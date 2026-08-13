Tín dụng chính sách tiếp sức tạo sinh kế

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tạo việc làm mới cho 30.500 lượt người, trong đó tín dụng chính sách tiếp tục được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo sinh kế. Với việc chủ động bố trí nguồn lực, mở rộng đối tượng và triển khai đồng bộ các chương trình cho vay, dòng vốn ưu đãi đang trở thành điểm tựa giúp hàng chục nghìn lượt hộ dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống và vươn lên.

Chị Trần Thị Bình, khu Đồng Đò, phường Bình Khê thu hoạch na bở.

Để phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, chị Trần Thị Bình (khu Đồng Đò, phường Bình Khê) đã vay 200 triệu đồng từ chương trình tín dụng chính sách cho vay giải quyết việc làm. Trên diện tích hơn 3ha đất vườn của gia đình, chị Bình đã sử dụng nguồn vốn ưu đãi đầu tư phát triển mô hình trang trại tổng hợp với các loại cây trồng như na, cau, mai vàng và chăn nuôi lợn. Đến nay, mô hình mang lại doanh thu 1-1,3 tỷ đồng/năm, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho các thành viên trong gia đình và lao động tại địa phương.

Chị Trần Thị Bình chia sẻ: Gia đình tôi làm nông nghiệp nên việc làm, thu nhập và đời sống đều phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất. Trong quá trình mở rộng quy mô trang trại, nguồn vốn là yếu tố rất quan trọng. Thông qua Hội Nông dân, gia đình được tiếp cận nguồn vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm. Với thời gian vay phù hợp, thủ tục giải ngân thuận lợi và lãi suất ưu đãi, nguồn vốn đã giúp gia đình có thêm điều kiện mua phân bón, vật tư nông nghiệp và chi trả nhân công, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất.

Dòng vốn tín dụng chính sách đang được triển khai rộng khắp, trở thành nguồn lực quan trọng hỗ trợ người dân tạo việc làm, duy trì và mở rộng sinh kế. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Quảng Ninh chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu HĐND, UBND tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chương trình cho vay giải quyết việc làm.

Trên cơ sở nguồn vốn Trung ương và ngân sách địa phương được giao, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Quảng Ninh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền cơ sở triển khai đến người lao động, hộ gia đình và các đối tượng đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn. Nguồn vốn được tập trung cho các mô hình sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, qua đó góp phần tăng thu nhập và ổn định đời sống người dân.

Tính đến ngày 31/7/2026, toàn tỉnh có hơn 57.000 lao động được vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm, với tổng số tiền gần 4.800 tỷ đồng. Những nguồn vốn này đang được chuyển hóa thành các mô hình sản xuất, kinh doanh cụ thể, tạo thêm việc làm và mở rộng sinh kế ngay từ cơ sở.

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Uông Bí giải ngân cho vay.

Bà Phạm Thị Mơ (khu Tràng Bảng, phường Bình Khê) cho biết: Gia đình tôi vừa sản xuất, vừa kinh doanh sắt, thép, vật liệu xây dựng. Vì vậy, tôi đã vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm với số tiền 200 triệu đồng. Số tiền này đã giúp tôi chủ động nguồn vốn để quay vòng, nhập hàng hoá, mở rộng nhà xưởng, tạo việc làm cho các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, cửa hàng của tôi cũng đang tạo việc làm cho 10 lao động địa phương với thu nhập 15 triệu đồng/người/tháng.

Ông Tống Xuân Hiếu, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đông Triều, cho biết: Xác định được ý nghĩa của chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với hoàn thành mục tiêu tạo việc làm, thời gian qua phòng giao dịch đã đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách đến các đối tượng thụ hưởng, tham mưu tăng cường nguồn của Trung ương và tỉnh đáp ứng nhu cầu của người dân, duy trì việc giám sát đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng. Tính đến ngày 31/7, dư nợ chương trình cho vay giải quyết việc làm của phòng giao dịch là trên 420 tỷ đồng với hơn 6.000 khách hàng vay vốn, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng dư nợ các chương trình tín dụng.

Cùng với việc triển khai hiệu quả chương trình tín dụng chính sách cho vay giải quyết việc làm, Quảng Ninh còn đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo nghề, cập nhật nhu cầu tuyển dụng để có phương án kết nối phù hợp, tổ chức ngày hội việc làm tại các địa phương. Từ đó, không chỉ giải quyết việc làm cho lao động địa phương, từng bước xây dựng nền tảng sinh kế ổn định, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn, mà còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.