Đổi mới không gian hội chợ, thúc đẩy giao thương

Không chỉ là nơi giới thiệu, mua bán sản phẩm, các kỳ hội chợ trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đang từng bước được đổi mới về quy mô, không gian, phương thức tổ chức, hướng tới chuyên nghiệp, hiện đại và gia tăng trải nghiệm cho người dân, du khách. Qua đó, hội chợ ngày càng phát huy vai trò là kênh xúc tiến thương mại hiệu quả và tạo không gian kết nối văn hóa, ẩm thực, du lịch của thành phố trong giai đoạn mới.

Sản phẩm OCOP 5 sao Miến dong Bình Liêu tham dự tại Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố.

Tham gia nhiều kỳ hội chợ hằng năm, anh Nguyễn Xuân Tùng, Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu, chia sẻ: Qua tham gia tại các kỳ hội chợ, chúng tôi nhận thấy rõ sự thay đổi trong từng cách thức tổ chức. Từ không gian, cách bố trí gian hàng đến công tác quản lý, điều hành đều ngày càng bài bản, thuận tiện hơn cho các chủ thể tham gia và khách hàng. Đồng hành với sự đổi mới không ngừng ấy, doanh nghiệp chúng tôi cũng chủ động nâng cao chất lượng, đưa ra thị trường những sản phẩm mới, đáp ứng thị hiếu tiêu dùng. Mong rằng, các kỳ hội chợ tiếp tục được đầu tư quy mô, có thêm nhiều hoạt động kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm để doanh nghiệp có thêm cơ hội mở rộng thị trường.

Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển của thương mại, dịch vụ và du lịch, yêu cầu đối với hoạt động hội chợ cũng ngày càng cao. Cách thức tổ chức không gian hội chợ hiện đại không chỉ cần nhiều sản phẩm mà còn phải tạo được sức hút, thuận tiện cho người mua, có điểm nhấn để du khách trải nghiệm và tạo môi trường để các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kết nối, quảng bá thương hiệu.

Mới đây nhất, từ ngày 28/8-6/9, Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực tại đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, đã thu hút trên 127.000 lượt người dân, du khách tham quan, mua sắm, thưởng thức ẩm thực; tổng doanh thu đạt hơn 29,6 tỷ đồng. Trong đó, khu vực Hội chợ OCOP đạt doanh thu trên 28,2 tỷ đồng, thu hút hơn 83.000 lượt khách; không gian ẩm thực đạt doanh thu hơn 1,4 tỷ đồng, thu hút khoảng 43.800 lượt người. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của các hoạt động hội chợ khi được tổ chức gắn với các sự kiện văn hóa, du lịch của địa phương.

Điểm đáng chú ý trong cách tổ chức lần này là sự kết hợp giữa khu vực thương mại với không gian ẩm thực, trải nghiệm và các hoạt động văn hóa, giải trí. Người dân, du khách đến hội chợ không chỉ để mua sản phẩm mà còn có thể thưởng thức đặc sản, tìm hiểu nét văn hóa vùng miền, gặp gỡ, vui chơi và lưu lại những trải nghiệm trong hành trình khám phá thành phố Quảng Ninh.

Từ thực tiễn đó, công tác tổ chức hội chợ đang dần được nhìn nhận không chỉ là một hoạt động xúc tiến thương mại theo mùa vụ mà trở thành một phần trong chuỗi sản phẩm dịch vụ của thành phố. Mỗi gian hàng sẽ là một “điểm chạm” để quảng bá câu chuyện, thương hiệu, vùng đất và con người phía sau sản phẩm. Đồng thời, cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, HTX và chủ thể OCOP tiếp cận người tiêu dùng, kiểm chứng sức cạnh tranh của sản phẩm, nắm bắt thị hiếu và mở rộng mạng lưới khách hàng. Đối với người tiêu dùng, việc tập trung nhiều sản phẩm đặc trưng trong một không gian được tổ chức bài bản giúp thuận tiện tham quan, lựa chọn và mua sắm. Với du khách, hội chợ mở thêm một điểm trải nghiệm, góp phần làm phong phú hành trình khám phá thành phố Quảng Ninh.

Các sản phẩm tham gia hội chợ phong phú, đa dạng, được bảo đảm chất lượng, gồm sản phẩm OCOP Quảng Ninh và các tỉnh, thành trong cả nước.

Từ nay đến cuối năm, trên địa bàn thành phố Quảng Ninh sẽ tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm, không gian ẩm thực gắn với văn hóa, du lịch và các sự kiện lớn. Để các hoạt động này thực sự tạo dấu ấn, công tác chuẩn bị đang được chú trọng ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, lựa chọn chủ đề, thiết kế không gian đến phương án phân khu, bố trí gian hàng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và hỗ trợ các đơn vị tham gia.

Hiện, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch Quảng Ninh (Ban Quản lý Khu kinh tế) đang chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản tổ chức các chương trình theo hướng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, tăng tính chuyên nghiệp và khả năng tương tác. Việc lựa chọn sản phẩm tham gia cũng được chú trọng, ưu tiên các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm có thương hiệu, chất lượng, nguồn gốc rõ ràng; đồng thời tăng cường các hoạt động kết nối giao thương, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt, thời gian tới, các kỳ hội chợ sẽ tiếp tục được đổi mới theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm của người dân, du khách. Trong đó, chú trọng kết hợp giữa xúc tiến thương mại với phát triển du lịch; tích hợp các khu vực vui chơi, giải trí, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa; từng bước xây dựng Hội chợ OCOP trở thành không gian mua sắm, trải nghiệm đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm và văn hóa thành phố Quảng Ninh.