Rà soát, tháo gỡ khó khăn trong phát triển chợ

Chiều 23/9, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp đánh giá, rà soát kết quả thực hiện Kế hoạch số 383/KH-UBND (ngày 20/8/2026) của UBND thành phố về phát triển chợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, toàn thành phố hiện có 135 chợ đang hoạt động, gồm 22 chợ hạng 1, 25 chợ hạng 2 và 88 chợ hạng 3, với khoảng 25.000 điểm kinh doanh cố định. Kế hoạch số 383/KH-UBND được UBND thành phố ban hành thay thế Kế hoạch số 274/KH-UBND, trên cơ sở rà soát hiện trạng mạng lưới chợ và nhu cầu đầu tư tại các địa phương.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại cuộc họp.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến đầu tư xây mới, xây dựng lại, cải tạo, sửa chữa 96 chợ; trong đó xây dựng mới hoặc xây dựng lại 35 chợ, cải tạo, sửa chữa 61 chợ. Thành phố định hướng phát triển chợ gắn với các điểm đến du lịch, văn hóa, ẩm thực, từng bước mở rộng không gian và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống hạ tầng thương mại. Mục tiêu đặt ra là từng bước hoàn thiện, đồng bộ, chuẩn hóa hạ tầng chợ theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số, các tiêu chí xanh; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển thương mại, du lịch và nhu cầu dân sinh.

Đến nay có 9 địa phương đang thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa 11 chợ. Tuy nhiên, tiến độ triển khai chưa đáp ứng yêu cầu, trong đó khó khăn lớn là nguồn lực đầu tư, nhất là đối với các chợ trung tâm có quy mô và tổng mức đầu tư lớn.

Tại cuộc họp, Sở Công Thương và các địa phương đề xuất UBND thành phố nghiên cứu xây dựng chương trình đầu tư công xây dựng, cải tạo chợ kết hợp nguồn vốn ngân sách nhà nước với các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, qua đó tạo nguồn lực tập trung cho những công trình thực sự cần thiết.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, ghi nhận, biểu dương những địa phương đã chủ động triển khai xây dựng, cải tạo, sửa chữa chợ. Đồng thời, yêu cầu các địa phương phải xác định phát triển, cải tạo hệ thống chợ là một nội dung quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng thương mại, phục vụ đời sống dân sinh và phát triển kinh tế địa phương. Trong năm 2026-2027 phải hoàn thành việc đầu tư xây mới và cải tạo, sửa chữa các chợ.

Đối với các chợ trung tâm có quy mô lớn, tổng mức đầu tư cao, thành phố sẽ xem xét, cân đối ngân sách để hỗ trợ các địa phương triển khai. Đồng chí giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình đầu tư, cải tạo chợ bằng nguồn vốn ngân sách theo hướng tập trung, có trọng tâm, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh dàn trải, lãng phí. Đối với các chợ dân sinh quy mô nhỏ, các địa phương chủ động cân đối, bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện.

Đồng chí Lê Văn Ánh yêu cầu ngay sau cuộc họp, các đơn vị chức năng, các địa phương thành lập tổ kiểm tra, rà soát toàn diện hiện trạng hạ tầng, mặt bằng, các công trình và điều kiện hoạt động của từng chợ. Đồng thời, chấn chỉnh công tác quản lý, khai thác, sử dụng chợ. Trong đó, tập trung kiểm tra các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và việc tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

Đối với những chợ chưa bảo đảm các điều kiện theo quy định, địa phương phải xác định rõ tồn tại, xây dựng phương án và thời gian khắc phục; trường hợp không đủ điều kiện hoạt động phải kiên quyết xử lý theo quy định.