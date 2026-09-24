Tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân bứt phá

Xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, Quảng Ninh đang tập trung kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, nền hành chính minh bạch và chính quyền phục vụ. Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo, thành phố chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng cơ hội để doanh nghiệp tự tin đổi mới, dám nghĩ, dám làm, bứt phá và đóng góp tích cực cho phát triển địa phương.

Công nhân Công ty TNHH Công nghệ số Hải Sơn thi công công trình.

Bắt nhịp xu thế sử dụng năng lượng mới, Công ty TNHH Công nghệ số Hải Sơn (phường Vàng Danh), đã tiên phong cung cấp giải pháp điện mặt trời. Công ty hợp tác với Quỹ Năng lượng xanh Stride của Singapore và Quỹ Shinhan của Hàn Quốc, đưa tới khách hàng giải pháp đầu tư trả góp với lãi suất 0%.

Doanh nghiệp cũng chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn, chăm sóc khách hàng và điều khiển hệ thống điện mặt trời. Đến nay, công ty đã thi công hàng chục dự án cho các cơ quan, đơn vị, hộ dân trong và ngoài thành phố. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 đạt trên 12 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước; doanh thu cả năm dự kiến đạt khoảng 20 tỷ đồng.

Ông Phạm Quang Sơn, Giám đốc công ty cho biết, điện mặt trời là xu thế mới, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Công ty sẽ tiếp tục ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tăng cường hợp tác với các quỹ nhằm giảm chi phí cho khách hàng; đồng thời mong muốn tham gia các dự án điện mặt trời tại trường học do thành phố triển khai.

Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có 2.700 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 33.186 tỷ đồng, nâng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 13.763. Thu ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân đạt 45.114 tỷ đồng, chiếm 60,88% tổng thu ngân sách nhà nước; lao động trong khu vực này chiếm 70,65% lực lượng lao động xã hội.

Để thúc đẩy kinh tế tư nhân, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch; hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý, thuế, phí, nguồn nhân lực, chuyển đổi số và đổi mới công nghệ.

UBND thành phố đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Ảnh chụp ngày 7/4/2026.

Ngày 18/3/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 865/QĐ-UBND, giao Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố hỗ trợ tư vấn cho 20 doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức 50 lớp đào tạo quản trị nhân lực. Đến nay, 19 lớp đã được tổ chức, thu hút 760 học viên tham gia. Thành phố cũng ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 17/6/2026 về hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân giai đoạn 2026-2030.

Đối thoại với doanh nghiệp cũng được duy trì thường xuyên. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã tổ chức 10 hội nghị theo từng ngành, lĩnh vực để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục thông tin rộng rãi định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai hiệu quả các điều chỉnh quy hoạch để mở rộng không gian kinh tế; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số... Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực cốt lõi; kinh tế tư nhân được phát triển thành trụ cột tăng trưởng.

Thành phố đồng thời đổi mới xúc tiến đầu tư, tăng cường liên kết doanh nghiệp; đề xuất thí điểm khu thương mại tự do Vân Đồn, khu kinh tế số - tri thức tự do và khu hợp tác kinh tế qua biên giới gắn với cửa khẩu thông minh, mở thêm không gian phát triển cho doanh nghiệp.

Tại hội nghị làm việc với cộng đồng doanh nghiệp ngày 17/9, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp phát triển ổn định, lâu dài, hiệu quả. Các sở, ban, ngành, địa phương phải quán triệt tinh thần “không né tránh, không đùn đẩy”, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; việc đã rõ phải giải quyết ngay, việc chưa rõ phải chủ động hướng dẫn, nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm kiến nghị thuộc thẩm quyền; chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét những vấn đề vượt thẩm quyền, không để kiến nghị kéo dài hoặc lặp lại qua nhiều cuộc đối thoại. Tinh thần quyết liệt ấy không chỉ tháo gỡ khó khăn trước mắt, mà còn củng cố niềm tin, khơi thông nguồn lực xã hội và tạo nền tảng để kinh tế tư nhân Quảng Ninh tự tin đổi mới, vươn lên, đóng góp ngày càng lớn cho tăng trưởng nhanh, bền vững của thành phố trên chặng đường mới, khát vọng vươn tới tương lai.