TKV: Tái định vị, trở thành tập đoàn năng lượng hiện đại

Với mục tiêu trở thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng - vật liệu hiện đại, giữ vai trò nòng cốt, tiên phong, dẫn dắt đối với nền công nghiệp khai khoáng và an ninh năng lượng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiện đại làm động lực phát triển, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) xác định trong giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung tái cơ cấu lại các đơn vị.

Trong buổi làm việc ngày 29/7/2026 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu tái định vị TKV thành tập đoàn công nghiệp năng lượng, vật liệu hiện đại; cơ cấu lại thực chất, tập trung nguồn lực cho lĩnh vực cốt lõi, dự án trọng điểm, nâng cao năng lực công nghệ và hiệu quả sử dụng vốn. Chỉ đạo quan trọng này đã đặt ra yêu cầu đổi mới đồng bộ từ tư duy phát triển đến phương thức tổ chức thực hiện.

Trên nền công nghiệp trung tâm là sản xuất than, TKV xác định tiếp tục đổi mới công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số. Trong điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, địa chất phức tạp và yêu cầu an toàn ngày càng cao, đòi hỏi TKV phải lựa chọn, ứng dụng công nghệ phù hợp với thực tế, để nâng năng suất, giảm tổn thất tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, kiểm soát rủi ro và cải thiện điều kiện lao động.

Với lĩnh vực than, TKV đặt trọng tâm điều hành là bảo đảm sự thông suốt từ thăm dò, chuẩn bị tài nguyên, đào lò, khai thác đến sàng tuyển, vận tải và tiêu thụ. Nguồn than trong nước phải được kết hợp hợp lý với nhập khẩu, pha trộn và dự trữ. Kế hoạch sản xuất bám sát nhu cầu khách hàng, nhất là các nhà máy điện, đồng thời chủ động phương án ứng phó khi nguồn cung, vận tải hoặc thị trường biến động.

TKV đầu tư các lò chợ cơ giới hóa đồng bộ để tăng năng suất, đảm bảo an toàn.

Với khoáng sản - luyện kim, việc ưu tiên là chuẩn bị đầy đủ điều kiện để các dự án chế biến sâu triển khai hiệu quả. Giá trị của tài nguyên sẽ được nâng lên qua từng công đoạn chế biến, cùng với năng lực công nghệ và trình độ của đội ngũ lao động. Đó cũng là cách TKV đóng góp thiết thực hơn vào bảo đảm an ninh nguyên liệu và xây dựng nền công nghiệp tự chủ của đất nước.

Để định vị lại thành Tập đoàn năng lượng, vật liệu hiện đại; một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TKV là phải tái cơ cấu bộ máy hoạt động. TKV đã bám sát các nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 136-TB/VPTW ngày 5/8/2026, Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan về tái cơ cấu TKV; xây dựng Đề án cơ cấu lại TKV giai đoạn 2026-2030, và các quy định hiện hành về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tập trung vào cơ cấu lại thực chất, toàn diện, gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng nguồn lực; khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra.

Tái cơ cấu phải tạo ra chuyển biến trong chất lượng hoạt động của Tập đoàn. Việc sắp xếp đơn vị, tổ chức lại sản xuất và phân bổ vốn cần xuất phát từ yêu cầu phát triển, điều kiện tài nguyên, năng lực công nghệ và hiệu quả kinh doanh. Những lĩnh vực, dự án có vai trò chiến lược cần được tập trung nguồn lực; những tồn tại kéo dài cần có phương án xử lý và trách nhiệm cụ thể.

Tăng cường sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường ở Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.

Bên cạnh đó, kinh tế tuần hoàn mở thêm hướng phát triển vật liệu từ nguồn tài nguyên thứ cấp. Đất đá thải mỏ, tro xỉ nhiệt điện, bùn đỏ cần được nghiên cứu thu hồi thành phần có ích, tái chế, tái sử dụng khi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, môi trường và hiệu quả kinh tế. Khai thác tốt nguồn lực này sẽ góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm áp lực môi trường và mở rộng danh mục sản phẩm, bổ trợ cho quá trình phát triển TKV thành tập đoàn công nghiệp năng lượng và vật liệu hiện đại.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TKV nhấn mạnh: Đến năm 2030, TKV phải củng cố vững chắc năng lực cung ứng than, đồng thời tạo bước tiến xa trong chế biến sâu khoáng sản và quản trị doanh nghiệp. Hướng tới năm 2045, mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế quy mô lớn trong khu vực Đông Nam Á đòi hỏi tích lũy ngay từ hôm nay năng lực tài chính, công nghệ, nhân lực và thị trường. Tầm vóc ấy cần được xây dựng bằng khả năng làm chủ công nghệ, cung cấp sản phẩm có giá trị cao và tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất công nghiệp.

Bước vào chặng đường mới, ý chí và hành động của toàn Tập đoàn sẽ được gắn kết bằng kỷ luật trong công nghệ, đầu tư, tài chính, an toàn và môi trường; đồng tâm trong đổi mới, phối hợp và cùng chịu trách nhiệm về kết quả. Với di sản tinh thần quý giá là truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm", thế hệ hôm nay của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ kế thừa bản lĩnh của cha anh, đồng thời đổi mới tư duy và phương thức hành động để luôn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.