Những tiện ích trên VinFast Kyo phát huy tác dụng ra sao trong lịch trình hằng ngày?

Khả năng xác định vị trí xe qua ứng dụng, kiểm tra tình trạng pin từ xa, Smart Key, màn hình TFT, hai cổng USB và hỗ trợ khởi hành ngang dốc là những trang bị trên VinFast Kyo phù hợp với nhiều tình huống thường gặp khi di chuyển trong đô thị.

Tìm xe và kiểm tra thông tin từ điện thoại

Trần Quỳnh Trâm (24 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết, chị vốn rất “sợ” gửi xe máy tại những bãi xe rộng do không thể nhớ được vị trí. Chị thường phải nhớ số cột hoặc chụp ảnh khu vực xung quanh. Nếu vội vàng bỏ qua thao tác này, chị có thể mất khá nhiều thời gian đi qua từng dãy để tìm xe.

Ứng dụng VinFast e-Scooter hỗ trợ xác định vị trí Kyo tại khu vực đông phương tiện.

Nỗi lo của chị Trâm cũng là mối bận tâm của rất nhiều người. Nhưng từ khi chuyển sang VinFast Kyo, chị Trâm tự tin hơn hẳn khi ứng dụng VinFast e-Scooter hỗ trợ hiển thị vị trí Kyo từ xa, cho phép người dùng thu hẹp khu vực tìm kiếm trong bãi đỗ đông hoặc không nhớ chính xác dãy xe.

“Giờ chỉ cần mở ứng dụng để xác định xe đang ở khu vực nào, tôi không còn phải cố nhớ mình đã gửi ở dãy nào nữa”, chị Trâm chia sẻ.

Ứng dụng còn hiển thị tình trạng pin, lịch sử hành trình và quãng đường di chuyển. Người dùng có thể kiểm tra mức pin trước khi bắt đầu chặng tiếp theo, nhất là trong những ngày có nhiều điểm đến hoặc phát sinh thêm lịch trình.

“Có hôm đi làm xong tôi còn ghé thêm vài chỗ. Xem trước pin còn bao nhiêu sẽ dễ tính lịch trình tiếp theo hơn”, chị Trâm nói.

Kyo được trang bị Smart Key để mở và khóa xe thuận tiện hơn. Màn hình TFT hỗ trợ kết nối Bluetooth và hiển thị thông báo cuộc gọi, cho phép người lái theo dõi các thông tin cần thiết ngay trên xe.

Tiện ích thiết thực cho lịch trình hằng ngày

Kyo được tích hợp đồng thời cổng USB Type-A và Type-C. Người dùng có thể sạc nhiều loại thiết bị phổ biến ngay trên xe.

“Tôi dùng điện thoại khá nhiều khi đi đường, nhất là bản đồ. Có sẵn cổng sạc trên xe thì những hôm điện thoại xuống pin giữa lịch trình sẽ chủ động hơn”, chị Trâm cho biết.

Tại dốc hầm, tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc hạn chế tình trạng xe trôi lùi khi người lái bắt đầu di chuyển. Kyo có khả năng leo dốc tới 20% khi chở hai người, phù hợp với các đoạn dốc thường gặp ở chung cư, tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại.

Bánh 14 inch và khoảng sáng gầm 160 mm hỗ trợ xe đi qua gờ giảm tốc hoặc những đoạn mặt đường không bằng phẳng. Cốp dung tích 21 lít đủ chỗ cho áo mưa, đồ dùng cá nhân và các vật dụng thường mang theo trong ngày.

Smart Key, màn hình TFT và các cổng USB phục vụ các thao tác thường xuyên khi sử dụng Kyo.

Với chị Trâm, những trang bị đáng chú ý nhất đều gắn với các tình huống chị thường gặp: tìm xe trong bãi đông, kiểm tra pin trước khi đi tiếp, sạc điện thoại hoặc khởi hành ở dốc hầm.

VinFast Kyo có giá niêm yết từ 30 triệu đồng. Trong tháng 8/2026, khách hàng được ưu đãi 2% giá trị xe, tương đương hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đồng thời được miễn phí thuê pin trong một năm, trị giá 3,6 triệu đồng.

Khách hàng đang sở hữu xe máy điện VinFast thuộc nhóm không yêu cầu giấy phép lái xe được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng; chủ ô tô VinFast hoặc các dòng xe máy điện VinFast còn lại được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng. Sau khi áp dụng các chính sách ưu đãi tương ứng, chi phí sở hữu Kyo có thể từ 23,8 triệu đồng.