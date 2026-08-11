Khi người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp

Trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, Công ty TNHH MTV In Quảng Ninh vẫn luôn chú trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, qua đó giữ vững việc làm, chăm lo đời sống người lao động và tạo động lực phát triển doanh nghiệp. Với vai trò cầu nối, Công đoàn công ty đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết và gắn bó.

Công nhân Phân xưởng Máy in vận hành máy gấp sách báo góp phần bảo đảm tiến độ sản xuất.

Công ty TNHH MTV In Quảng Ninh hiện có 51 cán bộ, công nhân lao động. 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh còn không ít khó khăn do sản lượng một số sản phẩm truyền thống giảm, giá vật tư, chi phí vận chuyển tăng, song công ty vẫn nỗ lực duy trì việc làm và bảo đảm các chế độ chính sách đối với người lao động. Mức thu nhập bình quân tại công ty đạt 12 triệu đồng/người/tháng, bằng 110% kế hoạch 6 tháng; 100% người lao động được tham gia các loại hình bảo hiểm theo quy định.

Với người lao động, sự ổn định về việc làm, thu nhập và chế độ chính sách luôn là những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, một môi trường lao động tiến bộ còn được thể hiện ở việc người lao động có tiếng nói, được lắng nghe và được tham gia trao đổi những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của mình.

Anh Nguyễn Văn Thắng (Phân xưởng Máy in) cho biết: Người lao động mong công ty và công đoàn tiếp tục duy trì đối thoại, trao đổi cởi mở, nhất là khi doanh nghiệp gặp khó khăn. Khi được thông tin đầy đủ về tình hình sản xuất, kinh doanh, tiền lương, chế độ và việc làm, chúng tôi sẽ hiểu, chia sẻ và có trách nhiệm hơn với công việc. Mong công đoàn tiếp tục là cầu nối để tâm tư, nguyện vọng của người lao động được phản ánh kịp thời.

Thực tế, đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở là một trong những nội dung được Công đoàn Công ty TNHH MTV In Quảng Ninh chú trọng. Hằng năm công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức các cuộc đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động; những vấn đề phát sinh được trao đổi, giải quyết kịp thời. Trong năm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến quan hệ lao động. Việc duy trì giao ban cán bộ hằng tuần cũng góp phần giúp lãnh đạo công ty và tổ chức công đoàn nắm bắt sớm những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV In Quảng Ninh Nguyễn Văn Khôi, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ phải bắt đầu từ sự tôn trọng, chia sẻ và đối thoại giữa người lao động với doanh nghiệp. Công đoàn phải thực sự gần người lao động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, đồng thời phối hợp với chuyên môn để giải quyết những vấn đề phát sinh một cách thỏa đáng, đúng quy định. Trong điều kiện doanh nghiệp còn khó khăn, vai trò của công đoàn càng phải được phát huy. Một mặt, công đoàn phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; mặt khác, phải tuyên truyền để đoàn viên hiểu, chia sẻ với doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm trong lao động sản xuất. Khi hai bên cùng đồng hành, cùng hướng tới mục tiêu ổn định và phát triển thì quan hệ lao động sẽ ngày càng hài hòa, bền vững.

Vận hành máy in kỹ thuật số trong quá trình sản xuất.

Cùng với đối thoại, Công đoàn công ty cũng tham gia thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể bổ sung, sửa đổi với những nội dung có lợi hơn cho người lao động; phối hợp xây dựng các quy chế về tiền lương, tiền thưởng, nội quy lao động và điều kiện làm việc. Qua đó, vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động được thể hiện ngày càng rõ nét.

Trong lúc doanh nghiệp đối mặt với những khó khăn về thị trường và chi phí đầu vào, tinh thần đồng hành của người lao động càng có ý nghĩa. Từ tháng 4/2026, công ty phải tạm chi 65% lương thu nhập đối với khối văn phòng và cán bộ quản lý các phân xưởng để ứng phó với khó khăn tài chính. Trong hoàn cảnh đó, việc người lao động chia sẻ với doanh nghiệp, đồng thời mong muốn các chế độ, quyền lợi chính đáng tiếp tục được bảo đảm là biểu hiện rõ của tinh thần cùng chung sức vượt qua khó khăn.

Sự đồng thuận ấy còn được thể hiện qua các phong trào thi đua lao động sản xuất. Từ năm 2025 đến nay Công ty TNHH MTV In Quảng Ninh có 4 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào áp dụng; phong trào thi đua góp phần hoàn thành sớm chiến dịch thực hiện gói thầu sách giáo khoa cho Nhà xuất bản Giáo dục. Những kết quả đó cho thấy người lao động không chỉ là đối tượng được chăm lo, mà còn là lực lượng trực tiếp tạo ra giá trị và đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.