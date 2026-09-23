Xã Hoành Mô: Đồng bộ hạ tầng, mở rộng không gian phát triển

Để biến những lợi thế về cửa khẩu, bản sắc văn hóa và cảnh quan thiên nhiên trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, xã Hoành Mô đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đồng bộ hạ tầng, từ hệ thống giao thông đến các không gian sinh hoạt cộng đồng, chỉnh trang đô thị và khu dân cư hiện hữu.

Dự án xây dựng khu Quảng trường, cây xanh, sân thể thao là một trong những công trình trọng điểm của xã Hoành Mô trong năm 2026.

Dự án xây dựng khu Quảng trường, cây xanh, sân thể thao rộng gần 2ha, với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, là một trong những công trình trọng điểm của xã Hoành Mô trong năm 2026. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ là không gian để người dân vui chơi, rèn luyện thể thao; tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, giao lưu giữa các dân tộc trên địa bàn xã, giao lưu giữa các địa phương trong tỉnh; trung tâm tổ chức các sự kiện ngoại giao văn hóa, thương mại khu vực biên giới. Đồng thời góp phần cải tạo cảnh quan đô thị, tạo điểm nhấn quảng bá du lịch của địa phương.

Theo thiết kế, dự án gồm các hạng mục: Quảng trường diện tích khoảng 6.500m²; các sân thể thao; khu khuôn viên cảnh quan và các công trình, trang thiết bị phụ trợ. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành san nền phần sân chính Quảng trường, hoàn thành phần thô nhà điều hành; đang thi công san nền khu đường dạo, sân thể thao, rãnh thoát nước... tiến độ đạt khoảng 30% khối lượng hợp đồng.

Anh Ngô Bảo Thông, Trưởng thôn Cửa Khẩu, chia sẻ: Đảng viên, nhân dân trong thôn rất phấn khởi trước sự quan tâm, đầu tư của thành phố với địa bàn xã miền núi, biên giới như Hoành Mô. Dự án xây dựng khu Quảng trường, cây xanh, sân thể thao sẽ trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa, góp phần gắn kết các tầng lớp nhân dân. Trên địa bàn thôn Cửa Khẩu cũng có 2 tuyến đường nội thôn được nâng cấp, trải asphalt trong năm 2026, tạo động lực để bà con phát triển kinh tế, nhất là du lịch - dịch vụ, tăng thêm thu nhập, đóng góp vào sự phát triển chung của xã trong những năm tới.

Trong năm 2026, xã Hoành Mô dự kiến triển khai 11 dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư gần 274 tỷ đồng. Trong đó, có 6 dự án giao thông tập trung cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội thôn, giao thông nông thôn và đường tràn, gồm: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn tuyến từ cầu Hái Nạc (xã Hoành Mô) - Bản Chuồng (xã Lục Hồn); cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn; cải tạo, nâng cấp đường tràn Ngàn Kheo (thôn Loòng Vài); cải tạo, nâng cấp đường thôn Nà Choòng; cải tạo, nâng cấp đường thôn Nà Pò; cải tạo, nâng cấp đường bản Sông Moóc A.

Người dân thôn Cửa Khẩu (xã Hoành Mô) phấn khởi khi các tuyến đường nội thôn được đầu tư nâng cấp.

Hạ tầng đồng bộ không chỉ tạo thuận lợi cho người dân đi lại an toàn, thúc đẩy hoạt động giao thương hàng hóa, mà còn tăng cường kết nối các điểm du lịch, khu vực sản xuất và cửa khẩu trên địa bàn. Nhiều người dân đã mạnh dạn thay đổi tư duy, phương thức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Điển hình như anh Vi Văn Nghiệp, Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ Nghiệp Đoàn, sau 3 năm kiên trì thử nghiệm mô hình nuôi hươu sao, đang ấp ủ vay vốn để đầu tư mở rộng không gian chuồng trại, kết hợp phát triển mô hình du lịch sinh thái với sản xuất các sản phẩm OCOP từ nhung hươu.

Anh Vi Văn Nghiệp chia sẻ: Hạ tầng thuận lợi sẽ giúp du khách dễ dàng tiếp cận các điểm đến, tạo điều kiện để người dân phát triển các loại hình dịch vụ phù hợp với lợi thế địa phương, từ lưu trú, ẩm thực, sản phẩm nông sản, đến các hoạt động trải nghiệm văn hóa, đời sống cộng đồng... Tôi sẽ vận động người dân trên địa bàn tham gia HTX, đầu tư nuôi hươu lấy nhung, từ đó từng bước đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định.

Theo ông Hoàng Kiên Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, cấp ủy, chính quyền xã xác định hạ tầng đồng bộ, hiện đại và kết nối là một trong những động lực quan trọng để Hoành Mô phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình, mở rộng không gian phát triển, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, điểm nhấn là triển khai hiệu quả đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2025-2030”.

Trên nền tảng hạ tầng được đầu tư đồng bộ, xã Hoành Mô cũng đặt quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026, một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, biên giới. Mục tiêu này không chỉ được đo đếm bằng số lượng những con đường hay công trình mới được hoàn thành, mà quan trọng hơn là biến hạ tầng thành động lực phát triển, để những lợi thế về đất đai, vị trí địa lý, văn hóa, con người được phát huy mạnh mẽ, chất lượng đời sống nhân dân được nâng cao.