vốn, việc làm và phát triển sản xuất. Vì vậy, xã đã rà soát, nắm bắt nhu cầu và điều kiện thực tế của từng hộ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Qua rà soát, có 180 hộ có nhu cầu hỗ trợ phát triển sản xuất, 56 hộ có nhu cầu giải quyết việc làm và một số hộ thuộc diện bảo trợ xã hội. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục định hướng, hỗ trợ các hộ khó khăn phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, từng bước vươn lên.

Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành điểm tựa giúp người dân có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Qua đó, góp phần tạo sinh kế ổn định, cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Lục Hồn.