Hội nghị cơ chế, chính sách về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Sáng 20/11, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Sở Công Thương tổ chức hội nghị cơ chế, chính sách về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN). Tham dự hội nghị có đại diện Sở Công Thương một số tỉnh, thành phố, UBND xã, phường và chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN.

Lãnh đạo Cục Công nghiệp phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Cục Công nghiệp đã phổ biến một số nội dung trọng tâm của Nghị định số 303/2026/NĐ-CP ngày 1/8/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN; Thông tư số 137/2026/VBHN-TT-BCT ngày 10/11/2026 về quy định chế độ báo cáo định kỳ về CCN, cơ sở dữ liệu CCN cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển CCN; chỉ thị số 11/CT-BCT ngày12/10/2026 về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển CCN trong tình hình mới.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị.

Theo đó, các quy định mới này tập trung giải quyết nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn; tạo cơ sở pháp lý để phát triển các mô hình cụm công nghiệp phù hợp với yêu cầu chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình thành lập, mở rộng CCN. Các chính sách mới cũng hướng tới tăng khả năng tiếp cận mặt bằng sản xuất của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ, thảo luận, trao đổi một số nội dung: Chuyển nhượng chủ đầu tư CCN, trình tự bãi bỏ thủ tục, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp...

Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm đưa các chính sách đi vào cuộc sống, từng bước tháo gỡ những khó khăn từ thực tiễn, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, qua đó, tạo điều kiện phát triển các cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiệu quả, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp trong giai đoạn mới.