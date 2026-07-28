Nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân

Mục tiêu phát triển trên 3.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2026 đang được Quảng Ninh triển khai bằng nhiều giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đến thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ thương mại điện tử và kết nối doanh nghiệp.

Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả tổ chức hội nghị đối thoại giữa hải quan và doanh nghiệp logistics để lắng nghe ý kiến, kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; đồng thời triển khai Kế hoạch số 67/KH-UBND về phấn đấu phát triển trên 3.000 doanh nghiệp thành lập mới năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh có gần 2.500 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, tổng vốn đăng ký đạt gần 20.500 tỷ đồng, với gần 21.400 lao động đăng ký. Đồng thời có 662 doanh nghiệp hoạt động trở lại, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đạt 14.135 doanh nghiệp. Đáng chú ý, thu ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân đạt gần 25.300 tỷ đồng, chiếm 52,05% tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh. Những con số trên phần nào cho thấy khu vực kinh tế tư nhân không chỉ gia tăng về số lượng mà còn đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của tỉnh.

Để đồng hành, hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân phát triển, tỉnh đặc biệt chú trọng việc tiếp xúc, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua các ban chỉ đạo, tổ công tác chuyên trách và các hội nghị tiếp xúc chuyên đề. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức 9 hội nghị gặp mặt doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh để cập nhật tình hình, trao đổi, lắng nghe, tiếp nhận kiến nghị và thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách. Đến hết tháng 6/2026, tỉnh và các sở, ngành chức năng đã giải quyết 26/49 ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp tư nhân, HTX; 23 kiến nghị còn lại đang tiếp tục được giải quyết, trong đó 14 kiến nghị đã có hướng xử lý cụ thể, 9 kiến nghị đang được các cơ quan chức năng tiếp tục tháo gỡ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hiệp Hoà giải quyết TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Một trong những giải pháp nổi bật của tỉnh là cải cách mạnh mẽ TTHC nhằm giảm chi phí thời gian, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Hiện nay, Quảng Ninh có 2.210 thủ tục hành chính tại hai cấp chính quyền, trong đó 100% thủ tục được công bố thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính và 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình hoặc một phần. Tỉnh đã thực hiện cắt giảm 40% thời gian giải quyết đối với 1.333/2.205 thủ tục hành chính do các bộ, ngành ban hành; đơn giản hóa 125/307 thủ tục hành chính nội bộ; đồng thời cắt giảm 38% thời gian giải quyết đối với 715/1.079 thủ tục liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với các thủ tục đặc thù của tỉnh, 4 thủ tục và 21 điều kiện kinh doanh không còn phù hợp đã được bãi bỏ; 4 thủ tục còn lại được cắt giảm 50% thời gian giải quyết.

Song song với cải cách thể chế, tỉnh đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thương mại điện tử. Sở Công Thương đã triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2026 và kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thương mại nội địa giai đoạn 2026-2030, trong đó tập trung hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử. Đến nay, Quảng Ninh có 170 website bán hàng đã được xác nhận đăng ký thông báo, 1 sàn thương mại điện tử được xác nhận hoạt động (ocopquangninh.com.vn) và hơn 33.500 gian hàng mở trên các sàn thương mại điện tử được quản lý chính thức. Ngành Công Thương đã tổ chức xác nhận 10 hội chợ OCOP kết hợp thương mại, cung cấp thông tin 8 chương trình xúc tiến thương mại ở nước ngoài và 9 chương trình trong nước; xác nhận 12 chương trình khuyến mại với tổng trị giá 1,25 tỷ đồng và tiếp nhận 955 thông báo khuyến mại của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, Quảng Ninh còn tập trung xây dựng các nền tảng phát triển dài hạn như Đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 2026-2030, Đề án Khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh, các chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ưu tiên đến năm 2030… Với hệ thống giải pháp đồng bộ, Quảng Ninh đang từng bước tạo dựng hệ sinh thái thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân phát triển.