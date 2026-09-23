Vân Đồn đẩy nhanh GPMB các dự án trọng điểm

Với 22 dự án đang đồng thời triển khai công tác bồi thường, GPMB, tổng diện tích cần thực hiện lên tới 1.673,62ha, Vân Đồn đang đứng trước khối lượng công việc rất lớn. Từ những dự án động lực về du lịch, dịch vụ, công nghiệp đến các tuyến giao thông, khu tái định cư…, yêu cầu đặt ra là phải tháo gỡ từng điểm nghẽn, rút ngắn thời gian GPMB để sớm tạo quỹ đất sạch, mở đường cho các dự án tăng tốc.

Những ngày này, công tác GPMB đang được triển khai đồng thời tại nhiều khu vực trên địa bàn đặc khu Vân Đồn. Khối lượng không nhỏ khi có tới 22 dự án, gồm 7 dự án ngoài ngân sách và 15 dự án vốn ngân sách đang thực hiện bồi thường, GPMB. Tổng diện tích cần GPMB của các dự án lên tới 1.673,62ha, liên quan đến 1.472 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Đến đầu tháng 9/2026, diện tích đã được phê duyệt phương án bồi thường GPMB trên 1.260ha, bằng 75,46%; 221 hộ đã được bố trí tái định cư.

Trung tâm Phát triển quỹ đất đặc khu Vân Đồn triển khai rà soát các dự án GPMB.

Một trong những dự án có kết quả nổi bật là Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp sân Golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn tương tác hoạt động du lịch. Dự án có 296,83ha phải GPMB, ảnh hưởng tới 284 trường hợp, dự kiến 48 hộ phải tái định cư. Đến nay, toàn bộ 296,83ha đã hoàn thành GPMB, đạt 100%; 290,27ha đã được bàn giao, 40 hộ được xét duyệt tái định cư. Kinh phí bồi thường đã chi trả đạt 149 tỷ đồng.

Tương tự, tại Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp Khu kinh tế Vân Đồn, trong tổng diện tích dự án 244,45ha, diện tích phải GPMB là 182,37ha. Đến nay, phương án GPMB đã được phê duyệt toàn bộ 182,37ha, đạt 100%; hiện đã bàn giao 138,39ha. Kinh phí bồi thường đã chi trả 20,3 tỷ đồng.

Bà Đỗ Thị Kiềm, khu phố Hạ Long 1 (đặc khu Vân Đồn), cho biết: Người dân chúng tôi hiểu dự án triển khai sẽ tạo thêm hạ tầng và cơ hội phát triển cho Vân Đồn. Điều chúng tôi mong muốn là quá trình kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, bồi thường và bố trí tái định cư được thực hiện công khai, rõ ràng, quyền lợi chính đáng của người dân được bảo đảm. Khi những vấn đề đó được giải quyết thỏa đáng thì người dân sẽ đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh việc thực hiện chi trả tiền hỗ trợ, đền bù, hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đặc khu Vân Đồn đang tích cực triển khai GPMB dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN tại khu vực Đông Bắc sân bay, có diện tích trên 340ha. Dự án này dự kiến ảnh hưởng đến 130 hộ, trong đó 50 hộ dự kiến phải tái định cư. Hiện mới có 1 trường hợp ban hành quyết định thu hồi đất, 2 hộ đã được phê duyệt phương án và đang hoàn thiện hồ sơ chi trả, 3 hộ đang hoàn thiện hồ sơ lập phương án; các trường hợp còn lại đang được đo vẽ, trích lục thửa đất.

3 dự án giao thông khác gồm tuyến kết nối từ đường gom cao tốc đến khu dân cư Bình Dân, tuyến kết nối từ đường gom cao tốc đến khu dân cư Đài Xuyên và tuyến kết nối đường 334 với đường trục chính khu đô thị Cái Rồng hiện cũng đang triển khai kiểm đếm.

Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất đặc khu chi trả tiền hỗ trợ đền bù cho người dân.

Ông Phạm Xuân Đài, Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn, cho biết: Đặc khu xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm gắn trực tiếp với tiến độ các dự án và khả năng huy động nguồn lực cho phát triển. Đối với từng dự án, địa phương yêu cầu xác định rõ phần việc, tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị; những khó khăn thuộc thẩm quyền phải tập trung xử lý ngay, đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của người có đất thu hồi.

Với một địa bàn đang triển khai đồng thời 22 dự án GPMB, mỗi điểm nghẽn được tháo gỡ không chỉ giúp một công trình nhanh chóng được triển khai mà còn là điều kiện để các dự án hạ tầng, du lịch, dịch vụ, công nghiệp sớm chuyển từ quy hoạch và nguồn vốn thành những công trình hiện hữu.

Trên 1.260ha đã được phê duyệt phương án bồi thường là kết quả quan trọng nhưng 410ha còn lại trong những tháng cuối năm mới chính là thước đo cho quyết tâm trong chặng tiếp theo. Đẩy nhanh GPMB vì thế không đơn thuần là thu hồi thêm diện tích đất, mà là tạo mặt bằng sạch đúng tiến độ, bảo đảm quyền lợi người dân và khơi thông nguồn lực để các dự án trọng điểm thực sự trở thành động lực phát triển mới của Vân Đồn.