Hiệu quả vốn vay uỷ thác từ ngân sách tỉnh

Triển khai Nghị quyết 320/NQ-HĐND ngày 16/12/2025 của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2026, ngay từ những tháng đầu năm, tỉnh đã bố trí 660 tỷ đồng từ vốn ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh Quảng Ninh. Trên cơ sở đó, nguồn vốn này đã nhanh chóng được giải ngân tới từng người dân, qua đó, đáp ứng nhu cầu về vốn để mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập.

Xưởng sản xuất của anh Bùi Văn Huy (khu 1, phường Móng Cái 3) tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Xưởng sản xuất cơ khí của anh Bùi Văn Huy (khu 1, phường Móng Cái 3) luôn tất bật để hoàn thành các đơn hàng. Để đầu tư phát triển sản xuất, anh Huy đã mạnh dạn đăng ký vay vốn Chương trình tín dụng chính sách cho vay giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác cho Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Ninh. Bằng 200 triệu đồng vốn vay, anh Huy đã có thêm nguồn lực để đầu tư mở rộng xưởng với diện tích hơn 1.000m2, đồng thời, mua sắm thêm một số thiết bị phục vụ sản xuất. Nhờ đó, hiện xưởng của anh không chỉ mang lại doanh thu hàng tỷ đồng, mà còn tạo việc làm cho 7-10 lao động với thu nhập ổn định.

Anh Huy chia sẻ: Đối với các hộ sản xuất, nguồn vốn tín dụng chính sách có ý nghĩa rất lớn. Ngay khi có nguồn vốn của tỉnh, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Móng Cái đã kịp thời giải ngân cho gia đình tôi vay vốn. Lãi suất ổn định, thủ tục đơn giản, thời gian cho vay dài đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ phát triển sản xuất cho hộ vay. Thời gian tới, tôi tiếp tục nghiên cứu đầu tư thêm một số thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành.

Ngay khi nhận được 660 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác theo Nghị quyết 320/NQ-HĐND (ngày 16/12/2025), Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Ninh đã khẩn trương phân bổ nguồn vốn đến các phòng giao dịch để kịp thời giải ngân cho các hộ dân vay vốn. Trên cơ sở đó, các phòng giao dịch đã tích cực phối hợp với địa phương, tổ chức, các tổ tiết kiệm và vay vốn đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát nhu cầu của người dân, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để giải ngân cho vay. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc để việc sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng.

Lãnh đạo phòng giao dịch ngân hàng CSXH Vân Đồn kiểm tra việc sử dụng vốn vay của người dân.

Nhờ đó, nguồn vốn đã kịp thời giải ngân cho các hộ dân vay vốn theo chương trình gồm: Cho vay giải quyết việc làm, cho vay mua nhà ở xã hội, cho vay người chấp hành xong án phạt tù, cho vay sinh viên các ngành Stem. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có gần 38.300 người dân vay vốn với tổng số tiền là 542,8 tỷ đồng.

Đối với 117,2 tỷ đồng còn lại, Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Ninh đang tiếp tục rà soát nhu cầu của người dân, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu hoàn thành giải ngân trong năm 2026. Đồng thời, tiếp tục tham mưu Ngân hàng CSXH bố trí vốn đối ứng, sử dụng linh hoạt nguồn vốn quay vòng để giải ngân cho vay đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân, tạo động lực cho phát triển sản xuất, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương.

Ông Vũ Thái Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Móng Cái 3, cho biết: Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm dành nguồn lực từ ngân sách để tạo điều kiện cho người dân vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đây là nguồn lực rất thiết thực, mang lại hiệu quả rõ rệt đối với địa phương. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Giao dịch ngân hàng CSXH Móng Cái đã giải ngân trên 38,2 tỷ đồng cho 427 lượt hộ vay, đưa tổng dư nợ trên địa bàn đạt trên 110 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Nguồn vốn đã trực tiếp góp phần tạo việc làm cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn phường.