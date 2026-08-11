Tháo gỡ "điểm nghẽn", đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Môi trường đầu tư tốt không chỉ nằm ở con số tăng trưởng, mà ở việc chính quyền thực sự đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp bằng một bộ máy minh bạch và hiệu quả. Nhờ tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, Quảng Ninh vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, vừa tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu về chỉ số PCI.

Cải cách từ những điều doanh nghiệp cần

Chính thức đi vào sản xuất đại trà từ đầu năm 2026, Công ty TNHH Chính xác Boltun Việt Nam nhanh chóng ổn định vận hành và ghi nhận hiệu quả đầu tư tích cực tại Quảng Ninh. Doanh nghiệp hiện cung ứng các loại bu lông, đai ốc, vít tự hãm đạt chuẩn kỹ thuật cao cho nhiều hãng xe điện lớn tại Mỹ và châu Âu. Để dự án đi vào hoạt động đúng kế hoạch, bên cạnh năng lực công nghệ và nguồn vốn, công ty nhận được sự hỗ trợ sát sao từ chính quyền địa phương ngay từ khâu làm thủ tục, đến khi vận hành thực tế.

Ông Jian Pei Shiu, Giám đốc Công ty TNHH Chính xác Boltun Việt Nam, cho biết: Tỉnh Quảng Ninh và Ban Quản lý Khu kinh tế đã tích cực giải quyết khó khăn về hồ sơ, giúp nhà máy sớm đi vào hoạt động. Trong quá trình sản xuất, tỉnh tiếp tục đồng hành tháo gỡ các vướng mắc về tuyển dụng nhân lực, vận hành và thủ tục hải quan xuất, nhập khẩu. Nhờ đó, doanh nghiệp duy trì tiến độ ổn định, dự kiến đạt doanh thu khoảng 30 triệu USD trong năm 2026.

Thủ tục hành chính của Quảng Ninh ngày càng được rút gọn, minh bạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư phát triển.

Thay vì dừng ở cam kết, Quảng Ninh cụ thể hóa sự đồng hành với doanh nghiệp bằng những hành động thiết thực. Thời gian qua, tỉnh đã rà soát 1.029 thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến sản xuất, kinh doanh, qua đó bãi bỏ các quy định không còn phù hợp, cắt giảm xuống còn 941 thủ tục. Nhiều TTHC được rút ngắn tới 37-50% thời gian giải quyết.

Tỉnh cũng chuẩn hóa và số hóa 100% hồ sơ đủ điều kiện theo quy trình "5 bước trên môi trường điện tử", áp dụng chữ ký số trong toàn bộ các khâu. Những cải cách này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, dễ dàng theo dõi tiến độ và chủ động hơn trong kế hoạch kinh doanh.

Theo ông Lê Như Thiều, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, việc Quảng Ninh triển khai TTHC toàn trình và giảm 30-50% thời gian xử lý giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Trong thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn tỉnh tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục mạnh mẽ hơn nữa để tạo môi trường đầu tư thông thoáng nhất.

Việc đẩy mạnh cải cách TTHC tại Quảng Ninh đang chuyển dần từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ", tạo dựng niềm tin và sự chủ động cho doanh nghiệp khi có sự đồng hành của chính quyền.

Thông thoáng từ cửa khẩu đến thị trường

Bên cạnh cải cách thủ tục đầu tư, Quảng Ninh tập trung đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ xuất, nhập khẩu tại khu vực các cửa khẩu. Tại khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái), Ban Quản lý Khu kinh tế đã đưa vào vận hành bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục tập trung, quy tụ đầy đủ các lực lượng: Hải quan, biên phòng, kiểm dịch và Trạm quá cảnh đường bộ Việt - Trung.

Việc phối hợp "một đầu mối" giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình và tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển. Đáng chú ý, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thông quan cả ngày thứ bảy và chủ nhật, tăng thêm 30% thời gian làm việc trong tuần, giúp hàng hóa lưu thông nhanh chóng, không bị ùn tắc.

Việc thành lập bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục tập trung tại khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái) tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu.

Ông Đỗ Mạnh Đạt (Công ty TNHH Đoàn Phát logistics) chia sẻ: Tôi thường xuyên thực hiện các thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, từ khi các thủ tục được tiếp nhận và giải quyết tập trung tại một đầu mối, việc đi lại, nộp hồ sơ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều, mọi việc nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, nên doanh nghiệp cũng chủ động hơn trong công việc.

Không chỉ cải cách quy trình, Quảng Ninh còn chủ động giảm chi phí cho doanh nghiệp. HĐND tỉnh khóa XV đã ban hành Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐND, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 96/2025/NQ-HĐND, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hạ tầng cửa khẩu. Theo đó, tỉnh áp dụng mức thu phí “0 đồng” đối với phương tiện vận chuyển một số nhóm hàng hóa có giá trị cao như điện thoại, linh kiện điện thoại, linh kiện lắp ráp ô tô, xe máy, ô tô tải tự đổ, đầu kéo, sơmi rơmoóc, thiết bị chuyên dùng, thiết bị mỏ… Chính sách này tiếp tục tạo thêm động lực để doanh nghiệp lựa chọn Quảng Ninh là điểm trung chuyển hàng hóa.

Ông Phạm Hữu Thuật, Giám đốc Công ty XNK Nam Hưng chia sẻ: Việc Quảng Ninh áp dụng mức thu phí hạ tầng cửa khẩu 0 đồng đối với một số mặt hàng đã giúp doanh nghiệp giảm chi phí đáng kể, và khi chi phí được cắt giảm, thủ tục ngày càng thông thoáng, doanh nghiệp cũng có thêm động lực mở rộng hoạt động và tiếp tục lựa chọn Quảng Ninh là điểm thông quan, trung chuyển hàng hóa.

Cán bộ hải quan kiểm tra mặt hàng ô tô nhập khẩu của doanh nghiệp tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, ngành Hải quan cũng chủ động rà soát, đề xuất bãi bỏ các thủ tục bất cập theo hằng năm. 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã đề xuất cắt giảm thủ tục đối với 9 mặt hàng kiểm tra chuyên ngành, kiến nghị đưa 3 thủ tục lên Hệ thống một cửa quốc gia, đơn giản hóa 5 thủ tục và công khai 37 TTHC.

Những cải cách thiết thực này đã tạo sức hút mạnh mẽ với cộng đồng doanh nghiệp. Tính đến hết tháng 6 năm 2026, Quảng Ninh thu hút 2.509 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan (gồm 477 doanh nghiệp nội tỉnh và 2.032 doanh nghiệp ngoại tỉnh), xử lý hơn 100.000 tờ khai với tổng kim ngạch đạt 11 tỷ USD, tăng 38% về số tờ khai và 28% về kim ngạch so cùng kỳ năm 2025.

Song hành với việc thông quan thuận lợi, Quảng Ninh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Tỉnh chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu và áp dụng truy xuất nguồn gốc để gia tăng giá trị xuất khẩu. Đồng thời, các hoạt động xúc tiến thương mại và khai thác FTA được đẩy mạnh, giúp doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào các đối tác truyền thống và đưa hàng hóa Quảng Ninh vươn mạnh ra thế giới.

Cùng với đó, Quảng Ninh duy trì cơ chế hội đàm thường xuyên với phía Trung Quốc nhằm thống nhất các giải pháp thông quan, kịp thời xử lý vướng mắc tại cửa khẩu. Tỉnh định hướng phát triển xuất, nhập khẩu bền vững, khuyến khích hoạt động logistics xanh, giảm phát thải và kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn thực phẩm.

Sự đồng hành còn thể hiện qua các cuộc đối thoại trực tiếp. Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND tỉnh đã tổ chức hơn 10 cuộc làm việc chuyên đề theo từng ngành, lĩnh vực. Ngay sau đối thoại, các sở, ngành, địa phương đã tập trung cắt giảm TTHC, đẩy mạnh số hóa, đồng thời tháo gỡ dứt điểm những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu và hạ tầng kỹ thuật cho các dự án trọng điểm.

Hiệu quả từ chính sách đối thoại đã tạo sức hút mạnh mẽ. Nhiều Tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group, BIM Group, cùng nhà đầu tư các dự án trọng điểm (nhà máy điện gió, khu công nghiệp Bạch Đằng...) đã thành lập doanh nghiệp, chi nhánh hạch toán độc lập trên địa bàn. Nửa đầu năm, Quảng Ninh vận động thành lập mới 68 doanh nghiệp, chi nhánh xuất, nhập khẩu và 7 nhà thầu, nhà đầu tư lập công ty con tại địa phương.

Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đánh giá: Quảng Ninh luôn có sự chỉ đạo, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là vừa qua tháo gỡ theo các nhóm ngành nghề, như vật liệu xây dựng, du lịch, đây là những điểm tháo gỡ mang lại hiệu quả và sát thực hơn.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 của Tỉnh ủy kiểm tra một số dự án trên địa bàn phường Hạ Long.

Tinh thần đồng hành ấy còn được thể hiện bằng việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các tổ công tác rà soát, đôn đốc và trực tiếp tháo gỡ khó khăn đối với những dự án chậm triển khai, chậm tiến độ trên địa bàn, chỉ sau hơn 1 tháng hoạt động, các tổ công tác đã góp phần tháo gỡ vướng mắc cho hàng chục dự án tại nhiều địa phương như: Đông Triều, An Sinh, Mạo Khê, Bãi Cháy, Vân Đồn, Cẩm Phả, Quang Hanh…

Quảng Ninh cũng chú trọng tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận các nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh, tỉnh thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện quyết liệt các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất. Hiện lãi suất cho vay bằng VND ngắn hạn phổ biến ở mức 3,5-7,0%/năm, lãi suất cho vay bằng VND trung và dài hạn phổ biến là 7,3-13,5%/năm, lãi suất cho vay bằng USD ngắn hạn khoảng 3,5-4,8%/năm. Tính đến tháng 5/2026, đã trực tiếp hướng dẫn 13 chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý và rà soát tiêu chí vay vốn ưu đãi cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ, tạo điều kiện cho các dự án tiếp cận gói tín dụng 120.000 tỷ đồng thuộc Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ.

Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong triển khai các dự án đầu tư, đến nay, toàn tỉnh có tổng số 259 công trình, dự án đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai và phát huy hiệu quả.

Cùng với đó, tỉnh quan tâm triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng lao động phục vụ khu vực kinh tế tư nhân. Tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề, cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm cung ứng lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản trị, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công và hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia các hoạt động kết nối cung - cầu lao động, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường.

Từ tháo gỡ đến gặt hái trái ngọt

Với quyết tâm chính trị cao trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Quảng Ninh liên tiếp 13 năm đứng trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước và nằm trong top 5 địa phương dẫn đầu trong nhóm chất lượng điều hành tốt trong bảng xếp hạng PCI được Trung ương công bố vừa qua.

Với Quảng Ninh, việc giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu không chỉ là một kết quả đáng ghi nhận, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển với tư duy và mô hình tăng trưởng mới, trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực phía Bắc, tích hợp vai trò biển - đảo - biên giới - đô thị - di sản; là cửa ngõ kết nối quốc gia với Đông Bắc Á và ASEAN.

Quảng Ninh đứng trong top 5 địa phương dẫn đầu về chất lượng điều hành tốt trong bảng xếp hạng PCI năm 2025.

Cùng với đó là tạo thêm động lực để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm phát triển. Hiện toàn tỉnh có hơn 14.100 doanh nghiệp đang hoạt động, riêng 6 tháng đầu năm có 2.478 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, đạt 82,6% kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2026.

Không chỉ số lượng doanh nghiệp tăng, dòng vốn đầu tư cũng tiếp tục đổ mạnh vào Quảng Ninh, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh thu hút được 119.169 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách, trong đó có 48 dự án được cấp mới và 7 dự án điều chỉnh tăng vốn; thu hút 760 triệu USD vốn FDI. Đây là những con số cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh tại Quảng Ninh tiếp tục được củng cố.

Đặc biệt, thu NSNN của Quảng Ninh tiếp tục là điểm sáng với 47.534 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch 6 tháng, tăng 58% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu nội địa đạt 38.184 tỷ đồng, tăng tới 80%, tạo dư địa quan trọng để tỉnh tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Có thể nói, thời gian qua Quảng Ninh không chỉ tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, mà còn duy trì được tính ổn định, nhất quán và công bằng trong điều hành. Đó cũng chính là nền tảng để Quảng Ninh tiếp tục giữ vững vị thế trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo sức bật cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.