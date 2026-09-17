Tín dụng chính sách tiếp sức hành trình tri thức

Cùng với các chính sách hỗ trợ giáo dục, thành phố Quảng Ninh luôn quan tâm bố trí nguồn lực để học sinh, sinh viên được tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách, có thêm điều kiện trang trải chi phí học tập, giảm áp lực tài chính và tiếp tục hành trình chinh phục tri thức. Đây là giải pháp thiết thực góp phần tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cẩm Phả rà soát việc sử dụng vốn của gia đình chị Nhữ Thị Phương Thuý, khu 12, phường Quang Hanh.

Năm 2025, con trai chị Nhữ Thị Phương Thuý, khu 12, phường Quang Hanh, trúng tuyển ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Với thu nhập chủ yếu từ nghề công nhân, vợ chồng chị không khỏi lo lắng trước các khoản học phí và sinh hoạt phí của con. Được giới thiệu, hướng dẫn tiếp cận chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM), ngay trong tháng đầu tiên của năm học 2025-2026, gia đình chị được giải ngân 64,6 triệu đồng để kịp thời đóng học phí, thuê nhà và trang trải sinh hoạt cho con.

Chị Thuý cho biết, ngoài khoản vay ban đầu, gia đình còn được vay tổng cộng 280 triệu đồng để bảo đảm chi phí học tập, sinh hoạt trong suốt 4 năm đại học. Khoản vay có thời hạn 120 tháng, lãi suất ưu đãi 4,8%/năm; trong thời gian con học tập, gia đình chưa phải trả gốc và lãi. Nguồn vốn có ý nghĩa rất lớn, giúp gia đình giảm áp lực tài chính, để con yên tâm học tập, tự tin theo đuổi ngành nghề mình yêu thích.

Giờ thực hành của sinh viên Trường Đại học Hạ Long.

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Ninh hiện đang thực hiện 2 chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên là cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và cho học sinh, sinh viên học các ngành STEM. Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố tiếp cận với các chương trình tín dụng chính sách trang trải chi phí học tập, từ đầu năm đến nay, thành phố đã phân bổ 10 tỷ đồng từ ngân sách thành phố ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho vay. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Ninh đã kịp thời phân bổ nguồn vốn đến từng phòng giao dịch. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về các chương trình tín dụng, rà soát đối tượng có nhu cầu, đơn giản hoá hồ sơ đảm bảo quy định. Đồng thời, phối hợp đẩy nhanh tiến độ xét duyệt, phê duyệt, giải ngân cho vay đảm bảo kịp thời ngay từ những tháng đầu tiên của năm học nhằm giúp cho gia đình, học sinh, sinh viên trang trải chi phí. Bằng nguồn vốn của Trung ương và địa phương, đến nay, toàn thành phố có 336 lượt học sinh, sinh viên được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Thuần, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cẩm Phả, cho biết: Thời gian qua, thành phố luôn quan tâm bố trí nguồn ngân sách để triển khai các chương trình tín dụng học sinh, sinh viên. Đây không chỉ thể hiện sự quan tâm, chăm lo của thành phố đối với thế hệ trẻ, mà còn là nguồn động viên rất lớn tiếp thêm động lực cho học sinh, sinh viên trên hành trình bồi đắp tri thức, xây dựng những công dân thành phố trẻ ưu tú, tích cực đóng góp cho quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, tổ chức chính trị xã hội để nâng cao hiệu quả nguồn vốn, tích cực rà soát nhằm kịp thời đưa vốn đến đúng đối tượng, tham mưu cho các cấp tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đảm bảo đáp ứng nhu cầu.

Sự chăm lo, quan tâm của thành phố cho học sinh, sinh viên không chỉ giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo động lực để học sinh, sinh viên mạnh dạn viết tiếp ước mơ giảng đường, mà còn để người dân thụ hưởng thành quả của phát triển. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.