Ưu đãi cọc sớm 61 triệu đồng, VinFast VF Wild thêm lựa chọn di chuyển linh hoạt cho người Việt

Trên VF Wild, bộ pin LFP phục vụ những lịch trình thường ngày của các gia đình Việt. Khi đi xa, hệ thống REEV bổ sung năng lượng, mở rộng phạm vi di chuyển lên tới 1.000 km.

Thoải mái cho những hành trình hằng ngày

Một chiếc bán tải dùng cho cả công việc và gia đình thường phải đáp ứng những lịch trình khác nhau: đi làm, vận chuyển dụng cụ trong tuần, về quê hoặc du lịch vào ngày nghỉ. VinFast VF Wild mang tới cho người dùng cấu hình linh hoạt: bên cạnh bộ pin LFP dung lượng 46,4 kWh, xe được đồng thời trang bị hệ thống phát điện để bổ sung năng lượng cho những hành trình dài.

Cụ thể, sau mỗi lần sạc đầy, VF Wild có thể di chuyển hơn 250 km bằng nguồn điện trong pin. Với lịch đi làm và đưa đón gia đình vài chục km mỗi ngày, chủ xe có thể thực hiện nhiều chặng mà không cần sạc lại. Thời gian sạc từ 10% lên 70% pin chỉ khoảng 32 phút, thuận tiện khi người dùng cần nạp thêm điện trên hành trình.

Với mạng lưới 150.000 cổng sạc hiện diện tại 34 tỉnh, thành phố, người dùng VF Wild có thể dễ dàng tìm kiếm điểm sạc trong đô thị hay trên các hành trình liên tỉnh.

Tính năng quản lý sạc cho phép chủ xe dễ dàng theo dõi tình trạng pin, thiết lập giới hạn dung lượng... Người sử dụng có thể chủ động sắp xếp lịch sạc phù hợp với thời gian dùng xe mỗi ngày. Cùng đó, tính năng theo dõi sức khỏe pin có thể phát hiện sớm dấu hiệu ảnh hưởng tới tuổi thọ và đưa ra khuyến nghị tối ưu hiệu suất pin.

REEV bổ sung năng lượng cho những chuyến đi xa

Khi lịch trình kéo dài qua nhiều tỉnh hoặc tới khu vực ít điểm sạc, VF Wild có thêm hệ thống REEV để bổ sung điện năng trên đường.

Hệ thống này sử dụng động cơ xăng để vận hành máy phát điện, tăng phạm vi hoạt động của VF Wild lên tới 1.000 km. Chủ xe có thêm phương án tiếp năng lượng trong những chuyến công tác liên tỉnh, kỳ nghỉ dài ngày hoặc hành trình tới khu vực xa trung tâm.

Đáng chú ý, mô-tơ điện công suất tối đa 160 kW, mô-men xoắn cực đại 280 Nm vẫn đảm nhiệm toàn bộ việc truyền động tới bánh xe. Cách vận hành này duy trì đặc trưng phản hồi nhanh, tăng tốc liền mạch và êm ái của xe điện trong quá trình sử dụng.

Thiết kế VF Wild cũng đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển đường dài. Thân xe liền khối kết hợp treo sau đa liên kết góp phần hạn chế rung xóc. Hàng ghế sau có khoảng duỗi chân rộng, lưng ghế ngả thoải mái, đệm đỡ đùi và sàn phẳng, thuận tiện cho hành khách.

Tại điểm dừng, pin xe có thể phục vụ các nhu cầu sinh hoạt thông qua tính năng V2L. Người dùng có thể cấp điện cho đèn cắm trại, máy tính hoặc những thiết bị điện phù hợp, hữu ích trong các chuyến dã ngoại mang theo nhiều đồ dùng.

Phiên bản tiền thương mại của VF Wild hiện được trưng bày tại đại lý. Xe có giá niêm yết từ 860 triệu đồng. Trong giai đoạn đặt cọc sớm từ ngày 25/9 đến hết ngày 30/9/2026, khách hàng đăng ký qua website hoặc hệ thống đại lý chính hãng được ưu đãi 61 triệu đồng mỗi xe, đưa giá sau ưu đãi về từ 799 triệu đồng. Khách hàng được miễn phí sạc 10 lần mỗi tháng đến hết ngày 10/2/2029.