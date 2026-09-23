Lãnh đạo thành phố kiểm tra phương án xây dựng tuyến đường bao thay thế đê Hà Nam

Chiều 23/9, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đi kiểm tra thực địa phương án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường bao kết hợp tường chắn sóng thay thế đoạn đê Hà Nam qua Khu công nghiệp (KCN) Bắc Tiền Phong, tại phường Liên Hòa và phường Phong Cốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, kiểm tra thực trạng tuyến đê Hà Nam.

Qua kiểm tra thực địa, nghe báo cáo của các đơn vị liên quan và chủ đầu tư, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các quy hoạch liên quan đến công trình đê điều; nghiên cứu, đánh giá, phân loại và xác định rõ tính chất công trình theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra thực địa.

Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, bám sát Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến 2075 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1123/QĐ-TTg (ngày 23/6/2026). Trên cơ sở đó, báo cáo thành phố để thực hiện đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm triển khai tuyến đê theo quy hoạch, tạo điều kiện hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.