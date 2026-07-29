Nhà trong rừng: Concept sống hiếm đang xuất hiện tại Phú Quốc

Giữa một thị trường nghỉ dưỡng lâu nay được định hình bởi biển, Park City Phú Quốc lựa chọn bắt đầu từ rừng. Trên quy mô phát triển 4,41ha, dự án kết nối với nguyên cánh rừng nguyên sinh, gợi mở một mô hình sống mà thiên nhiên không còn đứng ngoài căn nhà, mà trở thành một phần của đời sống mỗi ngày.

Park City Phú Quốc tiên phong xây dựng mô hình “nhà trong rừng” hiếm có tại Phú Quốc.

Một hòn đảo nhiều rừng, nhưng hiếm nơi được sống cùng rừng

Phú Quốc thường được nhắc đến bằng những bãi biển đẹp, các quần thể nghỉ dưỡng ven bờ và những trục du lịch hướng mặt nước. Trong nhiều năm, phần lớn nguồn cung cao cấp trên đảo cũng được phát triển theo logic ấy: gần biển, nhìn ra biển và khai thác trải nghiệm biển.

Thế nhưng, rừng mới là phần diện mạo rộng lớn và nguyên bản hơn của đảo Ngọc.

Phần lớn diện tích rừng tại Phú Quốc thuộc không gian được bảo tồn, bảo vệ và không thể chuyển hóa thành các khu dân cư hay dự án nghỉ dưỡng đại trà. Vì vậy, điều hiếm không nằm ở việc Phú Quốc có rừng hay không, mà ở khả năng hình thành một không gian sống hợp pháp, có kết nối thuận tiện nhưng vẫn được đặt cạnh một hệ sinh thái rừng trưởng thành.

Park City Phú Quốc xuất hiện từ chính khoảng trống đó.

Mỗi công trình tại Park City Phú Quốc đều hướng đến sự kết nối với thiên nhiên nguyên bản.

Dự án có quy mô 4,41ha, được phát triển trong mối liên hệ với nguyên cánh rừng nguyên sinh. Không đơn thuần là tỷ lệ giữa công trình và cây xanh, mà cho thấy một cách tiếp cận khác: kiến trúc được đặt vào thiên nhiên, thay vì thiên nhiên được bổ sung sau khi công trình hoàn thành.

Sự hiếm có của “nhà trong rừng” vì thế không đến từ một tuyên bố về số lượng. Nó đến từ những điều khó tạo lại: địa hình tự nhiên, tán rừng đã hình thành qua thời gian và một quỹ đất đủ điều kiện phát triển nhưng vẫn giữ được mối liên hệ trực tiếp với hệ sinh thái nguyên bản.

Khi rừng trở thành cấu trúc của nơi ở

“Nhà trong rừng” không nên được hiểu đơn giản là một căn nhà có nhiều cây xanh hay sở hữu tầm nhìn hướng rừng.

Điểm cốt lõi của concept này nằm ở cách rừng tham gia vào tổ chức đời sống. Ánh sáng xuyên qua tán cây, độ ẩm của không khí, địa hình, hướng gió và âm thanh tự nhiên cùng định hình trải nghiệm sống. Mỗi con đường không chỉ làm nhiệm vụ kết nối, mà đưa con người trở lại với thiên nhiên. Mỗi khoảng xanh không chỉ để ngắm nhìn, mà gắn với một chức năng nghỉ ngơi, vận động hoặc phục hồi.

Lấy cảm hứng từ triết lý Satoyama của Nhật Bản, Park City Phú Quốc hướng đến sự cân bằng giữa rừng, con người và cộng đồng. Kiến trúc hiện diện có tiết chế; không gian chung được tổ chức để con người gặp gỡ; còn thiên nhiên trở thành nền tảng xuyên suốt thay vì một lớp cảnh quan trang trí.

Đây cũng là tinh thần của mô hình Forest Wellness City mà dự án theo đuổi: một thành phố nghỉ dưỡng chữa lành giữa rừng nguyên sinh, nhưng không được tạo ra chỉ để phục vụ những kỳ nghỉ ngắn.

Park City Phú Quốc hướng đến một môi trường sống có thể sử dụng thường xuyên, nơi chủ sở hữu có thể nghỉ dưỡng, lưu trú dài ngày, làm việc hoặc trở về cùng gia đình. Giá trị nghỉ dưỡng không nằm riêng trong một kỳ lưu trú, mà được đưa vào nhịp sống thường nhật.

Khi sức khỏe trở thành một tiêu chí của nơi ở

Sự xuất hiện của mô hình “nhà trong rừng” không chỉ bắt nguồn từ nhu cầu thẩm mỹ. Trên thế giới, con người đang ngày càng quan tâm đến tác động của môi trường sống đối với sức khỏe thể chất và tinh thần.

Nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực y khoa và sức khỏe môi trường ghi nhận việc tiếp xúc thường xuyên với không gian xanh có liên hệ với khả năng giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng, khuyến khích vận động và hỗ trợ quá trình phục hồi tinh thần. Đây không phải là một phương pháp điều trị, nhưng là cơ sở khiến thiên nhiên ngày càng được nhìn nhận như một thành phần quan trọng của môi trường sống lành mạnh.

Từ đó, wellness đang dịch chuyển khỏi phạm vi của spa, phòng tập hay một vài tiện ích riêng lẻ. Giá trị sức khỏe được đưa vào toàn bộ cách quy hoạch nơi ở: từ mật độ xây dựng, khả năng tiếp cận thiên nhiên đến những hoạt động có thể duy trì đều đặn mỗi ngày.

Tắm rừng – Liệu pháp điều trị tinh thần của người Nhật được áp dụng tại Park City Phú Quốc.

Tại Park City Phú Quốc, hệ sinh thái trải nghiệm rừng gồm tuyến trekking dài khoảng 2km dưới tán cây, forest bathing, thiền định, yoga giữa thiên nhiên, khám phá hệ thực vật, ngắm cảnh và workation trong không gian rừng.

Các hoạt động này không được đặt cạnh nhau như một danh sách tiện ích. Chúng tạo thành một chuỗi trải nghiệm liên tục: vận động để cơ thể được đánh thức, tĩnh lặng để tâm trí được cân bằng, khám phá để con người hiểu hơn về hệ sinh thái bản địa và làm việc trong một môi trường ít bị chi phối bởi nhịp sống đô thị.

Đó là lúc rừng không còn là nơi người ta ghé đến trong một chuyến đi. Rừng trở thành không gian hiện diện trong đời sống hằng ngày.

Giữa một Phú Quốc đã có nhiều dự án được nhận diện bằng biển, Park City Phú Quốc gợi mở một cách sống khác: sống trên đảo nhưng trở về với rừng; tiếp cận nhịp phát triển của Dương Đông nhưng vẫn giữ được một khoảng tĩnh riêng.

“Nhà trong rừng” vì thế là một concept sống hiếm không phải bởi khó gọi tên, mà bởi những điều làm nên nó gần như không thể xây mới trong thời gian ngắn.

Rừng trưởng thành không thể được tạo ra bằng một bản quy hoạch. Và một môi trường sống biết nhường chỗ cho thiên nhiên lại càng khó được sao chép khi đô thị hóa ngày càng mở rộng.

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