Quảng Ninh tạo mọi điều kiện để Uniqlo mở rộng kinh doanh

Chiều 24/9, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, làm việc với Công ty TNHH Uniqlo Việt Nam về định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh tại Quảng Ninh, góp phần thúc đẩy hoạt động bán lẻ và phát triển quan hệ giữa thành phố Quảng Ninh với các đối tác đến từ Nhật Bản.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thị trường bán lẻ trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh nhấn mạnh: Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 13,21%. Cùng với đà phát triển kinh tế, hệ thống thương mại, dịch vụ trên địa bàn tiếp tục được đầu tư, mở rộng.

Hiện thành phố có 7 trung tâm thương mại, 26 siêu thị, 135 chợ và 453 cửa hàng tiện lợi. Nhiều dự án thương mại hiện đại đang được triển khai như Aeon Mall Hạ Long, Lotte mart Hạ Long, tạo thêm không gian phát triển cho các thương hiệu bán lẻ trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh chủ trì cuộc làm việc với Công ty TNHH Uniqlo Việt Nam.

Là thương hiệu bán lẻ thời trang nổi tiếng đến từ Nhật Bản, Uniqlo hiện có 32 cơ sở bán lẻ và 1 cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam. Khoảng 70% sản phẩm Uniqlo Việt Nam được sản xuất tại Việt Nam, thông qua hệ thống 75 nhà máy với khoảng 1.300 nhân viên.

Tại buổi làm việc, đại diện Uniqlo Việt Nam cho biết, doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm những vị trí thuận lợi để mở rộng hệ thống cửa hàng. Bên cạnh các yếu tố về vị trí, doanh nghiệp cũng quan tâm tìm hiểu đặc điểm dân cư, nhu cầu của khách hàng, văn hóa và phong tục địa phương để có định hướng phát triển phù hợp. Đại diện doanh nghiệp bày tỏ mong muốn có thêm cơ hội mở rộng hệ thống cửa hàng tại Quảng Ninh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Quảng Ninh sẵn sàng tạo điều kiện để Uniqlo nghiên cứu, mở rộng hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan kết nối Uniqlo với các chủ đầu tư trung tâm thương mại, khu mua sắm; hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát, lựa chọn địa điểm phù hợp, thuận lợi cho việc mở rộng hệ thống bán lẻ.

Việc thu hút thêm các thương hiệu bán lẻ uy tín được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa các thương hiệu bán lẻ, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và du khách, qua đó thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.